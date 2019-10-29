2019-10-29T12:30:03+03:00
Происшествия

Актёр сериала "Мент в законе" обчистил сейф в офисе "Билайна"

Актер незаметно вынес из офиса полмиллиона рублей
Иван РУНЕВ
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Актер Василий Шендаров. Фото www.kino-teatr.ruАктер Василий Шендаров. Фото www.kino-teatr.ru
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Вы можете знать 24-летнего Василия Шендарова по ролям в сериалах "Товарищи полицейские" и "Мент в законе". Правда, в последнее время актёрская карьера молодого человека не задалась и Вася перебивался случайными заработками. Последним местом работы парень выбрал офис компании "Билайн" в подмосковном Голицыно. Но и там подняться по карьерной лестнице у Васи не вышло - вместо честного труда специалистом по продажам он решил не ждать продвижений по службе, а пойти ва-банк. В четверг, 17 октября Василий пришёл на работу, а уже через пару часов покинул офис навсегда, прихватив с собой 500 000 рублей из сейфа.

— Он периодом у нас недолго проработал, около недели может, пришёл в рабочую смену в тот день, через какое-то время ушёл в служебное помещение в подсобку, пробыл там несколько минут, а после вышел из офиса и больше не вернулся. В том помещении находился металлический сейф. Пропажу обнаружили примерно через час, просмотрели записи камеры и стали ему звонить, но не смогли дозвониться, он то не брал трубку, то телефон был выключен, — рассказал kp.ru менеджер офиса Матвей.

Как и карьера актера, роль грабителя Васе не подошла. Сотрудники "Билайн" сразу же написали заявление в полицию, и вечером того же дня незадачливый вор уже признавался полицейским в содеянном. Теперь в отношении Василия Шендарова возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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