Фэн-шуй на ноябрь: благоприятные и неблагоприятные даты

1 ноября, пятница

Постарайтесь быстрее закончить общественное и приступить к личному. Фэн-шуй благоприятствует к семейному общению, решению общих проблем, коллективному творчеству и прогулкам.

Часы удачи: с 9.00 до 15.00.

2 ноября, суббота

В этот день лучше отказаться от работы. Посвятите день полноценному отдыху. В идеале выключить телефон и постараться не заморачиваться бытовыми проблемами. Их решение отложите на завтра.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

3 ноября, воскресенье

Сегодня хорошие шансы решить самые запутанные личные и бытовые проблемы. Кроме того, надо едва ли не в обязательном порядке навести порядок в бумагах и чистоту в квартире.

Часы удачи: с 8.00 до 14.00.

4 ноября, понедельник

Суматоха и сумбур — основные качества дня. Определите главное, самое важное и занимайтесь только тем, что первостепенно. Помимо этого, есть шанс наладить давно желаемые связи.

Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

5 ноября, вторник

Благоприятный день для множества начинаний. Действуйте смело, напористо. А раздумья и сомнения оставьте на другой день. Не тратьте время на маленькие незначительные дела. Сегодня лишь глобальные проекты!

Часы удачи: с 8.00 до 15.00.

6 ноября, среда

Середина недели, но сегодня просто необходимо взять паузу, устроить себе если не выходной, то облегченный день, встретиться с теми, кто способен «отогреть вашу душу».

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

7 ноября, четверг

Ничего масштабного и важного сделать не удастся. Так что не стоит ломать копья. Лучше выделить время на приятности для души и тела. Вечерняя прогулка принесет больше пользы, чем целый выходной!

Часы удачи: с 15.00 до 20.00.

8 ноября, пятница

А вот пятницу день насыщенный и плотный. Если есть «отдыхательные планы» на вечер, приступайте к работе пораньше. Ее будет много, но делать ее вы станете с удовольствием, Главное —суметь вовремя оторваться.

Часы удачи: с 8.00 до 14.00.

9 ноября, суббота

День встречи с друзьями. Кроме того, сегодня наверняка, появится возможность завязать новые знакомства. Скорее всего, это будут очень важные контакты и хорошими перспективами.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

10 ноября, воскресенье

Увы, не самый простой день. Вероятны сложности в общении с близкими. Будет сложно отыскать компромисс даже в самых простых вещах. И это не тот случай, когда разговором по душам можно все исправить. Нужно просто набраться терпения и переждать.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

11 ноября, понедельник

Мощный день. Сегодня в ежедневник можно смело записывать много разных дел и назначать сразу несколько встреч. Большинство проектов будет успешным. Сегодня также нужно налаживать новые связи, в том числе и любовного характера.

Часы удачи: с 12.00 до 18.00.

12 ноября, вторник

Характеристики дня противоречивые. Браться стоит только за те дела, которые, как говорится, стразу хорошо пошли. Если же проекты пробуксовывают, им надо дать время «отлежаться». Особенно следует избегать дел, связанных с нечистоплотностью, обманом.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

13 ноября, среда

Довольно удачный день. Однако многое будет зависеть мобильности, гибкости, от умения находить общий язык с самыми разными людьми. Завязывайте новые связи и укрепляйте старые знакомства, некоторые из них имеют все шансы стать судьбоносными.

Часы удачи: с 9.00 до 15.00.

14 ноября, четверг

День для дел фундаментальных, предполагающих эффект на долгие годы. Хорошо вступать в брак, поступать на новое место работы.

Не стоит приниматься за мимолетные проекты, сулящие быструю и легкую выгоду, скорее всего, они обречены на провал.

Часы удачи: с 16.00 до 18.00.

15 ноября, пятница

Фэн-шуй предостерегает от новых начинаний, кардинальных перемен. В этот день необходимо поменьше общаться с представителями противоположного пола и не поддаваться всяческим соблазнам, коих сейчас, поверьте, будет предостаточно.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

16 ноября, суббота

Так как день совсем не подходит для бизнеса, посвятить его следует отдыху и общению с приятными и добрыми личностями.

Глобальная генеральная уборка поможет освободить жилище не только от пыли и грязи, но и от негативной энергии.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

17 ноября, воскресенье

День под знаком мира и добра: его необходимо провести вместе со самыми близкими. Сейчас самое время для душевных, исповедальных разговоров и для «подзарядки» положительными эмоциями.

Часы удачи: с 10.00 до 17.00.

18 ноября, понедельник

Слово имеет особую силу. Так что, если надо склонить оппонента на свою сторону, не теряйтесь, действуйте! Назначайте встречи, переговоры и приводите свои доводы. Масштабные мероприятия, запланированные на этот день, имеют все шансы на успех.

Часы удачи: с 8.00 до 17.00.

19 ноября, вторник

Наполняем день исключительно положительными делами и эмоциями. От этого будет зависеть настроение и даже самочувствие на ближайшие несколько дней. А уж как их раздобыть, каждый решает лично.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

20 ноября, среда

Необходимо дать себе эмоциональную передышку. Это не значит, что следует провести весь день на диване. Напротив, очистить мозг поможет серьезная физическая нагрузка или встречи с друзьями. В этот день, кстати, противопоказан алкоголь.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

21 ноября, четверг

Нейтральный день. Однако, чтобы все задуманное прошло гладко, нужно провести значительно более серьезную, нежели обычно, подготовку и учесть все факторы, которые могут негативно повлиять на процесс.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

22 ноября, пятница

Есть все шансы представить себя в самом выгодном свете и произвести отличное впечатление. Поэтому, если нужно представить, презентовать что-то новое — лучшего момента не дождаться!

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

23 ноября, суббота

Все начатое необходимо довести до логического конца. Противопоказанно оставлять недоделки — они заблокируют возможности дальнейшему росту и развитию. Следует провести подготовку к важным делам.

Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

24 ноября, воскресенье

Хоть это и выходной, сейчас самое время для начала очень важных дел. Не упустите эту возможность! Есть одно но: никаких спонтанных решений, импровизаций и резких «поворотов». Следуйте предварительному плану.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

25 ноября, понедельник

Сложный противоречивый день. Настроение на нуле, и, похоже, надвигается депрессия. Удачи ждать сегодня, увы, не стоит. А потому, ограничьте общение с угрюмыми личностями и найдите эффективные способы поднять себе настроение.

Часы удачи: с 17.00 до 18.00.

26 ноября, вторник

Стоит прислушиваться к тому, что советуют окружающие из ближнего круга. Это тот редкий случай, когда взгляд со стороны справедлив и более критичен. Сделав соотвествующие выводы, можно исправить некоторые ошибки и совершить рывок вперед.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

27 ноября, среда

Бойся своих желаний, они имеют свойство сбываться. Сейчас как нельзя точнее стоит формулировать свои цели и желания. И заодно продумывать, как же всего этого достигнуть. А уж Фортуна, будте уверены, не подведет.

Часы удачи: с 8.00. до 17.00.

28 ноября, четверг

День под знаком разрушения. Под угрозой хорошие отношения. Наберитесь терпения и не проявляйте негативных эмоций. Да и вообще, относитесь к жизни более философски. Ну а если необходимо разорвать тяготящие связи, действуйте.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

29 ноября, пятница

Не сулит день особой удачи. Даже напротив, сегодня вероятны финансовые потери и встречи с весьма неприятными личностями, жаждущими наживы. Стоит держать ухо востро!

Часы удачи: с 11.00 до 13.00.

30 ноября, суббота

Необходимо особое отношение к деньгам. Сейчас стоит проверить все свои сбережения, возможно, выбрать более выгодные вклады.

Хороший день для помолвок, венчания и бракосочетания.

Часы удачи: с 9.00 до 15.00.