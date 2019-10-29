Сильно постарела и похудела: актриса Амалия Мордвинова изменила внешность

Амалия Мордвинова больше трех лет живет в США. 45-летняя актриса крайне редко выходит в свет, так как ведет достаточно закрытый образ жизни. Однако на днях многодетная мама все же появилась на одном из светских мероприятий, поразив поклонников изменившейся внешностью.

После переезда в Америку Амалия Мордвинова сменила сферу деятельности. За океаном она известна не только как актриса, но и как поэтесса. Стихами Мордвинова увлекалась еще в детстве, но сцена привела ее в актерство. Сейчас она вернулась к тому, чем мечтала заниматься в детстве.

sergey.nyc Thank you Аmaliya Мordvinova for a magical evening that nourished is all in every way possible

Во время одной из встреч с ценителями ее творчества публика удивилась тому, как выглядит звезда экрана. Звезда фильма "Охота на золушку" появилась без грамма косметики на лице, дав повод посудачить о том, как сильно она изменилась.

alikhan_photography Poetry reading with piano accompaniment. Impromptu house concert. So great to have such talented friends

За последние годы рыжеволосая актриса еще больше похудела. Хейтеры обсуждают, что Мордвинова изменила внешность и очень сильно постарела, а поклонники восхищаются тем, что актриса сохраняет натуральную красоту и не портит себя уколами "красоты" или пластикой. По мнению публики, хоть она и выглядит гораздо старше своих лет, но словно светится счастьем. Похоже, она обрела внутреннюю гармонию, которой ей так не хватало раньше.

Недавно друг актрисы Кирилл Рубцов рассказал, что Амалия очень счастлива в США и пока не собирается возвращаться в Россию. "Она живет в Америке, является мамой четверых детишек. Все у нее хорошо", - подчеркнул Рубцов.

Напомним, Амалия Мордвинов, в прошлом Гольданская, была весьма популярна в 2000-х годах, когда снималась сразу в нескольких картинах. Она покинула Россию в 2009 году. Тогда артистка переехала в Индию, где переживала развод с Вадимом Беляевым. На Гоа артистка погрузилась в буддийскую философию и самопознание, изучала местную культуру. Позднее актриса решила перебраться в США. В Нью-Йорке живет ее дочка Диана, ради которой она и сменила место жительства.

mikhailbratsilo С Амалией Мордвиновой на премьере фильма Светланы Астрецовой "Класс"

Она была замужем три раза. Первым ее супругом стал звукорежиссер Игорь Зорин. Затем она вышла замуж за бизнесмена Александра Гольданского, который всячески помогал ее артистической карьере. От него она родила дочь Диану в 2001 году. Третий муж - банкир Вадим Беляев. В браке с ним появились трое детей. Сын Герман родился в 2005 году, дочь Евангелина - в 2007-м и дочь Серафима - в 2009 году. Сейчас о личной жизни артистки практически нет информации.