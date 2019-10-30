81-летний Илья Резник заявил в полицию на хулиганов, напугавших его семью

Ночью 19 октября тихий поселок Таганьково на Рублёвке, где уже больше 10 лет живёт 81-летний поэт-песенник Илья Резник с супругой Ириной, разбудил громкий шум автомобильного мотора и крики. Резник с женой уже спали, но пришлось выйти посмотреть, кто дебоширит под окнами. "Лексус" с шумной компанией внутри сделал несколько кругов вокруг участка поэта, громко перегазовывая двигателем. В один момент машина остановилась рядом с воротами коттеджа народного артиста. Из машины выпрыгнули несколько мужчин, которые стали громко кричать матом на весь поселок.

— Илья вышел на балкончик, увидел в темноте несколько человек, они орали, потом прыгнули в машину и уехали. Он собирался спуститься на улицу, но не успел. Илья вернулся и рассказал, какими словами они кричали. Это просто ужас! Это непечатные выражения, которые я не могу повторить в силу своего воспитания и вероисповедания. Но Илья разнервничался так, что у него заболело сердце и он не смог уснуть до утра, был очень расстроен случившемся, — рассказала kp.ru жена Ильи Резника Ирина.

Этот дом семья снимает уже больше 10 лет, Илья и Ирина любят это место за тишину и очень интеллигентных соседей. По словам семейной пары, посторонние тут бывают редко, территория закрытая. Поэтому подобные инциденты не на шутку пугают местных жителей.

— Мы утром поехали на репетицию, потом позвонили хозяину дома и написали заявление в полицию. Мы сейчас в командировке, поэтому не знаем, нашли там кого-то или нет, но номер машины на пункте охраны записали, по всему посёлку стоят камеры, установить, кто это, будет не сложно. Такие оскорбления кричали на весь посёлок, кошмар! Чем это вызвано, что это за люди - для нас не понятно. Илья очень переживал после этого случая, — рассказала kp.ru супруга народного артиста.