Женатый спортсмен перестал скрывать свой роман с Анной Седоковой

Отношения баскетболиста Яниса Тимма и певицы Анны Седоковой давно перестали быть секретом для общественности. О романе пары стало известно в августе после их совместного отдыха в Турции. Тем не менее до сих пор Янис не торопился делиться в соцсетях снимками с возлюбленной. Но теперь, похоже, решил, что их роман вышел не новый уровень и опубликовал в Сториз первое совместное фото.

На снимке спортсмен, играющий за команду «Химки», нежно обнимает одетую в желтый костюм певицу. То, что на фото именно Седокова, становится ясно, если заглянуть в Инстаграм артистки — в нем немало кадров, на которых она позирует именно в этом костюмчике.

Янис впервые опубликовал фото с Анной.

В отличие от Яниса Анна более охотно делится в соцсетях совместными фото и селфи с любимым. Певицу не тревожит тот факт, что ее бойфренд женат и ради нее оставил годовалого сына. Не смущает Седокову и то, что ее возлюбленный на 9 лет моложе. Певица не спешила делиться с поклонникам подробностями своего нового романа. Но за певицу это сделала экс-супруга Яниса. Жена спортсмена заявила, что ради Седоковой он оставил ее одну с маленьким ребенком. По словам Саны Тиммы, муж начал изменять ей полгода назад. В крахе своего брака женщина обвинила Анну.

Когда ее снимки с Янисом появились в СМИ вместе с историей о первом браке баскетболиста, Анна опубликовала в Инстаграме проникновенный пост. Экс-»ВИА Гра» назвала Тимма самым честным и порядочным человеком из всех, кого она знает.

- Он гордость страны, своей команды и моя гордость, - написала Седокова.

В отличие от Яниса Анна более охотно делится в соцсетях совместными фото и селфи с любимым.

Напомним, Анна — мать троих детей. Двое из них — дочь Алина и сын Гектор - живут вместе с ней. Старшую дочь Алину певица родила от футболиста Вадима Белькевиыа, трагически погибшего в 2014 году: у спортсмена оторвался тромб.

Со своим вторым мужем, бизнесменом Максимом Чернявским, Анна развелась, средняя дочь звёзды Моника живет в США вместе с отцом. Седокова летает на свидания к дочери в Америку по графику, установленному судом.

С отцом своего младшего ребёнка, сына Гектора, Анна рассталась практически сразу после рождения малыша. Артистка никогда не рассказывала об этих отношениях и только упоминала, что воспитывает Гектора одна.