2019-10-29T19:12:01+03:00
Общество

В Шиесе все спокойно

Что происходит на территории будущего экотехнопарка. Новости о возведении в Ленском районе экотехнопарка «Шиес» вызывают интерес не только в Архангельской области, но и далеко за ее пределами
Сергей ЗУБОВ
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Один из вопросов, которые задают экологи, местные жители, представители общественных организаций и СМИ: что сегодня происходит на площадке будущего экотехнопарка? Как отвечают в пресс-службе инвестора проекта, ООО «Технопарк», в Шиесе не ведется никаких работ, специалисты компании готовятся ко второму этапу реализации проекта - изысканиям.

Какие-либо работы на площадке в Шиесе прекратились еще в июне текущего года, когда эту отдаленную станцию покинула вся техника. Рабочие также давно разъехались по домам. Само строительство объекта там пока и вовсе не начиналось: первый, подготовительный этап включал в себя лишь отсыпку железнодорожных путей песком и гравием, а также огораживание будущей стройплощадки для безопасности эксплуатации железнодорожного полотна и прилегающей территории.

Сейчас команда «Технопарка» в строгом соответствии с действующим законодательством ведет активную подготовку к изысканиям, второму этапу реализации проекта. Изыскательские работы на месте размещения будущего экологического объекта крайне важны для того, чтобы с разных сторон исследовать территорию экотехнопарка и изучить возможность его строительства без причинения вреда природе.

Все инженерные, геодезические, гидрометеорологические и геологические изыскания, а также гидрогеологические исследования и моделирование, проведет коллектив квалифицированных специалистов. Особое внимание при этом они уделят максимальному сохранению экологии региона.

К проведению изысканий будут привлечены компании, обладающие необходимым опытом и получившие предусмотренные законом лицензии. Как подчеркивает инвестор, все работы по проведению изысканий, проектированию и согласованию будущего объекта проводятся в полном соответствии с требованиями законодательства.

Впрочем, результатами предварительных изысканий специалисты уже располагают. Согласно им, наличие каких-либо болот в районе предполагаемого возведения экотехнопарка не подтверждается. Избыточное увлажнение окрестностей станции Шиес можно объяснить преобладанием в этой местности глинистых грунтов. Благодаря им появляется так называемый «глиняный замок», который не позволяет дождевым и талым водам уходить в грунт и вызывает застой воды около поверхности. Такой «замок» в принципе не пропустил бы любые осадки и стоки в грунт.

Однако для большей надежности проект объекта предусматривает эффективную гидроизоляцию, представляющую собой экран, который состоит из нескольких слоев изолирующих покрытий. В его состав входят геотекстильный материал дорнит, бентонитовые маты и геомембрана. Они чередуются со слоями песка, песчано-гравийной смеси и щебня, уложенными на грунт. Дренаж отходов обеспечат перфорированные трубы, по ним осадки перенаправятся на современные очистные сооружения. В очищенной ими воде можно будет даже разводить рыбу.

Для отслеживания состояния гидросферы вокруг объекта с помощью специальных мониторинговых скважин будет постоянно проводиться гидрогеологический мониторинг.

Также специалистам уже известно, что лицензированные источники подземных вод в пределах участка будущего экотехнопарка и санитарно-защитной зоны отсутствуют. Участок изысканий не попадает в водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы водных объектов, поэтому у экологов и местных жителей нет никаких поводов для волнения.

Вся информация о проведенных ранее работах находится в открытом доступе. Также любой желающий может убедиться в том, что никакого строительства на Шиесе не ведется, в любой момент посмотрев прямую трансляцию с камер на официальном сайте проекта https://shies.ru/. И до получения всех необходимых согласований и другой предусмотренной законом документации, никаких работ на Шиесе, уверяет инвестор, начато не будет.

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