«Невероятная женщина!»: Билан объяснился в любви Пугачевой

Алла Пугачева всегда очень трогательно отзывается о Диме Билане.

Певица часто бывает на его выступлениях и приглашает артиста на праздники в свой фамильный замок в деревне Грязь.

Билан в интервью «КП» рассказывал, с какого неожиданного эпизода началась его дружба с Примадонной российской сцены.

Музыкант рассказал, почему дружит с ПримадоннойФото: Борис КУДРЯВОВ

- Некоторое время назад мой дом ограбили, - вспоминает Дима Билан. - Я был расхлябанным в этом смысле, теперь уже все серьезно, появилась охрана. Когда меня ограбили, Алла Борисовна позвонила: «Я слышала, что у тебя вынесли будь здоров сколько. Может, нужна поддержка?» Я приехал к ней на встречу, мы пообщались. И я был удивлен: она предложила мне финансовую помощь, приехала с огромной пачкой денег. Но я не мог себе позволить взять их, хотя я понимал этот светлый порыв с ее стороны. И такие вещи остаются в памяти. Ты понимаешь, что в такие моменты не одинок.

Недавно фанаты спросили у Билана, мол, за что он любит Аллу Борисовну. Артист не стал скрывать, что считает Пугачеву удивительной женщиной.

- Невероятно уважаю за профессию, музыку, талант и темы, которые были раскрыты в песнях, - признался поклонникам в Инстаграме Дима Билан. - Люблю Аллу Пугачеву за стойкость в часто меняющейся советской и российской действительности.

Билан объяснился в любви Пугачевой

За силу воли и мудрость. Быть легендой в нашей стране сложно.

Держать в напряжении своим искусством не одно поколение и быть в одном лице - музыкантом, певицей, менеджером, креативным продюсером, директором и художником...

Говорить легко, а сделать? Это невероятная женщина. Спасибо, что до сих пор держит и привлекает к своей персоне миллионы людей. Я чту тех, кто делал нас лучше, - рассказал о своей симпатии к Пугачевой Билан.