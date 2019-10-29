Захар Прилепин создал движение "За правду"

Известный российский писатель Захар Прилепин, активно участвовавший в помощи восставшему Донбассу и даже служивший одно время заместителем командира батальона по работе с личным составом в ДНР, объявил о создании нового общественного движения, которое назвал просто и без излишней помпезности «За правду».

Цели и задачи движения находятся еще в стадии формировании. Во всяком случае, сам писатель и основатель движения обрисовал их на прошедшей во вторник пресс-конференции весьма расплывчато и неопределенно.

- У меня достаточно разнообразная политическая и литературная биография, много разнообразных дел, и сейчас, оглядываясь на них назад, я понимаю, что все это было попыткой создания гражданского общества, я пытался усадить русских людей за один большой стол, - охарактеризовал себя на настоящий момент и замыслы в отношения своего детища Прилепин.

- Найдутся, допустим, люди, у которых есть идея, гитара и рубль, и эти люди из Бурятии, Якутии, Архангельска или Новгорода. И мы, пользуясь своими разнообразными возможностями — политическими, культурными, инженерными или политологическими, начинаем таких людей объединять, - объяснил он журналистам и резюмировал. - Вот это наша задача — создать систему, где все со всеми договариваются.

Осталось непонятно, касается ли это возможного нахождения консенсуса между теми же Кургиняном и Гозманом или, к примеру, Сванидзе и Стариковым. И, самое интересное, захотят ли они сами договариваться друг с другом. Я, например, на их месте не захотел бы искать консенсус с Гозманом или Сванидзе.

Кроме самого отца-основателя нового движения Захара Прилепина в «за правду» вошли Иван Охлобыстин, музыкант, лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, глава Союза молодых инженеров России Владислав Бевза, экс-советник главы ДНР Александра Захарченко, Александр Казаков и театральный режиссер Эдуард Бояков. Последний, кстати говоря, уверен, что лидеры движения должны в первую очередь сосредоточиться на поисках ответов на «вечные» вопросы философского толка.

- Что такое семья? Мы за традицию или нет? Мы за преемственность или нет? Мы уважаем своих родителей на уровне поколения? Вот на такие вопросы должны отвечать люди, которые выходят в общественное поле, а не говорить о каком-то уменьшении или увеличении НДС. Это все следствия, - заявил на той же пресс-конференции режиссер Бояков.

Правда, сомнительно, что с такой размытой и расплывчатой программой политическая партия, которая будет создана на основе этого движения, сумеет пройти в Госдуму на выборах в 2021 году.

- Я недавно сидел в ресторане с замечательным человеком Артемием Лебедевым, и мы с ним разговорились про политические партии. И он мне сказал: «Захар, партии — это позавчерашний век, это не надо. Партии не отвечают чаяниям избирателей». В этом смысле мы создаем именно движение «За правду», потому что никакая партия сегодня не в состоянии так или иначе ответить на сигналы людей. Но безусловно мы думаем про эту конструкцию. Партия — это часть движения, которая нужна для решения технологических задач, - разоткровенничался Прилепин на пресс-конференции. - Будет партия, будут и выборы в Госдуму. Я своего участия (в них - прим. авт.) не исключаю.

При этом, Прилепин подчеркнул, что ни с кем ни из каких инстанций, в том числе, и в администрации президента, о создании этого движения не советовался и принимал это решение абсолютно самостоятельно.