Собчак изощренно отомстила Харламову, высмеяв постельную сцену его жены

Картина Клима Шипенко «Текст» вышла на экраны 14 октября, а споры вокруг нее до сих пор не утихают. Одна из самых обсуждаемых сцен фильма — эротические кадры, в которых снялась Кристина Асмус. Страсти накалились до такой степени, что муж актрисы Гарик Харламов вынужден был опубликовать в Инстаграме проникновенный пост в защиту жены: мол, Кристина — молодец, сыграла убедительно, и он ею гордится. К хору голосов поддержки присоединилась и Ксения Собчак. Телеведущая тоже написала на своей страничке: ну разделась Кристина, что такого? Впрочем, в ироничном посте Собчак многие усмотрели не сочувствие, а скрытую издевку над Харламовым.

- Тут Гарик Харламов страшно расстроен в Инстаграме, что хейтеры троллят его и обзываются обидно из-за порносцен его жены в фильмы «Текст», - написала Ксения. - Люди, вы чего? Она же актриса, что тут такого вообще? Вы понимаете что Настоящему Режиссеру невозможно отказать? Просто включили камеру, режиссер попросил раздеться... И Кристина не стала говорить: «Нууу, я даже не знааааю, вот прям надо раздеться?!... ну странно это все — нет, не пойду!!!»

xenia_sobchak Тут @garikkharlamov страшно расстроен в инстаграме, что хейтеры троллят его и обзываются обидно из-за порносцен его жены в фильмы Текст.

Судя по всему, Ксения решила изощренно отомстить Гарику, когда-то публично высмеявшему роман Собчак и Богомолова. В апреле этого года резидент «Comedy club» исполнил песню под псевдонимом Эдуард Суровый, высмеяв интрижку режиссера. Харламов спел ее на два голоса, мужской и женский:

«Вот, это — коридор мой, вон там вот моя спальня

Смотри-ка, проходи, давай-давай

Ну, я даже не знаю, ну что это за спальня.

Ну, как-то не прилично, не могу...

Вы спросите наверно, а что это за песня?

И кого я показал вам так?

Ну, я даже не знаю, я честно, сомневаюсь.

Возможно, Богомолов и Собчак».

Судя по реакции подписчиков Собчак в комментариях, они отлично поняли, куда клонит Ксения, и на кого намекает: «Ну Ксения Анатольна, ну язва. Нежданчик Гарику такой», «Потроллила Гарика», «Лучшая шутка Харламова - в гробу я видал Собчак с Богомоловым», - пишут фолловеры.

В Инстаграме Гарик написал, что очень гордится своей женой Кристиной Асмус. Фото: Инстаграм.

Ранее Гарик Харламов написал в Инстаграме, что его жена как настоящая актриса блестяще сыграла в фильме «Текст», и что в этой истории нет ничего личного:

- Гарик, вы видели сцену секса ? Как вы позволили жене снятся в подобном ? Вашу жену @&#% на всю страну, а вы спокойны? Это наиболее ласковые вопросы, - посетовал резидент «Comedy club». - Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем. Моя жена — актриса. В этом фильме она играет роль. Да, откровенно. Да, на грани. И что? В фильме «Текст» нет моей супруги, там история совсем о других людях. Тяжелая и сложная. Что я думаю о моей жене? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актёрская задача, и она была исполнена блистательно!

К слову, Собчак после выхода фильма тоже пожаловалась в Инстаграме, что пострадала из-за обнаженной груди Асмус. Телеведущая сняла Кристину в очередном выпуске своего проекта «Осторожно, Собчак!» и включила в видео кадры из фильма «Текст». Но YouTube заблокировал программу, усмотрев в ней контент для взрослых.

- Пострадала из-за чужого секса. Точнее из-за голых сисек Кристины Асмус… - сообщила Ксения подписчикам. - В фильме «Текст» мне больше всего понравилось, как откровенно сняты сцены секса. Ну, чтоб было понятно о чем я, поставили отрывок. Коротенький. С утра, разбалованная своими подписчиками, я жду, как обычно топ-трендов просмотров. Смотрю: трендов нет, жиденькие 600 тысяч просмотров на таком хитовом материале…

Прочитав жалобы Собчак, Кристина не выдержала и публично ответила ей:

- Ксения Анатольевна, сиськи если б не жиденькие были, то топ обеспечен был бы))) Но выглядели вы в интервью прекрасно! - написала актриса.

Проект Ксении Собчак чуть не пострадал из-за прелестей Кристины Асмус.Фото: Борис КУДРЯВОВ

В экранизации романа Дмитрия Глуховского вместе с 31-летней Асмус снялся 28-летний Иван Янковский. Актеры настолько убедительно сыграли любовников, что зрители невольно задаются вопросом: как все происходящее на экране воспринял муж Кристины Гарик Харламов? Тем более, что сама Асмус признавалась: она впервые обнажилась и снялась в эротической сцене. Иван Янковский рассказывал, что имитировать любовь на съемочной площадке им пришлось несколько раз.

- Я помню тот момент, когда мы сняли дубль и позвали Клима. Он говорит: «Ну, неплохо, давайте еще раз». Мы второй раз снимаем. Он такой: «Неплохо, хорошо, но давайте еще раз. И так было пять дублей», - вспоминал Янковский.