В Москве медсестру незаконно упекли в психбольницу, чтобы уволить с работы

Ольге 48 лет, треть своей жизни она отработала медсестрой в 36-й московской Городской поликлинике. Женщина была на хорошем счёту у руководства, в коллективе царила тёплая атмосфера, пациенты и коллеги её любили.

Ольга с коллегами.

Существуют правила, по которым все медики проходят ежегодную медкомиссию для того, чтобы иметь допуск к работе. В списке необходимых процедур - анализы на различные инфекции и осмотры специалистов, в том числе - заключение психиатра. Каждый год Ольга проходила эту процедуру и никаких нареканий не было, женщина была полностью здорова.

Но со сменой руководства медучреждения изменилось всё. С приходом нового главврача и его команды в поликлинике во всех отделениях начались перестановки, многим врачам и медсёстрам настоятельно рекомендовали уйти. Чтобы избежать конфликтов, люди соглашались писать заявления и покидали свои места. Но Ольга не хотела уходить с любимой работы, которой она отдала 14 лет жизни. Как могла, она сопротивлялась нападкам со стороны нового начальства. Но трудиться ей становилось всё тяжелее и тяжелее, всё чаще возникали разногласия с руководством, появлялись дополнительные обязанности, искать помощи было не у кого. Всё чаще женщине предлагали уволиться самой.

— 31 октября 2017 года я пришла на работу и меня пригласили в кабинет главврача Елены Юрьевны, кроме неё там были ещё несколько сотрудников. Она заявила мне, чтобы я написала заявление по собственному желанию, причем "задним числом". Я отказалась, попыталась выйти из кабинета, чтобы найти телефон юриста и спросить, как себя вести, но заместитель главврача развернул меня обратно и нанес удар в спину, скрутил руки и втолкнул в кабинет обратно. Я сильно ударилась бедром об стол. Мне стало страшно, началось что-то, что я вообще не могла себе вообразить, — рассказала Ольга kp.ru

Порой трудовые споры приводят к конфликтным ситуациям, но эта история обрела совершенно непредсказуемый и страшный оборот. А последствия того дня Ольга ощущает на себе до сих пор.

— Меня заставляли писать заявление, я отказывалась, на меня кричали все по очереди. Но потом они придумали как выйти из ситуации. Главврач стала кричать, что меня не надо увольнять, что они меня в психушку отправят! И это будет лучше! Прямо при мне придумывали, как я, якобы, пыталась покончить с собой прямо в поликлинике. Я была в ужасе! Было ощущение, что они планируют моё убийство, — рассказывает Ольга kp.ru.

В тот же день медсестру госпитализировали в психиатрическую больницу N13 против её воли. Женщина оказалась без личных вещей и средств связи изолирована от мира. Единственного родственника, двоюродную сестру, о случившемся Ольга предупредить не могла, а сотрудники больницы отказывались ей в этом помочь. Через несколько дней после её исчезновения забеспокоились соседи. Но поиски женщины на работе не увенчались успехом, никто ничего не мог сказать о её местонахождении, об Ольге будто забыли. Помочь медсестре старалась только её подруга Наталья, она была последней, с кем Ольга говорила по телефону.

— У неё почти никого нет, детей не было, 4 года назад умерла мама, спустя год - муж. За неё некому было заступиться. Двоюродной сестре никто ничего не сообщил, полная изоляция. Адвоката к ней не пускали, убеждали, что она глубоко больна, я знала, что это не так. Когда пустили - Я была в ужасе, её напичкали препаратами, она находилась в полуобморочном состоянии, но рассуждала при этом совершенно трезво. Я стала искать как ей можно помочь, собирать бумаги, чтобы вытащить её оттуда, сама стала её защитником, — рассказала Наталья Медведева kp.ru

Женщина провела в стационаре психиатрической больницы почти 2 месяца. За это время врачи так и не определили точный диагноз. За несколько дней до нового 2018 года Ольге предложили подписать бумаги на добровольное лечение, а за это отпустить её домой. Измученная женщина сдалась и поставила подпись. Казалось бы тут и конец этой страшной истории, но есть юридические тонкости.

— Ольгу выписали из больницы, но поставили на диспансерное наблюдение в начале 2018 года, а диагноз, который поставили под вопросом "шизофрения" так и не сняли. Несмотря на то, что у нас есть результаты освидетельствования, которые говорят о её полной вменяемости. А наличие такого диагноза в диспансере накладывает серьёзные ограничения на жизнь моего доверителя. Ольга не может продолжать работать по специальности, ей просто не дадут допуск, не может вступить в наследство, осуществлять свои гражданские права. — рассказал Kp.ru Павел

В апреле 2018 года Московский городской суд признал принудительную госпитализацию медсестры незаконной, и постановил, что Психиатрическая клиническая больница N13 не смогла установить, что у Ольги есть тяжелое психическое заболевание. Всё это время здоровую женщину беспричинно держали взаперти и пичкали сильнодействующими препаратами. Как говорила сама Ольга, она прожила два месяца в аду, просто потому что кто-то просто так её туда упёк. И за всё это время никому из врачей не пришло в голову проверить правильность первичного диагноза, собрать врачебную коллегию. Никто не вернёт женщине потерянного в стационаре времени и нервов, Но медсестра снова будет отстаивать себя в суде 1 ноября, на этот раз будет рассматриваться иск о полной отмене диагноза, чтобы женщина могла жить прежней жизнью.

— На данный момент никто не понёс наказания, не был уволен, все как работали, так и работают. Но разве так должно быть? — возмущается Ольга

За права Ольги борются правозащитник Наталья Медведева и адвокат Павел Богданов. Защитники направили также заявление в Следственный комитет о возбуждении по данному факту уголовного дела и привлечении к ответственности всех, кто замешан в этой истории: руководство психиатрической больницы и работодателей женщины, а так же коллег, которые свидетельствовали о попытке суицида.