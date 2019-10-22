2019-10-28T17:51:36+03:00
Наши права и льготы

Инвалидам станет проще получать средства реабилитации

Для этого в стране открываются единые центры выдачи льготных изделий
Анна НИКОЛАЕВА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Традиционно людям с инвалидностью нужно подавать отдельное заявление на выдачу каждого из льготных средств реабилитации (протезов, ортопедических изделий, средств ежедневного ухода и т. д.). Заявление можно передать через МФЦ, портал госуслуг или напрямую обратиться в региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС РФ) по месту жительства. Затем получить каждое изделие по отдельности, нередко - съездить за ним для приемки в разные адреса. Идея нового подхода - максимально приблизить пункты выдачи ТСР к людям и сократить число хождений по инстанциям, - поясняют в Фонде соцстраха.

Первый центр обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации открылся в конце прошлого года в Орле. Кроме выдачи отдельных видов ТСР, здесь действуют пункт временного проката технических средств реабилитации и постоянная выставка таких изделий. Благодаря этому люди с инвалидностью могут не только получить необходимое средство реабилитации, но и при содействии экспертов правильно подобрать ТСР с учетом индивидуальных особенностей человека и в соответствии с программами, разрабатываемыми медико-социальной экспертизой.

В конце лета этого года стартовала работа единого центра по выдаче ТСР в Санкт-Петербурге. «Наш единый центр выдачи технических средств реабилитации работает по принципу полного цикла, - рассказывают специалисты. - Теперь все замыкается в одной точке. Скажем, человеку с инвалидностью нужно было получить трость и компрессионный трикотаж. Для этого приходилось ездить в разные места - притом что выдача того или иного вида ТСР не имела привязки к району. В новом едином центре можно будет получить необходимые человеку средства реабилитации от нескольких поставщиков.

Также работает Центр обучения и обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в Нижнем Новгороде.

«Комсомолка» будет следить за развитием проекта и рассказывать об открытии новых единых центров выдачи ТСР в разных регионах России.

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