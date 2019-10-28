Путин отреагировал на просьбу создать киберполицию для борьбы с наркотиками

- Мы проводим регулярные акции по зачистке спальных районов, где дома полностью в наркорекламе – это домены, это адреса электронные, где подростки или жители могут спокойно зайти и приобрести, там полностью уже биткоины даже оплачиваются, то есть через СМС, чаты. И зачастую эти преступники избегают наказания, используя такие современные средства, - жаловались Владимиру Путину полтора месяца назад на встрече с представителями общественности Дальнего Востока. - Возможны ли новые методы в МВД, это киберполиция, которая может активно и оперативно препятствовать этим вещам? Нужно усилить штатную численность, возможно, подразделений МВД в тех регионах, где имеется катастрофическая ситуация.

- Я в своё время принимал решение о том, чтобы создать отдельную структуру, а потом меня же убедили в том, что их нужно объединить с МВД именно для того, чтобы не было параллельной работы, - признался тогда Путин. - Я не знаю, нужна ли киберполиция, но иметь в виду, что преступники используют изощрённые современные способы распространения, безусловно, МВД должно. У нас сейчас вся работа, что касается численности МВД, направлена на сокращение, а не на увеличение. Но это не значит, что одной гребёнкой нужно всё причёсывать. Нужно определяться с приоритетами.

И вот по итогам той встречи были подписаны поручения президента, которые дали конкретные ответы на заданные вопросы.

Президент поручил правительству внести поправки в законодательство об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Изменения будут предусматривать уголовное наказание "за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием сети Интернет". Путин поручил правительству принять меры для оперативного внесудебного ограничения блокирования доступа к ресурсам, рекламирующим и продающим наркотики.

Для борьбы с наркотиками будет увеличен и штат полиции. МВД поручено "принять меры по организационно-штатному, кадровому и материально-техническому обеспечению деятельности по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Интернете". Предложения по увеличению штатной численности и объема финансирования органов внутренних дел руководство МВД должно представить президенту до 10 января.