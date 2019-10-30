Богатый любовник нанял сыщика, чтобы поймать Волочкову на измене

Западные звезды стучатся в детективное бюро по каждому чиху. Так, пару лет назад Мадонна командировала сыщиков присматривать за своим бывшим мужем режиссером Гаем Ричи и их общим сыном Рокко. Парень переехал жить к отцу, и у знаменитой матери закрались подозрения, что Гай Ричи недостаточно внимателен к ребенку.

А красотка Анджелина Джоли превратилась в настоящую гарпию, узнав об интрижке Брэда Питта и его партнерши по фильму «Союзники» Марион Котийяр. Джоли наняла детектива, чтобы уличить благоверного в измене, а когда ее опасения подтвердились, подала на развод.

Брэд Питт и Марион Котийяр в фильме "Союзники".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России услуги частных детективов тоже довольно популярны. Чаще всего в сыщики идут отставные работники спецслужб и полиции. Но у Андрея Волкова биография нетипичная.

- В молодости, с 16 до 20 лет, я состоял в ОПГ (организованная преступная группировка). Но потом взялся за ум, решил помогать людям, - рассказывает «КП» Андрей. - Окончил юридический вуз, потом получил психологическое образование, 10 лет занимался исследованием детектора лжи.

Шпионят за молодыми женами

- Конечно, большая часть клиентов - не звезды, а обычные люди, - продолжает Андрей Волков. - Как правило, пенсионного возраста. Ведь в эпоху интернета многие сами умеют найти нужную информацию. Обращаются к нам те, кто далек от соцсетей. Например, зрелые мужья юных жен. Подозревают красавиц в изменах.

- Какой аппаратурой пользуетесь?

- Сейчас любую аппаратуру можно заказать через интернет. Мы лишь рекомендуем, что конкретно купить для наблюдения. Сами ничего в доме не ставим, действуем в рамках закона. Все жучки и камеры устанавливает клиент. А мы полученную информацию прослушиваем, отсматриваем и предоставляем заказчику в форме отчета.

- И где же обычно прячут прослушку?

- Опытным путем мы выяснили, что жены проводят с любовниками больше времени на кухне, у холодильника, чем в спальне. Поэтому в основном клиенты прячут шпионскую аппаратуру там. Иногда крепят на вытяжку, в подвесной потолок, в ножку обеденного стола...

Воры, альфонсы, аферисты...

- Самые необычные запросы на вашей памяти?

- В очень богатом доме пропали драгоценности и деньги. Глава семейства попросил нас проверить на детекторе лжи своего 7-летнего ребенка. Мы отказались: в таком нежном возрасте нельзя сажать на полиграф, это может повредить психику. Кстати, потом выяснилось, что ребенок невиновен, кражу совершила прислуга.

К нам часто обращаются и по поводу подбора персонала. Просят проверить нянь и кухарок. Боятся, что прислуга заслана конкурентами по бизнесу...

Иногда обращаются жертвы альфонсов. Недавняя история: женщина собралась замуж, набрала под давлением молодого поклонника кредитов, а он прихватил деньги и скрылся. Мы взяли его фото, загрузили в интернет-поисковик и обнаружили кучу анкет этого хлопца на различных гей-сайтах. Как выяснилось, он еще и проституцией промышлял!

Часто свекрови сомневаются в невестках. Однажды мы выяснили, что 19-летняя невеста обманула жениха - выдавала за своего брата 4-летнего сына. Она родила ребенка в 15 лет, и ее родители усыновили мальчика, чтобы спасти дочь от позора. Свадьба, кстати, в итоге все равно состоялась.

Звезда «Ментов» следил за супругой

- Знаменитости обращаются?

- Алексей Панин просил найти дочь. Девочка в то время жила у своей матери, которая ее прятала от отца-скандалиста. Но мы не стали вмешиваться в семейный конфликт. А так чаще всего артисты обращаются по тем же причинам, что и остальные. Не могу называть имена. Так, один популярный актер, снимавшийся в сериале «Менты», обратился к нам, чтобы поставить шпионскую аппаратуру. Подозревал жену в измене.

Актер Алексей Панин.Фото: Иван МАКЕЕВ

А одного известного журналиста целый год кто-то запугивал эсэмэсками. Только выйдет на улицу с собакой погулять, как ему СМС приходит: «Ты сейчас в брюках зеленого цвета и серой рубашке идешь по такой-то улице. Скоро тебя ждет расплата!» Довели мужика этими посланиями до сердечного приступа. Потом мы выяснили, что за угрозами стояла его жена. Она отправляла СМС с закрытого сервиса, хотела свести мужа в могилу. Он был в шоке... Сейчас у него все хорошо: чувствует себя нормально, с женой развелся.

КОНКРЕТНО

Расценки частных детективов

- Стоимость услуг рассчитывается индивидуально и зависит от различных факторов - какая информация нужна, в каком городе находится человек, передвигается ли он на авто, с охраной и т. д., - говорит о своих гонорарах сыщик Андрей Волков.

Однако в других детективных бюро расценки все-таки назвали.

- Наблюдение за человеком - от 1,5 тыс. руб. в час.

- Если объект находится за границей, наблюдение - 30 тыс. руб. в день.

- Сбор информации о человеке по соцсетям - 10 тыс. руб.

- Информация о недвижимости - 5 тыс. руб.

- Правда о семейном положении вашего возлюбленного - 8 тыс. руб.

- Помощь в установке скрытого наблюдения - от 20 тыс. руб.

КСТАТИ

Билан заплатил 1,5 миллиона за свою родословную

Дима Билан обращался к сыщикам по необычному поводу. Артисту хотелось узнать детали своей биографии, судьбу своих предков.

Певец Дима Билан на сцене.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Удовольствие это не из дешевых - 1,5 миллиона рублей, - говорит Билан. - Зато узнал о себе много интересных вещей! Ребята летали по всей России, изучали все упоминания моей фамилии. Вы не представляете, какое это удовольствие узнавать о себе, о своих родных совершенно невероятные вещи. К примеру, я выяснил, что один из моих родственников разводил верблюдов, у него даже своя ферма была.

А ЧТО ЗВЕЗДЫ?

Шаляпин разоблачил подругу

Приходилось нанимать сыщиков и скандальному певцу Прохору Шаляпину. Это было еще до его встречи с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. У артиста были отношения с блондинкой Татьяной.

Приходилось нанимать сыщиков и скандальному певцу Прохору Шаляпину.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Обратиться к детективу посоветовали друзья - увидели мою девушку в парке в компании незнакомого мужчины, - рассказал «КП» Шаляпин. - С меня сразу взяли предоплату за 30 часов наблюдения - около 45 тысяч рублей. Сыщик установил, что любовником Татьяны был ее фитнес-тренер. Детектив показал мне фото из спортивного клуба, где они, никого не стесняясь, целовались. Для меня это было шоком, потому что за неделю до этих событий я купил кольцо, сделал Тане предложение... Сейчас Татьяна снова возникла на горизонте, говорит, что родила от меня сына. Но доверия к ней, честно говоря, у меня нет...

«Думала - сердцем чувствует»

А вот Анастасия Волочкова считает слежку за вторыми половинками недопустимой.

- У меня был роман с известным бизнесменом Сулейманом Керимовым, - вспоминает балерина. - Сулейман ревновал меня ко всем и вся. Я искренне его любила и на других мужчин даже не смотрела. Ни разу не дала повода для ревности. Но наши отношения это не спасло. Однажды я обнаружила, что все три года, что мы встречались, за мной следили сыщики: шло постоянное наблюдение, за мной следовала машина, и специально нанятые люди докладывали Сулейману, где я и что делаю. А я-то удивлялась, когда он звонил мне в салон красоты, где я делала прическу, и как бы мимоходом спрашивал, где я, не в салоне ли красоты. Мне казалось, что это так замечательно: он угадывает, где я, наверное, сердцем чувствует... И сразу мелочи, на которые я не обращала внимания, бросились в глаза. Вытаскивая диктофон из дивана, я горько смеялась над собственной любовью и доверчивостью... Оказывается, Сулейман мне совершенно не доверял, контролировал каждый мой шаг, каждое слово.

Прослушка для Леры Кудрявцевой

В похожей истории оказалась и ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева.

Когда она начала встречаться с очень состоятельным бизнесменом, мужчина сказал, что готов на все ради ее любви.

- А сам, как потом выяснилось, ставил прослушку на мой телефон, нанимал детективов, чтобы круглосуточно за мной следили и на улице, и на работе. Дико ревновал, хотел, чтобы дома сидела. Это было еще в 1996 году, - призналась «КП» Лера. - Потом, спустя годы, в квартиру моей мамы вошли сотрудники спецслужб. Выяснилось, что в удлинитель, который мама забрала у меня из квартиры, кто-то вмонтировал жучок. Мы пытались выяснить, кто это мог сделать, кто мог меня прослушивать, но так, к сожалению, не узнали.