«Адская неделя» в действии

Эрик Бертран Ларссен служил в спецназе. И, чтобы попасть туда, нужно было пройти жесткий тренинг. В течение недели новобранцев испытывали на прочность, лишая еды, сна и теплой одежды, заставляя их проходить десятки километров и выполнять невыполнимые задания. Выйдя в отставку, Ларссен придумал гражданский вариант «Адской недели». Ее цель - нащупать максимум ваших возможностей и стать более эффективным на работе и в личной жизни. Приводим краткое изложение книги «На пределе. Неделя без жалости к себе».

ПРОКРАСТИНАЦИЯ ЗАБИРАЕТ ЭНЕРГИЮ

Как не трудно догадаться, автор книги предлагает прожить семь дней на пределе своих возможностей. Убрать страхи, плохое настроение, лень и прочие отговорки. И в конце концов стать суперэффективным мегачеловеком, которым вы давно хотели стать.

«Адская неделя» должна стать Неделей действий! Решитесь на трудный телефонный разговор с обозленным клиентом. Начните заботиться о своем здоровье так, как обещаете уже целую вечность. Возьмитесь за проект, который долго откладывали. И вы успешно завершите все дела, затратив гораздо меньше усилий, чем вам казалось. Прокрастинация не только мешает завершить начатое, она тянет из вас энергию. Бездеятельность ведет к стрессу. Этого мы и будем избегать в течение недели», - пишет Ларссен.

НОВЫЙ ДЕНЬ - НОВЫЙ ТРЕНИНГ

В каждый из дней недели Ларссен предлагает тренировать разные аспекты эффективности.

К примеру, в понедельник поработать над привычками. Они помогают нам автоматизировать все процессы в жизни. И не тратить ограниченный ресурс силы воли по пустякам. Автор предлагает выписать на лист бумаги все привычки. А потом разработать стратегию, как избавиться от плохих и усилить хорошие.

Во вторник - работа над эмоциональным настроем. И здесь стандартный набор из приемов аутотренинга и визуализации. Плюс довольно известный совет про то, что лучше сфокусироваться на одном деле, чем распыляться, пытаясь успеть все и сразу.

В среду нужно тренировать тайм-менеджмент. Научиться планировать дни, исходя из самых важных целей. Времени у всех одинаковое количество. Но почему-то кто-то использует его на 100%, а у кого-то минуты и часы утекают сквозь пальцы. Здесь важно расставить приоритеты и оставить в плане на день только то, что действительно нужно. А от всего остального отказаться.

Четверг - самый сложный день. Во-первых, в этот день нужно встретиться со своим главным страхом. Нужно сделать то, что вы давно откладывали из-за боязни совершить провал. Например, трудный разговор с боссом. Во-вторых, нужно дать себе встряску и работать всю ночь. Автор обещает, что за это время вы сможете сделать все, что давно копилось в папке «Как-нибудь надо бы».

Пятница - номинально это день отдыха. Но его нужно провести на работе. В этот день автор учит отдыхать эффективно и осознанно. И использовать для этого любые возможности. После бессонной ночи это особенно актуально. Медитация, дневной сон, горячий душ. Задача - протестировать разные способы релаксации, которые могут вернуть вам бодрость и хорошее настроение.

Суббота - день позитивного мышления. Наверное, сложно чувствовать себя счастливым после жесткой пятидневной рабочей недели. Да еще и после депривации сна. Но именно поэтому в такой день и стоит сконцентрироваться на чем-то положительном и жизнеутверждающем, научиться контролировать внутренний диалог.

Воскресенье - подведение итогов. В этот день стоит какое-то время побыть наедине с собой, прислушаться к своим ощущениям и оценить то, что было сделано за неделю.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

На эту неделю не нужно уезжать в Гималаи или устраивать поход через непроходимый лес. Подвиги нужно совершать в обычной обстановке - на работе и дома. Но каждый день.

Вот основные принципы, которые выделяет Ларссен. Их нужно соблюдать неукоснительно. Иначе ничего не получится.

Подъем в 5 утра. Без разговоров.

Отбой в 10 вечера. Не обсуждается.

Спорт каждый день. Минимум - час.

Только здоровая пища. Никаких сладостей.

Тщательно следить за внешним видом. Выглядеть безупречно.

Придерживаться намеченного плана. И не отвлекаться.

Никаких социальных сетей во время работы. И досужих разговоров с коллегами.

Качественный отдых. И не забывать про общение с семьей.

Телевизор запрещен. Даже если там футбол.

МОРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА - ТРИ НЕДЕЛИ

Для подготовки к «Адской неделе» нужен минимум 21 день. Этот срок автор отводит читателям, чтобы определить их цели: «Они должны быть четкими, осязаемыми и воодушевляющими. Они должны зажигать вас, каждый день мотивировать и придавать ускорение».

Не менее важно морально подготовиться к тому, что вас ждет. Автор советует заняться визуализацией: «Представьте, как вы просыпаетесь в пять часов утра, полные энтузиазма и в хорошем настроении. Вскакиваете с постели - без колебаний, без слабоволия - сама целеустремленность...»

При этом лучшим нужно быть во всех аспектах жизни. Спорт каждый день, правильное питание, максимальная концентрация во время работы, полное отключение от офисных проблем, когда вы дома с семьей. В общем, все, чего вам так не хватало, чтобы стать идеальным человеком.

РЕЗЮМЕ

У тех, кто испытал на себе «Адскую неделю», двоякие чувства. Кто-то прошел ее до конца и почувствовал, что он теперь горы свернет. Кто-то на третий день понял, что не тянет, и завязал с экспериментом. Лично я после бессонной ночи с четверга на пятницу соображать не мог в принципе, а потом еще и заболел. Поэтому решил, что дальше совершать подобные трудовые подвиги я не готов. Даже для выхода из мифической зоны комфорта. Но вставать рано утром теперь стал легче, а отдыхать в течение дня - чаще. Так что, возможно, я не так безнадежен. Или я просто стал мыслить позитивно?