2019-10-28T22:11:48+03:00
Звезды

51-летняя Ольга Кабо очаровала пикантным фото в купальнике с глубоким декольте

Актриса наслаждается отдыхом на курорте
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Ольга КабоАктриса Ольга КабоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ольга Кабо уехала из осенней и холодной Москвы в теплые края. Вместе с сыном, который окончил первую четверть, актриса наслаждается отдыхом в Геленджике.

Ольга Кабо поселилась в самом центре города поближе к морю. 51-летняя актриса разместила в блоге не только живописные пейзажи курорта, но и пикантное фото в купальнике. "Купаюсь в нежности осеннего солнца", - написала заслуженная артистка России

Кабо лежит на берегу в солнцезащитных очках, заведя руки за голову. На артистке пестрый купальник с глубоким декольте и кокетливой завязочкой-бантиком на груди. А у ее ног плещется море. По словам актрисы, температура воды в Черном море составляет всего 20 градусов. Но среди отдыхающих попадаются желающие искупаться даже в такой прохладной воде.

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В нежности осеннего солнца
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Сама Ольга предпочитает плавать в бассейне с морской водой или принимать солнечные ванны на пляже. "В море еще купаются. Но не мы. У нас здесь бассейн с морской водой!", - написала она в блоге.

Поклонники восхитились красотой актрисы, которая в свои годы может похвастаться идеальной фигурой. "Красавица!", "Прекрасная и невероятно любимая моя Ольга", "Секси.", "Царица морская! А какие у вас большие, красивые и пышные... цветы на купальнике!", "Нет слов", "Просто восхитительная!","Красотка!", - пишут очарованные фолловеры.

Напомним, в 2009 году Ольга Кабо вышла замуж за бизнесмена Николая Разгуляева. В 2012 году она родила сына Виктора, когда Ольге было 44 года. От первого супруга - бизнесмена Эдуарда Василишина у нее есть дочь Татьяна. Девушке 21 год. Татьяна хотела стать балериной. Однако ей не удалось воплотить эту мечту в реальность, хотя она профессионально занималась в балетной школе. Наследница пошла по стопам звездной мамы и поступила в ГИТИС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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