Фэн-шуй на ноябрь: благоприятные и неблагоприятные даты
1 ноября, пятница
Постарайтесь быстрее закончить общественное и приступить к личному. Фэн-шуй благоприятствует к семейному общению, решению общих проблем, коллективному творчеству и прогулкам.
Часы удачи: с 9.00 до 15.00.
2 ноября, суббота
В этот день лучше отказаться от работы. Посвятите день полноценному отдыху. В идеале выключить телефон и постараться не заморачиваться бытовыми проблемами. Их решение отложите на завтра.
Часы удачи: с 12.00 до 16.00.
3 ноября, воскресенье
Сегодня хорошие шансы решить самые запутанные личные и бытовые проблемы. Кроме того, надо едва ли не в обязательном порядке навести порядок в бумагах и чистоту в квартире.
Часы удачи: с 8.00 до 14.00.
4 ноября, понедельник
Суматоха и сумбур — основные качества дня. Определите главное, самое важное и занимайтесь только тем, что первостепенно. Помимо этого, есть шанс наладить давно желаемые связи.
Часы удачи: с 13.00 до 16.00.
5 ноября, вторник
Благоприятный день для множества начинаний. Действуйте смело, напористо. А раздумья и сомнения оставьте на другой день. Не тратьте время на маленькие незначительные дела. Сегодня лишь глобальные проекты!
Часы удачи: с 8.00 до 15.00.
6 ноября, среда
Середина недели, но сегодня просто необходимо взять паузу, устроить себе если не выходной, то облегченный день, встретиться с теми, кто способен «отогреть вашу душу».
Часы удачи: с 11.00 до 16.00.
7 ноября, четверг
Ничего масштабного и важного сделать не удастся. Так что не стоит ломать копья. Лучше выделить время на приятности для души и тела. Вечерняя прогулка принесет больше пользы, чем целый выходной!
Часы удачи: с 15.00 до 20.00.
8 ноября, пятница
А вот пятницу день насыщенный и плотный. Если есть «отдыхательные планы» на вечер, приступайте к работе пораньше. Ее будет много, но делать ее вы станете с удовольствием, Главное —суметь вовремя оторваться.
Часы удачи: с 8.00 до 14.00.
9 ноября, суббота
День встречи с друзьями. Кроме того, сегодня наверняка, появится возможность завязать новые знакомства. Скорее всего, это будут очень важные контакты и хорошими перспективами.
Часы удачи: с 12.00 до 17.00.
10 ноября, воскресенье
Увы, не самый простой день. Вероятны сложности в общении с близкими. Будет сложно отыскать компромисс даже в самых простых вещах. И это не тот случай, когда разговором по душам можно все исправить. Нужно просто набраться терпения и переждать.
Часы удачи: с 10.00 до 12.00.
11 ноября, понедельник
Мощный день. Сегодня в ежедневник можно смело записывать много разных дел и назначать сразу несколько встреч. Большинство проектов будет успешным. Сегодня также нужно налаживать новые связи, в том числе и любовного характера.
Часы удачи: с 12.00 до 18.00.
12 ноября, вторник
Характеристики дня противоречивые. Браться стоит только за те дела, которые, как говорится, стразу хорошо пошли. Если же проекты пробуксовывают, им надо дать время «отлежаться». Особенно следует избегать дел, связанных с нечистоплотностью, обманом.
Часы удачи: с 11.00 до 16.00.
13 ноября, среда
Довольно удачный день. Однако многое будет зависеть мобильности, гибкости, от умения находить общий язык с самыми разными людьми. Завязывайте новые связи и укрепляйте старые знакомства, некоторые из них имеют все шансы стать судьбоносными.
Часы удачи: с 9.00 до 15.00.
14 ноября, четверг
День для дел фундаментальных, предполагающих эффект на долгие годы. Хорошо вступать в брак, поступать на новое место работы.
Не стоит приниматься за мимолетные проекты, сулящие быструю и легкую выгоду, скорее всего, они обречены на провал.
Часы удачи: с 16.00 до 18.00.
15 ноября, пятница
Фэн-шуй предостерегает от новых начинаний, кардинальных перемен. В этот день необходимо поменьше общаться с представителями противоположного пола и не поддаваться всяческим соблазнам, коих сейчас, поверьте, будет предостаточно.
Часы удачи: с 11.00 до 15.00.
16 ноября, суббота
Так как день совсем не подходит для бизнеса, посвятить его следует отдыху и общению с приятными и добрыми личностями.
Глобальная генеральная уборка поможет освободить жилище не только от пыли и грязи, но и от негативной энергии.
Часы удачи: с 8.00 до 12.00.
17 ноября, воскресенье
День под знаком мира и добра: его необходимо провести вместе со самыми близкими. Сейчас самое время для душевных, исповедальных разговоров и для «подзарядки» положительными эмоциями.
Часы удачи: с 10.00 до 17.00.
18 ноября, понедельник
Слово имеет особую силу. Так что, если надо склонить оппонента на свою сторону, не теряйтесь, действуйте! Назначайте встречи, переговоры и приводите свои доводы. Масштабные мероприятия, запланированные на этот день, имеют все шансы на успех.
Часы удачи: с 8.00 до 17.00.
19 ноября, вторник
Наполняем день исключительно положительными делами и эмоциями. От этого будет зависеть настроение и даже самочувствие на ближайшие несколько дней. А уж как их раздобыть, каждый решает лично.
Часы удачи: с 16.00 до 20.00.
20 ноября, среда
Необходимо дать себе эмоциональную передышку. Это не значит, что следует провести весь день на диване. Напротив, очистить мозг поможет серьезная физическая нагрузка или встречи с друзьями. В этот день, кстати, противопоказан алкоголь.
Часы удачи: с 12.00 до 16.00.
21 ноября, четверг
Нейтральный день. Однако, чтобы все задуманное прошло гладко, нужно провести значительно более серьезную, нежели обычно, подготовку и учесть все факторы, которые могут негативно повлиять на процесс.
Часы удачи: с 10.00 до 14.00.
22 ноября, пятница
Есть все шансы представить себя в самом выгодном свете и произвести отличное впечатление. Поэтому, если нужно представить, презентовать что-то новое — лучшего момента не дождаться!
Часы удачи: с 11.00 до 16.00.
23 ноября, суббота
Все начатое необходимо довести до логического конца. Противопоказанно оставлять недоделки — они заблокируют возможности дальнейшему росту и развитию. Следует провести подготовку к важным делам.
Часы удачи: с 13.00 до 16.00.
24 ноября, воскресенье
Хоть это и выходной, сейчас самое время для начала очень важных дел. Не упустите эту возможность! Есть одно но: никаких спонтанных решений, импровизаций и резких «поворотов». Следуйте предварительному плану.
Часы удачи: с 11.00 до 14.00.
25 ноября, понедельник
Сложный противоречивый день. Настроение на нуле, и, похоже, надвигается депрессия. Удачи ждать сегодня, увы, не стоит. А потому, ограничьте общение с угрюмыми личностями и найдите эффективные способы поднять себе настроение.
Часы удачи: с 17.00 до 18.00.
26 ноября, вторник
Стоит прислушиваться к тому, что советуют окружающие из ближнего круга. Это тот редкий случай, когда взгляд со стороны справедлив и более критичен. Сделав соотвествующие выводы, можно исправить некоторые ошибки и совершить рывок вперед.
Часы удачи: с 12.00 до 14.00.
27 ноября, среда
Бойся своих желаний, они имеют свойство сбываться. Сейчас как нельзя точнее стоит формулировать свои цели и желания. И заодно продумывать, как же всего этого достигнуть. А уж Фортуна, будте уверены, не подведет.
Часы удачи: с 8.00. до 17.00.
28 ноября, четверг
День под знаком разрушения. Под угрозой хорошие отношения. Наберитесь терпения и не проявляйте негативных эмоций. Да и вообще, относитесь к жизни более философски. Ну а если необходимо разорвать тяготящие связи, действуйте.
Часы удачи: с 10.00 до 12.00.
29 ноября, пятница
Не сулит день особой удачи. Даже напротив, сегодня вероятны финансовые потери и встречи с весьма неприятными личностями, жаждущими наживы. Стоит держать ухо востро!
Часы удачи: с 11.00 до 13.00.
30 ноября, суббота
Необходимо особое отношение к деньгам. Сейчас стоит проверить все свои сбережения, возможно, выбрать более выгодные вклады.
Хороший день для помолвок, венчания и бракосочетания.
Часы удачи: с 9.00 до 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU