Хюррем, хватит пластики: Звезда «Великолепного века» снова собралась лечь под нож хирурга

Поклонники сериала «Великолепный век» давно с тревогой наблюдают, что творится с их любимицей – исполнительницей роли Хюррем Мерьем Узерли. 36-летняя актриса слишком увлеклась «тюнингом» собственной внешности: накачала губы, вставила филлеры в щеки и злоупотребляет ботоксом. Зрители не узнают в ней прежнюю красавицу султаншу, какой они привыкли видеть ее на экране. И, похоже, останавливаться на этом Мерьем не собирается. В Инстаграме актрисы появился снимок, на котором она позирует вместе с известным пластическим хирургом Саймоном Оурианом.

Совместную фотографию Мерьем подписала так: «Смеяться – это залог здоровья. С моим любимым доктором и другом. Скоро увидимся с тобой в Лос-Анджелесе».

meryemuzerlimeryem The most healthy thing is to laugh ! My friend , my doctor @simonourianmd1 see u soon in #losangeles #beverlyhills

Саймон – один из самых известных пластических хирургов планеты: именно он перекроил до неузнаваемости клан Кардашьян. Изменил черты лица и форму груди и попы у Ким Кардашьян, сделал новую внешность Хлое Кардашьян, слепил идеальную инста-звезду из Кайли Дженнер и не раз омолаживал маму сестричек Крис Дженнер. В итоге сестры Кардашьян выглядят все под одну гребенку – «пластиковые» красотки, в которых не осталось ничего естественного.

Похоже, Мерьем решила вновь подкорректировать свою внешность и довериться известному хирургу. Теперь понятно, на кого равняется актриса – на сестер Кардашьян. Поклонники умоляют звезду: «Хюррем, остановись, хватит пластики!». И уверяют, что она хороша такой, какая есть. Но Мерьем никого не слушает. Начав два года назад преображать свою внешность, она чуть было не лишилась работы – ведь после пластики исчезла ее индивидуальность, которую в ней так ценили режиссеры и продюсеры.

Два года назад Мерьем занялась усовершенствованием собственной внешности: накачала губы и скулы. Фото: Инстаграм.

Актриса увеличила губы, накачав их силиконом, и это преобразило ее лицо. Так же у Мерьем появились ярко выраженные скулы – видимо, дело не обошлось без филлеров, которые вводят под кожу в области щек, чтобы избавиться от носогубных складок. И, наконец, звезда «Великолепного века» нарастила ресницы и обзавелась модным татуажем бровей.

У Узерли 5,6 миллионов подписчиков в Инстаграме, которые внимательно следят за жизнью любимой актрисы. Мерьем родилась и живет в Германии. После успеха «Великолепного века» она вернулась в Берлин, где снимается в европейских фильмах и воспитывает дочку Лару, которую растит одна.

Мерьем родом из немецкого Касселя, ее мама – немка, отец – турок, сама Узерли не говорит на турецком. Когда она получила предложение сыграть роль Хюррем, ей пришлось буквально зазубривать текст. На время съемок артистка переехала в Турцию. Там же, в Стамбуле Мерьем (тогда ей было 30) встретила свою любовь - турецкого миллионера Джана Атешема.

Актриса в июле этого года на кинофестивале в Мюнхене.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пылкий роман закончился для звезды экрана незапланированной беременностью. Узнав об этом, возлюбленный актрисы начал настаивать на аборте. Мерьем рассталась с Джаном на четвертом месяце беременности, покинула сериал и вернулась в Берлин. Дочь актрисы Лара родилась в 2014 году. Артистка по-прежнему одна, она так и не вышла замуж. Со своим бывшим бойфрендом, отцом Лары, Мерьем не общается.