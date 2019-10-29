В Москве вербовщику ИГИЛ дали 12 лет колонии

Вступил в законную силу приговор Московского окружного военного суда в отношении 53-летнего Зурекбека Рахматшоева, который был ранее задержан по подозрению в организации деятельности террористической организации сотрудниками ФСБ России.

- Как установлено в ходе предварительного следствия по данному делу, Рахматшоев осуществлял на территории Московского региона вербовку лиц, склоняя их к участию в деятельности запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Исламское государство", в том числе выезду в Сирию для участия в боевых действиях. В ходе личных бесед с вербуемыми Рахматшоев осуществлял их психологическую обработку, в ходе которой оправдывал деятельность членов указанной МТО, участвующих в боевых действиях в Сирии и совершающих террористические акты на территории России, - сообщили в ФСБ России.

Следователи выяснили, что вербовщик приглашал мигрантов на съемную квартиру, где демонстрировал им красочные видеоролики, пропагандирующие вступление в террористическую организацию. Рахматшоев обещал юношам, что и сам скоро приедет в Сирию, где собирается преподавать рукопашный бой и огневую подготовку.

Суд приговорил Зурекбека Рахматшоева к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.