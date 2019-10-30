2019-10-30T03:32:24+03:00
Спорт

12 миллионов за 12 раундов

Российский чемпион Сергей Ковалев принял вызов мексиканской легенды бокса
Георгий ШАКОВ
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Сауль Альварес (слева) специально перешел в более тяжелый вес, чтобы сразиться с Сергеем Ковалевым.Сауль Альварес (слева) специально перешел в более тяжелый вес, чтобы сразиться с Сергеем Ковалевым.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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2 ноября в Лас-Вегасе состоится главный боксерский бой года. Сергей Ковалев выйдет на ринг против любимца всей Мексики Сауля Альвареса. На кону чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе, которым сейчас владеет Ковалев.

Сражение в Лас-Вегасе - главное в карьере русского Крашера (Крушителя). Не исключено, что в случае поражения Ковалев навсегда покинет ринг. За один бой Ковалев заработает - даже если проиграет - $12 млн. Это рекордный гонорар для российского боксера, если говорить об одном бое (см. таблицу). Для сравнения: за поединок против американского чемпиона Андре Уорда россиянин получил только около $3 млн. Интересно, что мексиканец заработает за поединок в Лас-Вегасе около $30 млн.

Сауль - уникальный боксер. Можно не сомневаться, что в Лас-Вегасе зал целиком будет забит безумными мексиканцами. Народная любовь досталась Саулю не просто так. Боксер к 29 годам провел 55 боев и проиграл только непобедимому Флойду Мейвейзеру.

Мексиканец - один из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Потеснятся даже Криштиану Роналду и Лионель Месси. Альварес, согласно своему пятилетнему контракту, за 11 боев заработает минимум $365 млн. Это не учитывая рекламные контракты.

К сожалению, сосредоточиться только на бое Ковалев не может. 25 ноября он должен будет в США явиться в суд. Якобы боксер избил местную модель Джейми Фронтц из-за того, что она не захотела вступать с ним в интимную близость. Девушка хочет получить компенсацию в размере $8 млн. Сергей свою вину отрицает.

Бой покажут 3 ноября в 6.50. Первый канал

Самые большие гонорары российских боксеров:

1. Сергей Ковалев (за бой с Саулем Альваресом) - $12 млн

2. Александр Поветкин (за бой с Кличко) - $5,8 млн

3. Александр Поветкин (за бой с Энтони Джошуа) - $4 млн

4. Сергей Ковалев (за бой с Андре Уордом) - $3 млн

5. Мурат Гассиев (за бой с Александром Усиком) - $2 млн

ИСТОЧНИК KP.RU

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