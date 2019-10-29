2019-10-29T16:30:48+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге спортсмены-инвалиды осваивают вейкборд и выступают на соревнованиях

Команда Step2wake своим примером доказывает, что возможности каждого человека безграничны
Майя ВОРОБЬЕВА
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«Шаг к пробуждению» старается привлечь к занятиям как можно больше новичков. Фото: официальная страница Step2wake ВКонтакте«Шаг к пробуждению» старается привлечь к занятиям как можно больше новичков. Фото: официальная страница Step2wake ВКонтакте
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История проекта Step2wake («Шаг к пробуждению») началась, когда его будущий основатель Максим Пономарев получил серьезную травму позвоночника. Его ждала операция, инвалидное кресло и никакой гарантии, что он снова сможет ходить. Во время реабилитации Максим познакомился со множеством интересных и активных людей с ограниченными возможностями здоровья, которым некуда было выплеснуть свою энергию. Так в его голове родилась идея создать команду, которая будет заниматься адаптивным вейкбордингом. Это такой вид спорта на воде, который сочетает в себе элементы воднолыжного слалома, акробатики и прыжков.

Сам идейный вдохновитель проекта в итоге смог встать не только на ноги, но и вернуться на вейкборд, и теперь помогает другим освоить этот спорт.

При занятиях вейкбордингом задействуются практически все группы мышц. Фото: официальная страница Step2wake ВКонтакте

При занятиях вейкбордингом задействуются практически все группы мышц. Фото: официальная страница Step2wake ВКонтакте

Занятия вейкбордом заставляют «включаться» почти все мышцы тела, они улучшают координацию, повышают тонус и улучшают общее самочувствие. Однако, по словам тренеров, физические показатели здесь далеко не самое главное.

- Этот вид спорта повышает самооценку и уверенность, и имеет колоссальный эффект социальной реабилитации. На тренировках ребята начинают общаться друг с другом, делятся впечатлениями, начинают верить в свои силы. То есть эффект от занятий выходит далеко за рамки бассейна, - рассказывают в Step2wake.

Благодаря финансовой поддержке, которую проект «Адаптивный вейкборд» получил от Фонда президентских грантов, команда Step2wake не пропустила в этом сезоне ни одного соревнования, где была категория «вейкборд сидячий». Кроме того, волонтеры смогли провести несколько своих собственных мероприятий.

Команда Step2wake не пропустила в этом сезоне ни одного соревнования, где была категория «вейкборд сидячий». Фото: официальная страница Step2wake ВКонтакте

Команда Step2wake не пропустила в этом сезоне ни одного соревнования, где была категория «вейкборд сидячий». Фото: официальная страница Step2wake ВКонтакте

В конце августа в Санкт-Петербурге состоялся большой Фестиваль Адаптивного вейкборда для людей с ограниченными возможностями здоровья. На соревнования в домашнем парке «Humanoid Wake Park & Boat» съехались больше двух десятков спортсменов из Петербурга, Пскова, Кирова и Липецка.

Будучи единственной организацией в России, которая профессионально обучает кататься на вейке людей с ограниченными возможностями здоровья, «Шаг к пробуждению» старается привлечь к занятиям как можно больше новичков. В нескольких городах России (Москве, Пскове, Твери, Ярославле и Великих Луках) этим летом волонтеры устроили матер-классы и обучающие занятия. Тренеры занимались с воспитанниками детских домов и подопечными различных благотворительных фондов.

- Это ощущения скольжения по воде, свободы. Я всю жизнь живу в инвалидном кресле - и это что-то новое, почти сверхъестественное, настоящее эмоциональное возрождение, - такие отзывы о первых занятиях получали инструкторы.

«Шаг к пробуждению» - это единственная организация в России, которая проводит тренировки по адаптивному вейкбордингу. Фото: официальная страница Step2wake ВКонтакте

«Шаг к пробуждению» - это единственная организация в России, которая проводит тренировки по адаптивному вейкбордингу. Фото: официальная страница Step2wake ВКонтакте

Кроме того, тренеры «Шага к пробуждению» проводили тренинги с другими вейкборд-инструкторами, чтобы поделиться опытом работы с людьми с инвалидность и рассказать об особенностях таких тренировок.

А завершили летний сезон большими соревнованиями в парке SunPark в Санкт-Петербурге, где ребята из Step2wake вновь выступили в категории «Вейкборд сидя». Но с приходом холодов прекращать свою деятельность волонтеры не собираются. В планах проведение круглого стола, на котором подведут итоги активного лета, а также новые тренировки – пока в бассейне.

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