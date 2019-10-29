Мария Киселева согласилась вернуться в «Слабое звено»

Российская версия популярного британского формата Weakest Link впервые вышла на Первом канале в 2001 году. Шоу, которое вела трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, радовало зрителей до июля 2006-го. Затем ведущая ушла в декрет, вышла из него, но проект так и не возобновился. «Слабое звено» попробовали перезапустить на Пятом канале — там оно выходило с декабря 2007-го по декабрь 2008-го с Николаем Фоменко в роли ведущего, но без особого успеха. И вот еще одна попытка.

- Все правильно, проект возвращается в Россию, в эфир телеканала «Мир» (18-я кнопка вашего телевизора. - Авт.), - рассказал «КП» генеральный продюсер МТРК «Мир» Павел Корчагин. - На недавно прошедшем телерынке в Каннах мы окончательно ударили по рукам с [владельцем формата] Би-Би-Си. Производить шоу будет та же самая команда, которая делает «Свою игру», «Сто к одному», «Устами младенца». Продюсеры — Андрей Могирев и Сергей Пехлецкий, они делают самые лучшие игровые шоу в стране.

- Кто же теперь будет вести шоу? Прежней ведущей Марии Киселевой, наверное, недосуг — она теперь политик, депутат Мосгордумы.

- Мария Киселева и будет вести эту программу, она уже дала согласие. Насколько я знаю, она рада, что ее снова пригласили в этот проект. Творческая работа политику не заказана.

- В «Слабом звене», как правило, участвовали обычные люди, но иногда приглашали и известных персон. Как будет на этот раз?

- Участие звезд - это вообще особенность нашего телевидения, мы стараемся время от времени привлекать их для популяризации проекта. А в Англии, например, упор делают на простых граждан. Они у нас тоже будут.

- Почему именно эта программа?

- Потому что «Слабое звено» принадлежит к числу тех игровых форматов, которые завоевали прочную популярность как лидеры жанра. А таких лидеров, если посмотреть, достаточно мало. Игровых форматов — сотни, а известных - раз два, три-четыре-пять… Слабое звено принадлежит к их числу. Шоу вышло уже в 40 странах мира, а количество эпизодов превысило 1600.

- Когда смотреть, сколько раз в неделю?

- Шоу будет еженедельное, после новогодних каникул начнутся съемки. Первые эфиры запланированы на февраль.

Шоу, которое вела трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, радовало зрителей до июля 2006-го. Фото: Антон Кавашкин/ТАСС

КСТАТИ

«Чей интеллект на уровне плинтуса?»

Правила и немного истории

Игра на деньги. Команда ранее незнакомых друг с другом игроков несколько раундов отвечает на вопросы ведущей, стараясь выстроить цепочку из восьми правильных ответов подряд и сорвать банк. Если цепочка рушится, ее надо строить заново. Слабые игроки по очереди выбывают. Кульминацией была фраза ведущей: «Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено!».

На фоне остальных развлекательных программ шоу выглядело очень неожиданным. Прежде всего из-за образа ведущей — холодной, лишенной эмоций стервы. В народ ушли вопросы, которые она риторически озвучивала, предваряя объявление имени неудачника:

«Из-за кого корабль команды налетел на рифы? Кого команда удалит как больной зуб? Кого уже ждет позорное изгнание? Кому вы пожелаете доброго пути? Кому не дождаться финала? Чей интеллект находится на уровне плинтуса? Чья голова легка, словно воздушный шарик? Чья кобыла пришла к финишу последней? Чья песня оборвалась на полуслове?» и т. д.

За историю игры максимальный выигрыш составил 50 000 рублей.