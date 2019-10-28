«Пятёрочка» и Pringles запустили новую коллаборацию с Азатамом Мусагалиевым и Тимуром Батрутдиновым

Лицами акции стали популярные комедийные актёры - Тимур Батрутдинов и Азамат Мусагалиев. Каждый из них поддерживает свой вкус: Тимур – индийский масала, Азамат – японский терияки. Анонсирующий коллаборацию видеоролик уже появился в социальных сетях, где он набрал уже более 360 тысяч просмотров. По его сюжету, Тимур и Азамат продегустировали новые вкусы чипсов и поспорили, какой из них ярче. Их спор перерос в эпичное сражение вкусов. К разрешению своего противостояния они привлекают всех поклонников, призывая голосовать за понравившийся вкус на сайте вкусыазии.рф.

В социальных сетях акцию с хештегом #ПопробуйтеАзиюНаВкус уже поддержала популярный блогер Евгения Искандарова.

Кроме того, каждый, кто совершит покупку двух банок чипсов Pringles Asian Collection в любом магазине «Пятёрочка», предъявив свою действующую «Выручай-карту», может выиграть поездку на двоих человек в страну-победительницу – Индию или Японию. Акция проводится до 29 ноября 2019 года, подробности – на сайте вкусыазии.рф.

«Мы всегда стремимся оставаться интересными для гостей наших магазинов, поэтому регулярно разрабатываем специальные предложения и проводим уникальные коллаборации с партнёрами. Этой осенью эксклюзивно в магазинах «Пятёрочка» можно приобрести новинку – рисовые чипсы Pringles со вкусами легендарных азиатских специй. Эпичная битва этих вкусов, которую представляют звёзды Тимур Батрутдинов и Азамат Мусагалиев, завершится в конце ноября, а самые преданные фанаты и активные участники акции смогут отправиться в увлекательное путешествие в одну из стран – загадочную Индию или таинственную Японию. Куда именно – решит исход битвы и голосование на сайте акции вкусыазии.рф», - комментирует директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Степанова Татьяна.