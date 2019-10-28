Инвалиды по зрению из Подмосковья впервые приняли участие во Всероссийском географическом диктанте

В воскресенье, 27 октября, в России и за рубежом прошел пятый юбилейный Географический диктант РГО (Российского географического общества). Впервые в рамках этой масштабной просветительской акции появилась возможность принять участие в ней у людей с инвалидностью по зрению. Для них были разработаны специальные вопросы и бланки. И впервые для участников диктанта - незрячих людей было организовано более двух сотен площадок по всей России. В Москве такой площадкой стала редакция «Комсомольской правды».

- В прошлом году я выступила с предложением, чтобы в диктанте могли участвовать люди с инвалидностью по зрению. И вот - все получилось! - рассказала перед началом диктанта в пресс-центре «КП» певица Диана Гурцкая.

- Сегодня уникальное событие в жизни незрячих людей в России. 234 площадки для них организованы в этом году. И мы рады, что центральной площадкой проведения диктанта в Москве стала «Комсомольская правда», - отметила вице-президент Всероссийского общества слепых Лидия Абрамова.

Участие инвалидов из Подмосковья обеспечило региональное отделение Фонда соцстраха по Московской области. Помощниками для слабовидящих людей стали ребята из движения «Мосволонтер».

- Это интересный социальный проект, он позволяет людям с инвалидностью по зрению ощутить свою сопричастность масштабной акции, почувствовать, что они не оставлены без внимания, участвуют в общемировом событии. И заодно проверить свои знания, расширить их, - рассказал заместитель управляющего Регионального отделения ФСС РФ по Московской области Геннадий Мошкин.

Результаты диктанта станут известны в конце ноября.