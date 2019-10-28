Кто дурачит пользователей в Фейсбуке

Пожалуй, Фейсбук, имеющий 40 миллионов российских пользователей, самый красноречивый тому пример. Провокации, вранье, клевета сыпятся на массовую аудиторию каждодневно и непрерывным потоком. Кто превратил американскую сеть в фабрику лжи - догадаться не трудно. Еще вице-президент США Байден грозил России этим совершенно недвусмысленно. Судя по всему, попусту не болтал.

Теперь несчастье с самолетом отчественного производства «Сухой» – праздник для западных пропагандистов. Обязательно расскажут, что наша страна не может сама строить самолеты. Дескать, надо закупать Боинги. Случись десять аварий с Боингами подряд – тишина полная. Если в Канаде стихия неделями не позволяет людям на улицу выйти, в России увидим милые фото канадских сосулек. Дескать, красота. Если сосульки в Петербурге (городе с невероятным количеством зимних переходов температуры через ноль, где они неизбежны) – виноваты городские власти. И никакой красоты. Кошмар. Разумеется, Фэйсбук тут же натравливает жителей на чиновников. Многие западным пропагандистам верят.

Граждане на полном серьезе обсуждают завиральные новости: что боксера Николая Валуева назначили председателем Комитета Госдумы по науке, что Валентина Матвиенко посоветовала студентам «крутиться», меняя политические партии всякий раз, когда это будет выгодно, что Владимир Путин решил закрыть нижнюю палату российского парламента из-за неэффективности…

Сейчас вот – очередной хит сезона. Через ботов распространяются посты типа: «Почему Россия помогает всем, кроме собственного народа» (якобы, «дневник россиянки»). На скорую руку состряпан коллаж: восемь нищих женщин копаются в мусорном баке. На заднем плане – Владимир Путин на телеэкране и плакат «Единой России» на торце трущобного дома. Рядом несчастная старушка в очках и платочке молится на главу государства.

Гениев западной пропаганды не смущает, что одна половина старушек у мусорного бака в летней одежде, другая – в зимней. Аудитория Фейсбука – «пипл, который все схавает».

Авторы сопроводительного текста смакуют прощение странам Африки долгов и тему кредитов, которые Россия теперь африканцам вновь выдает: «Государственные интересы страны довольно часто находятся выше народных. Почему мы так часто гуманно поступаем с другими странами, протягивая им руку помощи, но при этом наши люди продолжают получать нищенские зарплаты, пенсии и пособия?» – вопрошает анонимная «россиянка».

Замечу, что тема сотрудничества с Африкой безусловно заслуживает внимания отечественной аудитории, чем западные пропагандисты и пользуются. Вот только почему-то утаивают, что долги Африке были прощены много лет назад. Потому прощены, что выдавались еще в советские времена практически на невозвратных условиях. Соответственно, и взыскать их оказалось невозможно. А новые кредиты – совершенно иная история. Они взаимовыгодны.

И уж совсем обходится молчанием вопрос о том, почему со своими кредитами так активно пришел в Африку Китай. Еще более интересно, почему африканцы не очень-то рвутся брать деньги в долг у США. И если их все же берут, почему никому не приходит в голову нервировать американцев по этому поводу в их социальных сетях. Или в США нет сегодня нищих, реально копающихся на помойках?

Несомненно, и с американцами, наглеющими в российских электронных сетях, и с их агентами пора что-то делать. Самое лучшее – создать российские фэйсбуки. Но чиновники наши пока и не думают реально субсидировать развитие отечественных электронных коммуникаций. Топят все проблемы в болтовне о «нанотехнологиях», «цифровой экономике» и прочих радостях прогресса. Вот в этой связи им действительно стоит предъявлять претензии. Пора бы госаппарату за дело браться.

А пока развлекаемся западным чтивом. Проницательная часть читателей уже называет его фэйкбуком.

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