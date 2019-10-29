Не наряжайте детей в ведьм и чертей на Хэллоуин!

Этот непонятный «праздник» пришел на постсоветское пространство, а затем и в некоторые российские дома и учебные заведения в самом начале 90-х. Вместе со спиртом Рояль, американскими ножками «Буша», едкими ликерами и порошковым лимонадом «Зукко». Да много чего хлынуло тогда в Россию. Почти все мы воспринимали это как некий прогресс, движение вперед, разнообразие после постного меню советской идеологии. Понадобилось почти три десятилетия, чтобы понять «кто есть кто».

Кстати, очень многое из пришедшего тогда, со временем, немного поболев, отвалилось. Но языческий кельтский «праздник Хэллоуин» до сих пор остался. Способствовали этому и возросшие взаимные поездки граждан России и США. Правда, поначалу отмечали его вернувшиеся из-за рубежа россияне. Уже позже по топикам про Хэллоуин стали обучать английскому в российских школах, а учителя для наглядности стали объявлять конкурсы на «лучшую тыкву».

У нас Хэллоуин пытаются отмечать не только в школах и детских садах. В ночь на 1 ноября многие ночные клубы устраивают тематические хэллоуинские вечеринки. Поэтому не стоит забывать о том, что это прибыльный бизнес, ведь на костюмы и организационные вопросы тратятся значительные средства, да и хозяева ночных клубов, где устраиваются костюмированные попойки, снимают неплохие сливки.

Однако для входа на такие мероприятия есть условие: прийти в костюмах ведьм, чертей, вурдалаков и другой нечистой силы. При этом квазирелигиозный культ дьявола и смерти проявляется во всем – в атрибутике и обстановке, костюмах, музыке, содержании «праздничных» действий и развлечений. Тусовка в такой атмосфере, для многих становится своего рода введением в сатанизм. Чего удивляться, достаточно сказать, что официально действующая «Американская церковь сатаны» провозгласила этот день своим праздником. А различные колдуны и ведьмы, служители деструктивных культов справляют в этот день свои черные мессы. Именно в эту ночь был ритуально зверски убит хранитель чудотворной Монреальской иконы Божией Матери Иосиф Муньос.

Поэтому маскировать свою терпимость и даже одобрение этого «праздника» под понимание глобальности современного мира и неизбежности распространения общемировых традиций – большое искушение. Как и говорить о том, что каждый должен сам для себя решать, праздновать его или нет.

Как ребенок может самостоятельно принять такое решение, если за него это делают в лучшем случае заблуждающиеся родители и руководители образовательных учреждений, исходя из принципа «что не запрещено, то разрешено»? А психика ребенка устроена так, что побывав пару раз на таком «празднике» он уже будет воспринимать его как нечто абсолютно нормальное и даже со знаком плюс. Не понимая, что на самом же деле это пропаганда культа смерти, торжества потусторонних, темных сил. И это при склонности современных школьников к суицидальной модели поведения и проявлению неконтролируемых реакций на окружающий мир.

У нас много своих замечательных и добрых праздников, которые способны научить добру, отыскать что-то светлое в себе и других. А кому очень потребно одеться вурдалаком или бесом, пусть скачет козлом или козой у себя дома сколько влезет, но не вовлекает в это наших детей и не занимается пропагандой ведьминых шабашей и непонятных бесовских обрядов. Давайте беречь себя. Кроме нас этого никто не сделает.