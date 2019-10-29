7 правил экологичного поведения на дорогах

Как воспитать в себе хорошего водителя?

У стрелков и охотников есть свои священные заповеди, которые нельзя нарушать. Любой человек с ружьем, как «отче наш» знает эти правила: относись к любому оружию, как к заряженному; не направляй оружие туда, куда не хочешь стрелять... Водитель, как и стрелок, управляет устройством огромной мощности. Последствия неправильного использования этой силы могут быть непоправимы.

При этом водителям здесь проще – для них существует свод правил дорожного движения, соблюдать которые важно не только с точки зрения закона, но и здравого смысла. Прибавьте к этому уважительное отношение друг к другу –и количество нервных ситуаций на дорогах значительно снизится.

Безопасное вождение – это, во многом, моральный настрой. Будь джентльменом: пропусти соседа при перестроении; жестом поблагодари того, кто пропустил тебя; вовремя переключай свет с дальнего на ближний, чтобы не ослепить водителя на встречной полосе; веди себя предсказуемо и показывай все повороты. Помни о пешеходах, думай о них не только, когда они появляются на дороге. Например, в дождливую погоду притормози перед лужей, чтобы не окатить людей, стоящих на тротуаре. Быть вежливым – несложно, приятно, а, главное, – всегда возвращается.

Ты – влиятельная единица на дорогах. Именно тебе подчиняется механизм внушительного размера и мощности. Не преуменьшай своей значимости в дорожном движении и заботься о своем самочувствии и способности справиться с ситуацией.

Допустим, ты куда-то торопишься. Но если ты сел за руль, забудь о том, что у тебя цейтнот, четко соблюдай правила и особенно – сигналы светофоров. Помни, что желтый – это уже красный.

Если во время долгой дороги ты устал и тебя клонит в сон - остановись и отдохни. Лучше потратить час времени на сон и восстановить силы, чем погубить свою или чужую жизнь.

Если ты в раздраженном и взвинченном состоянии, постарайся успокоиться или откажись от поездки. Эмоциональное состояние влияет на скорость реакции и поведение на дорогах также сильно, как и физическое.

Прими правильное решение и перенеси поездку, если дорогу завалило снегом или на улице - гололедица.

Собираясь в дорогу, помни: твое состояние однозначно не должно быть источником опасности – ни для тебя, ни для окружающих.

Регулярно проходи технический осмотр, следи за состоянием колес и тормозной системы. Не забывай вовремя менять летнюю и зимнюю резину. Регулярно проверяй чистоту лобового и заднего стекол, а также зеркал заднего вида.

Но главное – обеспечь атмосферу безопасности внутри автомобиля. Обязательно используй автокресло, если везешь маленького пассажира. Перед началом движения убедись, что все участники путешествия пристегнуты ремнями безопасности, включая пассажиров на заднем сиденье. При столкновении любой непристегнутый пассажир превращается в летящий снаряд.

Помни, что в своем автомобиле ты – капитан. Внимательный, ответственный и строгий. Уважай в себе эти качества!

Самые страшные аварии происходят вне населенных пунктов. Чаще всего, причина именно в превышении скорости. Если стоит знак «90» – значит это предельно допустимая скорость на этом участке. Не надо лукаво добавлять те самые 19 км/ч, за которые «не грозит» штраф.

109 км/ч – это скоростной режим автомагистрали, на которой нет крутых поворотов, обочин с неожиданными препятствиями, встречного потока автомобилей. Дорожный знак «90», наоборот, предполагает их возможное наличие.

Опытные водители утверждают, что в темное время суток и 90 км/ч за городом – слишком много. А если на дороге – гололедица, идет дождь или снег, даже лишний 1 км/ч на спидометре может быть фатальным.

Город –это место, где необходимо быть особенно сконцентрированным. Здесь слишком много автомобилей и людей. Ограничение максимальной скорости «60» установлено в городе неспроста. Во-первых, на этой скорости ты можешь максимально контролировать обстановку вокруг и замечать дорожные знаки. Во-вторых, если ты не вовремя заметил пешехода и начал экстренное торможение, только исходная скорость 60 км/ч даст ему шанс выжить. Это особенно актуально, зная любовь некоторых пешеходов к капюшонам, наушникам и гаджетам.

Жилые зоны – коварное испытание для водителя. Твой путь почти закончен, ты уже расслабился, но в любую секунду тебе под колеса может шагнуть зазевавшийся сосед или его озорной питомец. Поэтому максимальная скорость в жилой зоне не может превышать 20 км/ч. Это первое правило разумного водителя. А второе – выезжая со стоянки, никогда не включай заднюю передачу, не убедившись, что за тобой никого нет. Особенно – малыша, для которого весь двор – это огромная игровая площадка.

Все водители время от времени совершают ошибки. Человек за рулем другого автомобиля может не сориентироваться в дорожной ситуации, элементарно отвлечься или растеряться. Но если ты будешь начеку, даже в этом случае аварии можно избежать. Если другой участник движения ошибся, не нужно пытаться наказать или научить его. Ведь важно не выяснить, кто из вас прав, а чтобы все участники движения без приключений прибыли в пункт назначения.

Воспитать в себе хорошего водителя – несложно. Современные дороги оборудованы огромным количеством подсказок, которые позволят тебе и твоим пассажирам чувствовать себя в безопасности. Замечай дорожные знаки, воспринимай их однозначно, четко соблюдай скоростной режим, уважай других участников дорожного движения. Со временем ты обнаружишь, что так ведет себя каждый. А началось все с тебя!