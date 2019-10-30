«Это бы головокружительный роман»: Миллиардер Умар Джабраилов разоткровенничался о любви к Собчак

Миллиардер Умар Джабраилов неожиданно опубликовал в Инстаграме свой снимок с Ксенией Собчак. Экс-кандидат в президенты России вспомнил то время, когда он встречался с телеведущей. Судя по всему, бизнесмен до сих пор находится под впечатлением от чар телеведущей и решил публично поностальгировать по их отношениям.

- Ей 19, мне чуть больше 40... Как молоды мы были, как искренне любили, какой же это был головокружительный роман… - написал Джабраилов.

Ксения молчать не стала и одной из первых прокомментировала нежный пост бывшего возлюбленного.

- Да, это было очень красивое время! Всегда в памяти, - написала телеведущая.

umar.dzhabrailov Ей 19 мне чуть больше 40... как молоды мы были как искренне любили, какой же это был головокружительный роман...

С Джабраиловым юная Ксюша начала встречаться сразу после того, как рассталась с бизнесменом Вячеславом Лейбманом. Дочь экс-мэра Санкт-Петербурга только-только переехала в Москву и покоряла светскую столицу. Умар потерял голову от взбалмошной блондинки: он осыпал Ксению драгоценностями и подарил новенький БМВ. Вся обсуждала их 23-летнюю разницу в возрасте, сама же Собчак ничего зазорного в этом не видела.

- Умар был красавцем, который разбивал сердца: начитанный, образованный человек, еще и богатый, известный. Почему Вы отказываете мне в праве в мои 20 лет влюбиться в такого? - дала она как-то отпор критикам в соцсетях. - Он что, жирный плешивый мудак с бородавкой, что вы меня подозреваете в меркантильности? Я жила свою жизнь.Не тенью чужой блестящей жизни, а нелепой, гротескной, но своей. И ни капли об этом не жалею.

Впрочем, начитанный Джабраилов встречался с Ксенией отнюдь не в библиотеке: он ввел ее в круг богатых и знаменитых, посещая вместе с будущей телеведущей одну тусовку за другой. Многие считали, что Умар и его образ жизни плохо влияли на юную Ксению.

Джабраилов и Собчак расстались мирно и без претензий друг к другу.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Ксюша жила с Умаром Джабраиловым, который плохо на нее влиял, подсадил на алкоголь, - вспоминала Анастасия Волочкова в одном из интервью, - Помню телепрограммы того времени, где пьяную Собчак вытаскивали за руки и за ноги из отелей. Людмила Борисовна (Нарусова, мама Собчак — Ред.) и Слава Лейбман переживали за здоровье и репутацию этой девочки. И Людмила Борисовна попросила меня: «Настя, поезжайте со Славой в Москву и в отеле «Марриотт» на глазах у всех выпейте вина. Может, у Ксюши это вызовет ревность. Думаю, ей донесут о вашем ужине». Я так и сделала. Я никого не уводила у Ксюши и рассказала ей об этом еще несколько лет назад.

Джабраилов и Собчак провели вместе почти три года. После этого расстались мирно и по обоюдному согласию. Ксения закрутила роман с очередным миллионером — Александром Шустеровичем, за которого в 2005 году чуть не вышла замуж. Джабраилова же почти постоянно видели в обществе красивых спутниц — моделей, начинающих актрис и певиц, например, участницы «Фабрики звезд» Алексы.