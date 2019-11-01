Называл ли Рихард Зорге Сталину дату нападения на СССР

Приближается важная дата - 75 лет Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Мы будем рассказывать о тех, кто помог эту победу одержать. Сегодня речь пойдет о разведчике Рихарде Зорге, чье имя стало легендой.

В издательстве «Молодая гвардия» вышла новая книга Александра Куланова об этом человеке. «КП» публикует фрагменты из нее.

Резиденту не верили

6 мая 1941 года Зорге писал: «Отт (Ойген Отт, посол Германии в Японии, Зорге работал пресс-секретарем в немецком посольстве. - Ред.) заявил мне, что Гитлер исполнен решимости разгромить СССР и получить европейскую часть Советского Союза в свои руки в качестве зерновой и сырьевой базы для контроля со стороны Германии над всей Европой. Немецкие генералы оценивают боеспособность Красной Армии настолько низко, что они полагают, что Красная Армия будет разгромлена в течение нескольких недель. Решение о начале войны против СССР будет принято только Гитлером либо уже в мае, либо после войны с Англией».

К 30 мая разведчик передал: «Немецкое выступление против СССР начнется во второй половине июня. Отт на 95% уверен, что война начнется», - и далее сообщал некоторые косвенные свидетельства того, что скорый конфликт неизбежен. Точная дата выступления немецких войск держалась в сугубой тайне, и нельзя упрекать Зорге в том, что он знал не больше немецких генералов.

Вероятно, к событиям осени 1941 года относится эпизод, описанный позже Максом Клаузеном (радист-шифровальщик. - Ред.): «Очень важным является то, как фашисты напали на Советский Союз. Ведь мы еще за несколько месяцев до этого сообщали, что у границы СССР сосредоточено по меньшей мере 150 дивизий и что война начнется в середине июня. Я пришел к Рихарду. Мы получили странную радиограмму, в которой говорилось, что возможность нападения представляется Центру невероятной. Рихард был вне себя. Он вскочил, как всегда, когда сильно волновался, и воскликнул: «Это уже слишком!»

Ответ на вопрос, «предупреждал ли Рихард Зорге Москву о точной дате начала войны?» очевиден: нет, не предупреждал. Он не мог сделать этого просто в силу того, что вообще никто в Токио не знал этой даты. Все ждали войну. Зорге, как и многие его визави, даже мог примерно вычислить период, когда она начнется, - конец мая - июнь 1941 года, но... 22 июня стало для нашего героя таким же труднопереносимым шоком, как и для многих миллионов людей на всей планете. Макс Клаузен позже описывал события так: «Мы каждый час ожидали все новой информации, подтверждения и, более всего, сообщений о дипломатических и военных шагах советского правительства. Мы сознавали всю важность своего сообщения, но тем не менее мы так и не получили ответа на него. И когда война действительно разразилась, Рихард был в бешенстве. Он спрашивал в замешательстве: «Почему Сталин бездействовал?»

Почему перебросили cибирские дивизии

Вскоре после того как был разрушен «первый главный миф» о Зорге - о том, что он якобы сообщил точную дату нападения Германии на СССР, появился «миф номер два» - о том, что исключительно благодаря информации нашего героя поздней осенью 1941 года Сталин осмелился перебросить с Дальнего Востока сибирские дивизии, решившие ход битвы под Москвой и, в некотором смысле, исход всей Второй мировой войны.

Еще в 1990-е годы против этой версии высказался бывший начальник одного из управлений НКВД Павел Судоплатов: «Трагедия Зорге состояла в том, что его героическая работа и поступающие от него сведения не использовались нашим командованием. Исключительно важные данные о предстоящем нападении Японии на США, о неприсоединении Японии к германской агрессии против СССР в сентябре - октябре 1941 года так и осели в наших архивах. А дивизии с Дальнего Востока перебросили под Москву в октябре 1941 года лишь потому, что у Сталина не имелось других готовых к боям резервных боевых соединений. Если же информация Зорге при этом и учитывалась, то не играла существенной роли в принимаемом решении»...

Но это не так. Стоит вспомнить: во-первых, информация Зорге о невступлении Японии в войну относилась к более продолжительному периоду - вплоть до весны 1942-го, а не только к октябрю 1941 года (о чем, скорее всего, Судоплатов мог и не знать, ибо числился по другому ведомству - НКВД). Во-вторых, Судоплатов точно не был в курсе относительно политической роли Зорге и Одзаки (агент резидентуры. - Ред.) как модераторов агентов влияния Кремля в японском истеблишменте и об их вкладе в изменение направления планов войны Японии с севера на юг. В-третьих, информация Зорге лета - осени 1941 года по поводу японских военных приготовлений не «осела в архивах», она регулярно, хотя и с преступным опозданием, докладывалась Сталину. Это означает, что вкупе с многочисленными источниками она играла чрезвычайно важную, если не важнейшую, роль в подкреплении идеи о переброске дивизий, притом что других боеспособных соединений действительно попросту не было. Так что при ближайшем рассмотрении миф оказывается не таким уж мифом: роль Зорге в спасении Москвы пусть и не была решающей, главной, но все же оказалась значительна и крайне важна. Цена его сообщений - спасенные жизни.

Русскую жену не видел годами

Катя, вернувшаяся недавно из Европы (см. «Из досье «КП»), была очарована не только характером, внешним обаянием, но манерами нашего героя, увы, крайне редкими для Советской России. Вспоминает ее сестра Мария: «Стоило только ей зайти, он сразу по ее глазам догадывался, все ли у нее было хорошо на работе, и если были в течение дня какие-то неприятности, то скрыть это было невозможно, потому что он сразу и слишком хорошо угадывал ее настроение. Зная о том, что Катя очень любила мыться в ванне, он сразу же вел ее в ванную, давал свой халат. Она купалась, и после купания уже выходила к нему в хорошем настроении. Рихард был человеком большой внутренней культуры. Катя рассказала мне такой эпизод. Однажды она к нему приходит - он бреется. Она его спрашивает:

- Зачем ты бреешься? Ведь утром, наверное, брился?

- Да, конечно, я брился утром, - отвечает он, - но ведь я же знал, что ко мне приедешь ты, а я не могу встретить тебя не свежепобритым, вот и бреюсь вторично.

Рихард был и хорошим психологом. Когда Катя показала ему фотографии наших родителей, то он, не зная их, посмотрел на фотографии и очень точно определил основные черты характера папы и мамы. Такая точность сестру просто поразила».

Увы, там, где любовь, обычно возникает и ее непременная спутница - ревность. Мы можем только представлять, как непросто было Екатерине провожать любимого человека сначала на недели и месяцы, а затем и на годы, зная, что он пользуется у женщин невероятной популярностью, граничащей с преклонением.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Рихард Густавович ЗОРГЕ (4.10.1895 - 7.11.1944) родился в семье немецкого инженера в Баку. Работал по линии Коминтерна в Москве и за рубежом, далее - по линии военной разведки. В 1930 году прибыл в Шанхай под агентурным псевдонимом Рамзай. С 1933 года - резидент советской разведки в Японии.

18 октября 1941 года был арестован. 7 ноября 1944 г. повешен в японской тюрьме. Герой Советского Союза.

Официально был дважды женат. Первая жена Кристина Герлах бросила Рихарда в 1926 году. Вторая жена - Максимова Екатерина Александровна, брак зарегистрирован в 1933 году. Арестована в 1942 году, призналась в связях с врагами и после девятимесячного заключения в камере-одиночке на Лубянке была выслана в Красноярский край. Умерла от тифа 3 июня 1943 года.

СПРАВКА «КП»

Александр Евгеньевич КУЛАНОВ род. 14.06.1957 г. Писатель, востоковед, исследователь российско-японских отношений, историк. Автор более десятка книг о Японии (в том числе на японском языке) и сотен статей. Лауреат премии Минобороны РФ в области литературного творчества, премии ФСБ России, премии имени Юлиана Семенова в области экстремальной геополитической журналистики.

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