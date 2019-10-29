2019-10-29T15:52:07+03:00
Звезды

«Это моя исповедь»: Алла Пугачева представила трейлер своего фильма

Киноверсия юбилейного концерта звезды выйдет в прокат 31 октября
Алина ЧЕРНОВА
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Алла Пугачева.Алла Пугачева.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Минувшей весной Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Юбилей АБ отпраздновала концертом в Кремлевском дворце. Частью билетов завладели перекупщики, которые продавали некоторые приглашения аж за 250 тысяч рублей. Но все равно королеве сцены, как всегда, посчастливилось собрать аншлаг. А для тех, кто не смог попасть на ее юбилей, Алла Борисовна выпускает сейчас фильм «Тот самый концерт».

Киноверсия юбилейного концерта выйдет в прокат с 31 октября. Ее смогут увидеть зрители всей страны. А пока Пугачева представила трейлер своей картины.

- Сейчас я чувствую волнение, 10 лет я не выступала с сольными концертами и всю жизнь я пою не для избранных, а для своего народа, поэтому счастлива, что пришла такая идея – единственный, прошедший в Москве концерт выпустить как киноверсию в кинотеатрах, - сообщает через пресс-службу фильма Алла Пугачева.-Увидеть его хотели бы многие, и я очень рада, что это смогут сделать люди начиная с Дальнего Востока и дальше по всей России.

Киноконцерт, это конечно что-то особенное - зритель видит меня крупно, ничего не ускользает от него. Я буду признательна каждому, кто придет в кинотеатр. Это будет действительно юбилей и общение душ. Я всегда заканчиваю концерт одной фразой – если хоть что-нибудь останется в вашем сердце, большей награды для себя я и не желаю.

Чтобы сделать концерт нужна команда - музыканты, режиссер, звукорежиссер, но подбор репертуара, мне диктует только жизнь. Для этого концерта я выбрала те песни, которые полностью соответствовали моим мыслям, моему отношению к жизни, к людям, это моя Исповедь. Теперь, уже не от лица какой-то героини, а просто Исповедь Аллы Пугачевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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