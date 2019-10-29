Золотые наши, бриллиантовые!

Московские семьи - самые крепкие и счастливые. В этом могли убедиться все, кто пришел на праздничный вечер в концертном зале «Россия» в «Лужниках». На нем наградили супругов, проживших вместе 50, 60, 65 и более лет.

- В этом году более 15 тысяч пар отметят 50 и более лет супружеской жизни, - сказал на торжественной церемонии Алексей Володин, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. - Нам непросто было выбрать номинантов из такого количества людей. Все вы для нас являетесь примером счастливой супружеской жизни. Для меня лично большая честь поздравлять вас сегодня.

Юбилярам вручили подарки и благодарственные письма правительства Москвы. Всего на праздник собрались 500 супружеских пар. Их награждали в номинациях - «Супружеская пара, прожившая в браке 65 лет», «Супружеская пара, прожившая в браке 60 лет», «Супружеская пара, прожившая в браке 55 лет», «Супружеская пара, прожившая в браке 50 лет». Номинантов выбирали от каждого округа столицы. У всех юбиляров не только солидный семейный стаж, но и активная жизнь - участие в городских событиях, проектах, общение с друзьями.

После церемонии для семейных пар устроили торжество. На сцене выступили Диана Гурцкая, Денис Майданов, Сергей Волчков, Людмила Николаева, Марк Тишман, группа «Республика».

Мы поговорили с некоторыми юбилярами и узнали у них секреты счастливой семейной жизни.

«МЫ ЕЩЕ И ПРАВНУКОВ ПОНЯНЧИМ»

Лилия Рустемовна и Василий Алексеевич Лапчевы отметили в этом году 50 лет со дня свадьбы.

- Познакомились под Новый, 1969 год в студенческом общежитии, я как раз заканчивала учебу в институте в Москве, а Вася приехал на побывку после армейской службы в Германии, - вспоминает Лилия Рустемовна. - Он решил навестить одноклассников в общежитии, и там мы с ним впервые увиделись. Хотя, знаете, мы ведь родились и выросли в одном городе, а встретились только в Москве.

Серьезный лейтенант-танкист сразу решил, что красавица Лилия станет его женой. Вскоре влюбленные поженились, и началась кочевая жизнь семьи военного. Почти двадцать лет Лапчевы жили в разных гарнизонах буквально по всему миру - от Германии в группе советских войск до Дальнего Востока. За эти годы у Лапчевых родились и выросли две дочки.

- Самыми тяжелыми для меня стали 2,5 года службы мужа в Афганистане, - вздыхает Лилия Рустемовна. - Мы с детьми тогда жили в подмосковном гарнизоне. Когда в нашем городке появлялись офицеры с красными околышами на фуражках, у меня сердце сжималось. Все понимали, что это сотрудники военкомата, значит, в чью-то семью пришли плохие вести.

Возвращение супруга живым и здоровым из Афгана для Лилии Рустемовны стало самым важным событием семейной жизни.

Танкист Василий Лапчев пригласил на танец студентку Лилию на вечере под Новый, 1969 год, и с тех пор они уже не разлучались. Автор фото: Алена БУРЦЕВА

- Мы с Васей столько лет вместе благодаря терпению, - говорит она, - мы никогда не торопились что-то сгоряча решать или делать. И еще у моего мужа отличное чувство юмора, это нам тоже помогает в жизни.

У золотых юбиляров обе дочери вышли замуж, есть двое внуков, и не исключено, что скоро их станет больше. «Мы еще и правнуков понянчим, обязательно доживем», - смеются Лапчевы.

«МУЖ ПИШЕТ МНЕ СТИХИ С ПРИЗНАНИЯМИ В ЛЮБВИ»

О рождении своей семьи Овчинниковы Людмила Борисовна и Евгений Всеволодович могут сказать одной фразой из популярного шлягера: «Музыка нас связала...». Будущие юбиляры познакомились на концерте в Московской консерватории.

- Я была хорошенькая, рыженькая, и Женя меня заметил, - говорит Людмила Борисовна. - А потом он достал билеты на концерт Вана Клиберна и пригласил меня. Ухаживал, стихи сочинял и посвящал мне. Женя до сих пор пишет потрясающие стихи с признаниями в любви и на каждый мой день рождения, и просто так.

«Людмила - свет, люблю тебя любую - здоровую, больную, спокойную, шальную, сердитую, не злую, веселую, суровую, спортивную, толковую, порой сентиментальную и страшно музыкальную...» - декламирует Людмила Борисовна.

Музыка стала для семьи Овчинниковых делом всей жизни. Оба супруга - дирижеры. Евгений Всеволодович - профессор Гнесинки, композитор, пианист, лектор. С детства научился подбирать по слуху мелодии, импровизировал и увлекся джазом. В 81 год он преподает каждый день. Его супруге тоже некогда скучать на пенсии.

- Я участвую в проекте «Московское долголетие», - рассказывает Людмила Борисовна. - Сегодня меня ждут в совете ветеранов, а завтра мы с экскурсией едем в Поленово. А еще часто бываем на концертах в Доме музыки, в Центральном доме работников искусств. Муж смеется: «Когда ты угомонишься?» Так и живем вместе уже больше 55 лет.

У Овчинниковых вся семья музыкальная. Дочь - дирижер и концертмейстер, внук увлечен рэпом. «Дедушка как любитель джаза, конечно, переживает из-за музыкальных пристрастий внука, но у каждого своя музыка, и все мы живем дружно», - говорит Людмила Борисовна.

По ее словам, счастливая семейная жизнь - это большой труд. «Нужно интересно жить, чем больше разнообразия, событий, встреч, знакомств, поездок, тем лучше», - раскрывают свой секрет Овчинниковы.

После знакомства в консерватории Людмила и Евгений Овчинниковы свою жизнь посвятили друг другу и музыке. Автор фото: Алена БУРЦЕВА

ВСЕ СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА

Среди супружеских пар юбиляров нет ни одной одинаковой истории. У всех - своя судьба, своя встреча, свои радостные и грустные воспоминания. Но все они говорят: «Вместе мы прожили счастливую жизнь».

- Мы все делаем вместе - изучаем иностранный язык, занимаемся скандинавской ходьбой, отдыхаем в санатории... - Виталий Павлович Зуев нежно обнимает свою супругу Нину Федоровну (в браке более 50 лет).

- Главное - спокойствие и уважение, нужно сохранять гармонию, не давать негативным эмоциям нарушить ее. Надо жить так, как подсказывает сама жизнь, - говорят Александр Борисович и Нина Андреевна Колязины (в браке более 60 лет).

Золотые, изумрудные, бриллиантовые свадьбы отмечают каждый год по всей Москве. И с каждым годом все больше москвичей решают создать семью в столице. С начала 2019-го кольцами и клятвами обменялись уже более 31 тысячи пар. Желаем им так же, как и сегодняшним юбилярам, услышать через много лет: «Золотые наши, любимые!»

КСТАТИ

Традиционно правительство Москвы выплачивает юбилярам семейной жизни единовременное пособие. В этом году пары, прожившие в браке 50 лет, получат 20 тысяч рублей, 55 и 60 лет - 25 тысяч рублей, а пары с супружеским стажем 65 - 70 лет - 30 тысяч рублей.ЦИФРЫ

В Москве в 2019 году семейные юбиляры отпраздновали:

• золотую свадьбу (50 лет совместной жизни) - 8507 пар;

• изумрудную (55 лет) - 3867 пар;

• бриллиантовую (60 лет) - 2202 пары;

• железную (65 лет) - 427 пар;

• благодатную (70 лет) - 45 пар;

• коронную (75 лет супружеской жизни) - одна пара.