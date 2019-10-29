"Рассвет" в Иркутске поможет детям с аутизмом учиться в обычных школах

Раньше диагноз "аутизм" считался приговором. Детей сразу записывали в необучаемые. Однако в конце прошлого века ситуация изменилась. Доктор Ивар Ловаас нашел выход из этой ситуации. Он изобрел методику, которая теперь считается одной из самых эффективных.

В прошлом году по ней начали работать сотрудники Адаптационно-педагогического центра «Рассвет» в Иркутске. При помощи президентского гранта они прошли специальные курсы повышения квалификации. Полученные знания позволяют им разрабатывать собственные методики используя для этого приобретенный опыт.

- Все наши совместные занятия проходят в форме игры. Причем эта игра должна быть непременно интересной. И еще важный момент – мама может не только присутствовать на занятии, но и принимать в нем активное участие. Это нужно, с одной стороны, для того, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности, а с другой – чтобы мама могла научиться на практике, чем заниматься с ребенком дома. Процесс, конечно, долгий. Для ребенка с аутизмом это ведь не просто игра в присутствии других людей, это, прежде всего, коммуникация. Уверяем, что со временем он захочет к вам присоединиться, - объясняют сотрудники центра.

Особые дети быстро обретают интерес к занятиям. Фото: АНО "Адаптационно-педагогический центр РАСсвет"

Подобный подход к детям уже доказал свою эффективность. Многие из учеников, которые по началу с неохотой шли на занятия, теперь делают шаги навстречу учителю. За время реализации проекта для каждого ребёнка разработана уникальная программа обучения, согласно которой проводятся индивидуальные и групповые занятия. Иногда в центре проходят практические тренинги для педагогов и родителей, где им рассказывают и показывают различные методики работы с детьми.

- За 2019 год проведено 6 семинаров, где количество участников составило 203 человека, из них 91 человек постоянные слушатели. Организовано 5 практических семинаров для 25 родителей, педагогов и студентов, где участники получили практический опыт по работе с детьми с аутизмом. Количество детей, занимающихся по 8-10 часов в неделю, увеличилось до 15. При анализе уровня развития в период реализации проекта у всех детей отмечена положительная динамика, а у одного из не говорящих детей произошел скачок в развитии и запустилась функциональная речь, - говорят руководители "Рассвета".

Хорошие результаты привлекают в центр все новые семьи, которые хотят помочь своему ребенку. Это убедило создателей проекта в том, что его нужно продолжать и расширять. Они подали заявку на еще один президентский грант и получили его. В планах работа по повышению квалификации уже имеющихся педагогов. Конечная цель: тиражирование полученных знаний среди родителей и специалистов. Особенно важно, чтобы методику осваивали члены семьи. Правильная домашняя обстановка существенно усиливает эффект реабилитации.

Еще одно направление работы - обучение детей взаимодействию со сверстниками. Также запланировано проведение уроков с специалистами, которые работают с такими детьми в общеобразовательных школах. Ведь во многих случаях расстройство аутистического спектра можно частично победить, а значит возможным станет и обучение в школах.

- Мы видим, когда глаза родителей светятся, наблюдая за успехами детей, и это лучшая награда нашей работе, - уверенны руководители "Рассвета".