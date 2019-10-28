«Русский царь» на французской обложке

Знаменитый французский журнал L'Equipe вышел с обложкой, на которой изображен Даниил Медведев. Французы отвели перспективному российскому теннисисту роль центральной фигуры в номере популярного издания.

«Царь родился», - гласит заголовок на обложке. Трудно не заметить сходство Даниила Медведева с легендарным персонажем из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Обложка L'Equipe - своеобразная вершина для спортсмена, тем более не из Франции. Даниил продолжает раскрываться перед болельщиками не только как успешный теннисист, но и как яркая личность. Российские спортсмены не так часто попадали на обложку популярного журнала. Французы посвящали один из номеров Льву Яшину. Совсем недавно на центральное место в ежедневном номере попал футболист «Монако» Александр Головин.

Трудно не заметить сходство Даниила Медведева с легендарным персонажем из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Фото: twitter.com/Leblogtvnews, Кадр из фильма

Даниил Медведев провел великолепный сезон и обеспечил себя солидными контрактами. Не секрет, что для теннисистов очень важно зарабатывать не только на корте. Теперь россиянин может быть спокоен за свое будущее. Успехи на турнирах серии «Мастерс» и финал US Open позволили Медведеву заключить контракты с банком «Тинькофф», BMW и швейцарским производителем часов Bovet 1822.

Весной, еще до главных побед Медведев обзавелся мощным экипировочным партнером. Бренд Lacoste обратил внимание на россиянина в качестве долгосрочной замены Новаку Джоковичу.

На сегодняшний день Даниил Медведев - четвертая ракетка мира. Впереди только легенды. Реально подвинуть всех трех знаменитых теннисистов уже следующим летом. Правда, для этого Медведеву как минимум нужно выиграть один турнир Большого шлема.

Рейтинг АТП

1. Новак Джокович - 9545

2. Рафаэль Надаль - 9225

3. Роджер Федерер - 6950

4. Даниил Медведев - 5740

5. Доменик Тим - 5495…

8. Карен Хачанов - 2830…

22. Андрей Рублев - 1606