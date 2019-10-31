Наталья Водянова: Бедность - это мой самый богатый опыт

В Москву Наталья Водянова прилетела не ради показов и светских раутов: уже в восьмой раз супермодель и ее команда из фонда «Обнаженные сердца» проводят форум «Каждый ребенок достоин семьи». На этой площадке специалисты делятся опытом с родителями ребят, у которых диагностировали аутизм, синдром Дауна, церебральный паралич или другие формы ментальной и физической инвалидности. Чтобы помочь детям с этими диагнозами, фонд привозит в Россию лучших зарубежных специалистов и эффективные программы помощи, устраивает лекции и мастер-классы... Зачем она этим занимается и как это отражается на ее детях (у Натальи их пятеро), супермодель рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда».

«С протянутой рукой»

- Наталья, у вас бывают мысли бросить это все? Заниматься благотворительностью наверняка очень тяжело.

- Да, я каждый день чувствую, что хожу с протянутой рукой и прошу людей о том, что им вообще не нужно. В их представлении они помогают не особенным детям, а мне, потому что у нас какие-то совместные проекты или неудобно отказать.

- Не боитесь превратиться в Брижит Бардо? Ее любят, но все знают, что сейчас она придет и опять будет говорить про своих животных. Так и с Водяновой: куда ни позови, а она снова про свой фонд...

- Хороший вопрос! Мне кажется, я уже Брижит Бардо, и меня все боятся! Но мне приятно делать важное и полезное дело. Например, недавно нам сделали аудит, как фонд тратит средства, которые нам жертвуют, и насколько эффективно реализуются наши проекты для общества. И представьте, каждый потраченный на нас рубль приносит обществу три рубля! Мамы-домохозяйки благодаря нашей поддержке устраиваются на работу, повышается качество жизни и уровень счастья.

- А как быть с общественным мнением? Можно учить родителей, можно строить площадки для детей с инвалидностью, ставить пандусы - а особенных ребят все равно будут обижать...

- Мы не понимаем поведения таких людей. Но ведь каждый день 1 из 59 детей рождается с аутизмом, это последняя мировая статистика. Я стараюсь объяснять, что такое аутизм, чтобы было понятно даже детям. Взять обычного ребенка: он учится, копируя своего родителя. А ребенок с аутизмом не воспринимает человеческое лицо, ему интереснее картинки, текстуры. Поэтому такой малыш не может учиться у других, у него нет социальных рамок. Многим тяжело это понять, потому что мы привыкли быть частью общества. И поэтому, например, мои дети терпеть не могут, что я какая-то супермодель. У всех мамы как мамы, а у них - известная, которую все знают, про которую все спрашивают, от которой все ждут, что она с ног до головы будет одета в Гуччи или Луи Виттон.

Сестры Водяновы с мамой в инклюзивном лагере (2013 год). Слева направо: Оксана, Наталья, Кристина, Лариса Викторовна. Фото: Личный архив

Пирожки на продажу

- Для вас помощь особенным детям - во многом личная история из-за диагноза вашей младшей сестры (у Оксаны церебральный паралич и тяжелая форма аутизма. - Ред). Как она изменилась благодаря вашей поддержке?

- Когда я только начинала эту работу, я и подумать не могла, что это так сильно отразится на моей семье. Ведь Оксане тогда было уже 24 года. Но наши специалисты сказали: «Наташа, почему бы тебе не пригласить ее в центр поддержки семьи, который открыл фонд?» И это полностью изменило жизнь Оксаны и моей мамы. У сестры появились не только новые навыки, самостоятельность, но и друзья, за ней сейчас ухаживает очередной мальчик. Она полюбила платья, заплетать волосы, хорошо использует коммуникативную доску, то есть может общаться с окружающими, хотя и не пользуется речью. Когда тебе всю жизнь твердят, что человек «овощ», а потом вдруг ты видишь реальный прогресс, - это такие эмоции, что просто не передать... Я все время думаю: а что было бы, начни мы раньше, когда Оксана еще была ребенком?

- Вам не раз приходилось объяснять, почему вы живете в Париже, а сестра с мамой - в Нижнем Новгороде. А пять лет назад, когда вашу маму заметили на улице торгующей домашними пирожками, грянул скандал: мол, дочь зарабатывает миллионы, а мать вынуждена продавать домашнюю выпечку. Ваша известность мешает вашей семье жить привычной жизнью?

- Моя мама и сейчас печет пирожки. Очень вкусные: будете в Нижнем Новгороде - обязательно попробуйте! За долгие годы она доказала всем свою самостоятельность. Ей пришлось очень непросто: когда Оксана родилась, от мамы отвернулась вся ее семья, друзья, окружение. И только в последние годы из изгоя она превратилась в уверенную женщину, предпринимательницу и маму Натальи Водяновой.

Я ее очень люблю и не раз предлагала переехать. Но маме хорошо в Нижнем. Париж и его возможности нужны далеко не всем. Еще одна моя младшая сестра, Кристина, которая с 12 лет училась за границей, сейчас вернулась в Россию. Работает в Питере реставратором и историком искусств. Я очень ею горжусь, как и мама гордится всеми тремя своими дочерьми.

Гражданский муж модели - французский бизнесмен Антуан Арно. Фото: Nick DUNAEVSKY

Зарабатывала, обвешивая покупателей

- Вы первую половину жизни жили в скромном достатке...

- Давайте называть вещи своими именами: я половину жизни прожила в бедности.

- Хорошо, тогда еще половину жизни - как одна из самых богатых и знаменитых женщин мира. Что-то осталось в вас от той Наташи?

- Воспоминаний очень много, хотя никаких подарков, сладостей, путешествий, ничего такого у меня не было. Помню, как однажды мы поехали к бабушке на Украину, это было потрясающе: фрукты висели над головой, с дедушкой мы строили парник, с бабушкой собирали листья смородины, малины, мяты, душицы. Правда, мне не хотелось полоть грядки и собирать наш скудный урожай, ведь клубнику и смородину надо было складывать в миску, а не есть.

Еще ярко помню, как я торговала мороженым по 14 часов подряд под палящим солнцем (в 15 лет Наташа бросила школу, чтобы работать на рынке. - Ред.). Зато мама разрешала мне в день съедать до семи мороженых. На них я «честно» зарабатывала перевесом - обманывала людей, да. Но это было так вкусно! Я считаю этот опыт - опыт бедности - тем богатством, которое я стараюсь передать своим детям.

- Но что ваши дети могут знать о бедности, если они растут в состоятельной семье?

- Я показываю им, как может быть по-другому. Несколько лет назад я привезла их в интернат для детей с инвалидностью, где мы с фондом открывали игровую площадку. Мы долго добирались, дети капризничали: это не хотим, то не будем... Но когда мы ехали обратно, они были просто шелковыми - тихие, спокойные. Эффекта хватило на несколько дней...

- У вас большая семья - муж, дети, а вы все время в разъездах...

- На самом деле я много времени провожу с детьми, это только кажется, что я везде и всюду. У меня есть железное правило: я всегда дома в выходные и вечерами. Я не тусуюсь, мы с мужем любим ужинать с детьми дома, а не в ресторанах.

Но сидящей дома я себя не представляю. Что я буду делать? Считать, сколько бутылок воды выпили мои домашние? Я этого не понимаю, хотя восхищаюсь женщинами, которые посвятили себя домашнему хозяйству, несмотря на то, что их никогда не будут за это уважать. Твои дети тебе никогда не скажут: «Мам, спасибо, что ты сидела дома». Наоборот, они будут думать, что их мама не состоялась. Поэтому моя карьера - это в том числе достояние и моих детей, тот опыт, который я им передам, показав, что женщина может быть успешной.

- А если вдруг ваши дети не станут такими успешными - не боитесь, что у них будут комплексы?

- Успешность - не богатство и слава, которые свалились с неба. Дети видят, что успех достается мне тяжелым трудом: я каждый день иду на работу, горю тем, что я делаю. Чтобы быть успешным, нужно просто быть нормальным человеком и любить свою профессию.

Отменила завтрак - свернула горы

- Наташа, понятно, что вы от природы красавица. Но как удается в 37 выглядеть на 18?

- Я уверена, что активный образ жизни - ключ к физическому и моральному здоровью. Надо почаще заниматься йогой, ходить в спортзал или просто танцевать, что я очень люблю.

- А что танцуете?

- Я обычно танцую... под Мадонну. А еще полтора месяца назад я открыла для себя интервальное голодание. Потрясающая вещь! Раньше, например, я всегда считала завтрак главным в рационе. Сейчас я выкинула этот прием пищи и чувствую такую легкость! 14 часов в сутки я голодаю, 10 отвожу на еду в несколько приемов. Это дает бодрость духа и ясность головы - ты можешь свернуть горы!

Наталья уверена: секрет молодости - не только в правильном питании и спорте, но и в активном интересе к жизни. Фото: instagram.com/natasupernova/Etam Swimwear

СПРАВКА «КП»

Наталья ВОДЯНОВА родилась 28 февраля 1982 года в Нижнем Новгороде. В модельном бизнесе с 16 лет, работала с модными домами Gucci, Chanel, Christian Dior, Calvin Klein, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Ralph Lauren и другими. Появлялась на обложках самых известных журналов моды.

Была замужем за британским аристократом Джастином Портманом. Второй муж, гражданский (с 2011 года) - французский бизнесмен, сын миллиардера Антуан Арно.

Воспитывает пятерых детей: сына Лукаса (17 лет), дочь Неву (13 лет), сына Виктора (12 лет) - от первого брака. От второго мужа - сыновей Максима (5 лет) и Романа (3 года).

В 2004 году основала фонд «Обнаженные сердца» Основные направления работы фонда - развитие системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с ментальными и физическими нарушениями, создание инклюзивных игровых площадок для детей всех возрастов и возможностей.

ИТОГИ

«Дети все чаще остаются в семье, а не в детдоме»

- Вы уже восемь лет проводите форум «Каждый ребенок достоин семьи» - каковы результаты?

- Когда мы только начинали, самой острой проблемой был дефицит специалистов, которые помогали бы особенным людям в детсаду, потом в школе, затем устроиться на работу. Службы ранней помощи не было вообще, и родителям таких малышей приходилось бросать работу, чтобы сидеть с ними, самим искать информацию. Мы в фонде приглашаем иностранных экспертов, многие из них не только читают лекции, но и месяцы проводят в России, чтобы адаптировать самые эффективные методики под наши реалии. Эксперты фонда «Обнаженные сердца» - единственные, кто готовит в России специалистов по программе помощи родителям детей с аутизмом «Ранняя пташка» - нам бесплатно дали лицензию, тогда как в Великобритании, где программу создали, она стоит 22 тысячи фунтов (1 млн 812 тыс. рублей. - Ред.). Уже около 300 человек в нашей стране прошли такое обучение у экспертов фонда «Обнаженные сердца» и совершенно бесплатно. И сейчас родители детей с аутизмом не приходят к нам с глазами, полными отчаяния: они стали хорошо разбираться в диагнозе, знают, как помочь ребенку. А главное, отказов от особенных детей стало меньше: они все чаще остаются в семье, а не в детдоме. Это дает нам силы идти вперед.