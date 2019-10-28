ГК «Русский Краб» впервые представит свою продукцию на отраслевой выставке в Циндао

На российском отраслевом стенде компании представят три вида крабов – камчатского, опилио, и волосатика. Квоты на вылов двух из трех выставочных видов - камчатского и опилио - промысловая компания приобрела на крабовых аукционах. Помимо заявленных в Циндао видов продукции группа компаний также приобрел квоты на добычу краба синего, опилио-бэрди и равношипого.

Экспозиция Российской Федерации на выставке в Циндао станет самой масштабной за весь период участия. В этом году количество более 30 российских рыбопромышленных компаний примут участие в качестве экспонатов национального стенда. Делегацию возглавляет заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.