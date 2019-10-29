Атомную бомбу для Сталина делали немцы

НАСЛЕДИЕ РЕЙХА?

Специально для Нобелевского лауреата по физике Густава Герца, успевшего поработать на Третий рейх, на территории нынешней Абхазии в 40-е годы был создан закрытый институт. На базе санатория «Агудзеры» под Сухуми в научно-исследовательском центре «Г» шли разработки обогащения урана в промышленных масштабах. В итоге Герц стал лауреатом еще и Сталинской премии.

Другой любимчик фюрера, Манфред фон Арденне, в СССР возглавил институт «А» в другом санатории «Синоп» - и тоже в Абхазии (возможно потому, что советский атомный проект курировал Лаврентий Берия). Ему дважды вручали Сталинскую премии: в 1947-м и в 1953-м. Премию имени вождя в год его смерти немецкий гений получил за электромагнитное разделение изотопов и получение изотопа лития-6. Без этого невозможно было создать термоядерные заряды.

Николаус Риль корпел над получением сверхчистого металлического урана. И, что крайне важно — изучал, как радиация губит живые организмы. Ему даже дали Героя Социалистического труда!

У Петера Тиссена была задача: сделать трубчатые фильтры для газодиффузионного обогащения урана.

Его коллега Хайнц Позе моделировал и изучал ядерные процессы, что идут в реакторах. Наконец, Роберт Депель организовал производство тяжелой воды. После смерти Сталина они уехали в Германию — кто в ФРГ, кто в ГДР. Это что же получается — без немцев мы бы атомную бомбу не сделали?

300 УЧЕНЫХ

За комментариями «КП» обратилась к известному писателю, историку разведки Геннадию СОКОЛОВУ.

- Росатом назвал фамилии шести немецких ученых, которые внесли большой вклад в советский атомный проект, а сколько всего специалистов к нам тогда прибыло? - Около 300 немецких ученых было вывезено в СССР по окончании Второй мировой войны. И большая часть работала по атомному проекту. Впрочем, точные цифры и часть данных засекречены до сих пор. В том числе и по разведчикам, которые этот процесс обеспечивали, и по ученым. А вывозили мы не только немцев. Вывозили и мы, и американцы. Но американцам удалось больше, чем нам.

- Это потому, что большая часть лабораторий и ученых оказались на территории, оккупированной союзниками?

- Американцев больше интересовали не атомные, а ракетные дела. Атомный проект, Манхэттенский, они к концу войны уже фактически завершили. И у США большой нужды в немецких ядерщиках к тому времени не было — американцы сами были впереди многих в этом направлении. А вот с ракетами у них было слабо — так же, как и у нас. А немцы в этом были впереди планеты всей. С их Фау-1 и Фау-2. Которые уже летали вовсю, в том числе в Англию.

- Так мы и половины документации и ученых не смогли в Германии взять?

- Нам остались только маленькие остаточки. Это были бледные крохи от того, что вычистили под себя американцы.

- То есть США воспользовались итогами победы во Второй мировой больше, чем СССР - в плане ракетных, ядерных технологий?

- Так утверждать нельзя. Атомный проект они с англичанами сами развили очень серьезно — к середине 1945-го. Британия первая начала атомный проект, а американцы сделали его совместным — потому, что у них деньги были на это, а у англичан нет. И уран у американцев был в разработке — в отличии от тех же англичан и от нас. Но вспомните, какую неоценимую информацию об атомном проекте США на передали супруги Коэн, Абель-Фишер, Конон Молодый.

Ядерный гриб после взрыва первой советской атомной бомбы 29 августа 1949 года.Фото: wikimedia.org

И БЕЗ НИХ СМОГЛИ БЫ, НО ЧУТЬ ПОЗЖЕ

- Если бы СССР не получил эту информацию от нашей резидентуры — мы бы в 1949-м атомную бомбу не получили, даже несмотря на сотни немецких спецов, работавших у нас? Не говоря уже о наших советских ученых...

- Этот вопрос задавался еще в 50-х. Ответ был простой — да, в 1949-м, в августе, еще может быть и не взорвали бы. Но сделана она была бы все равно - может ,чуть позже.

- Разница с американцами в получении и испытании атомной бомбы в 4 года связана с чем в первую очередь?

- У нас же все с нуля начинали. Кроме немецких мозгов у нас и свои были неплохие. Но не было промышленной и технологической базы. Атомную отрасль на пустом месте надо было создавать. Всю цепочку — от горнорудных до высокотехнологичных предприятий. Уран тягали отовсюду, откуда могли — у нас в 1945-м урановых то рудников и не было практически! Теоретические разработки по расщеплению атома были у Курчатова и других, но они и в Дании были у Нильса Бора — с ним наши ученые и разведчики встречались. Но это все тогда были - мысли, не воплощенные на практике.

А ДЕНЬГИ ГДЕ?

- А еще это было очень дорого?

- Да, а денег у нас тоже не было. Огромное количество работ в итоге было выполнено за копейки — в том числе на рудниках силами заключенных ГУЛАГа.

- Но у немцев условия, наверное, были отличные? Двум из них создали мощные лаборатории в Абхазии, одному - рядом с Москвой, в Обнинске...

- Да. Но наши-то ученые работали по большей части в шарашках. И работали сутками. И с условиями ученых, работавших в Манхэттенском проекте, сравнивать было и близко нельзя. Небо и земля.

- Почему всю ведущую шестерку немецких ученых советские власти в итоге отпустили в Германию?

- Оружие было создано, задачи выполнены — вот и отпустили. И потом не все у них так было хорошо, как принято считать. Много было вложено в проект реактивной авиации - немцев тоже много привлекли, учитывая, что у них был реактивный «мессершмитт». Думали, что и нам они «на раз» сделают реактивные самолеты. Топтались-топтались - и в итоге первые движки в Англии купили. В 1945-году, «Метеоры». За большие деньги. И реактивные самолеты — благодаря британскому министру торговли, любимчику Сталина. К началу 50-х у нас уже своя школа работала, и МиГи мы делали сами. И выгнали всю немецкую шарагу. Наши мозги в итоге оказались лучше.

- Но отрицать вклад немецких ученых в наш атомный проект мы не можем?

- Не можем. Да, некоторые из них сделали немало. И кое кто даже остался в СССР. Принес большую пользу. Но это единицы. А ожидания были больше.

- КПД «американских немцев» оказался выше, чем КПД «русских немцев»?

- По факту выходит так. То ли в Америку уехали лучшие мозги, то ли там намного лучшие условия создали и мотивацию? А в СССР немцы не особо и старались, а только делали вид… Бог его знает. Версий много.

Например все, что добывала наша разведка в плане атомных секретов, шло нашим ученым — в первую очередь, Курчатову. Сталин дал добро на доступ к полученным разведкой материалам всего нескольким специалистам.