2019-10-28T18:39:16+03:00
Экономика

ГК «Русский Краб» впервые представит свою продукцию на отраслевой выставке в Циндао

Группа компаний «Русский Краб» совместно с компанией партнером «Примкраб» примет участие в 24-й Международной китайской выставке рыболовства и технологий переработки (CFSE), которая пройдет в китайском городе Циндао с 30 октября по 1 ноября
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На российском отраслевом стенде компании представят три вида крабов – камчатского, опилио, и волосатика. Квоты на вылов двух из трех выставочных видов - камчатского и опилио - промысловая компания приобрела на крабовых аукционах. Помимо заявленных в Циндао видов продукции группа компаний также приобрел квоты на добычу краба синего, опилио-бэрди и равношипого.

Экспозиция Российской Федерации на выставке в Циндао станет самой масштабной за весь период участия. В этом году количество более 30 российских рыбопромышленных компаний примут участие в качестве экспонатов национального стенда. Делегацию возглавляет заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

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