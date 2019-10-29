«Поддельные завещания»: банда «черных риэлторов» украла 15 квартир умерших москвичей

В Москве задержали очередную банду «черных риэлторов». Однако эта нынешняя группировка поражает своим размахом. Мошенники мухлевали с завещаниями умерших горожан, задним числом вписывая в документы членов банды и их родных. По информации следствия, в течение 10 лет мошенники «отжали» 15 квартир. Но это только предварительно. На самом деле жертв может число захваченных преступниками квартир больше. В МВД сообщают, что с «черными риэлторами» активно сотрудничал один из столичных нотариусов и его помощники.

- Схема эта группировки была в следующем, - рассказывает адвокат Оксана Филачева, эксперт по квартирному рейдерству, кандидат юридических наук. - У преступников на руках были списки одиноких пожилых людей, после смерти которых квартира за неимением наследников была бы обращена в доход государства. Как они добывали эти данные пока можно только предполагать. Но обычно подобная информация есть только у сотрудников социальных служб и участковых. Когда становилось известно, что человек умер, сотрудничавший с мошенниками нотариус задним числом вносил в свои реестровые книги фиктивные записи, якобы покойный когда-то давно оформил завещание, по которому его квартира достанется некоему совершенно постороннему человеку. Далее уже с помощью этих липовых завещаний аферисты оформляли право собственности.

Часть полученных таким образом квартир мошенники оставляли себе, переписывая на родных, часть - несколько раз перепродавали фиктивным покупателям, заметая следы, но в итоге новыми собственниками становились ничего не подозревающие граждане.

Известно, что предполагаемого лидера группы задержали у него на квартире. Увидев в глазок полицейских, мужчина отказался открыть дверь, и пока ее ломали, пытался сжечь документы по наследству квартир, которые хранил у себя дома.

Документы хранились в загородном доме одного из членов банды. Фото: мвд.рф

Обыски - целых 17 - прошли в квартирах и домах фигурантов дела, в офисах и архивах.

- Изъяты денежные средства в размере более 2,5 млн рублей, 30 мобильных телефонов, компьютеры, а также документы, реестровые книги и наследственные дела, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По горячим следам задержали восьмерых участников группы, но под арест пока отправили только пятерых. Они арестованы. Максимальное наказание по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» - до 10 лет тюрьмы.

- Среди задержанных оказался сын скандально известного нотариуса Фаиля Садретдинова, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

Упомянутый Фаиль Садретдинов в 2004 году был фигурантом громкого дела об убийстве журналиста Forbes Пола Хлебникова. По версии следствия, он был его непосредственным исполнителем. Позже суд нотариуса оправдал. Однако вскоре он был арестован снова, теперь его обвинили в мошенничестве, отмывании денег и злоупотреблениях полномочиями частного нотариуса. В уголовном деле был эпизод, очень похожий на почерк нынешней банды «черных риэлторов»: еще в 2002 году Фаиль Садретдинов «удостоверил поддельное завещание умершей москвички, что позволило завладеть ее квартирой».

В 2006-м Садретдинов получил 9 лет колонии. Однако в 2011-м, отсидев половину срока, вышел по условно-досрочному. И продолжил работать нотариусом.

По информации «КП», в новом уголовном деле имя Фаиля Садретдинова также упоминается.

Обыски - целых 17 - прошли в квартирах и домах фигурантов дела, в офисах и архивах. Фото: мвд.рф

ВОПРОС - РЕБРОМ

А что будет с добросовестными покупателями?

- По старым правилам было так: если суд признает, что недвижимостью кто-то изначально завладел преступным путем, добросовестный покупатель терял и квартиру, и заплаченные за нее деньги, - говорит адвокат Оксана Филачева. - Однако в этом году в Госдуме был принят закон о защите прав добросовестных покупателей. Да, и теперь Департамент имущества после такого приговора может обращаться в суд с иском о возвращении государству квартир, которые принадлежали людям без наследников. Но с 1 января 2020 года оставшиеся ни с чем добросовестные покупатели недвижимости, чтобы вернуть свои деньги, могут аналогично требовать через суд выплаты компенсации - в размере ранее заплаченной суммы.