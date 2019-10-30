Москвич избил полицейского кошкой

Спустя год после ЧП во дворе дома на улице Медынской, что в районе Бирюлево Западное, против москвича, напавшего на полицейского, возбудили уголовное дело. По версии следствия, он не просто избил представителя власти, а сделал это весьма странным способом. Орудием преступления, если такая формулировка уместна, стала кошка.

- Мужчина распаивал спиртное на лестничной клетке. Это не понравилось жителям дома, которые и позвонили в полицию. Прибывший наряд застукал его с бутылкой водки в руках. Но на требование покинуть общественное место мужчина отреагировал агрессивно. Он взял кошку, которая находилась в подъезде и бросил ее в лицо полицейскому, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Сама кошка не пострадала. А вот полицейскому, с расцарапанным лицом пришлось обратиться за медицинской помощью. Раны обработали, а потом посоветовали пройти противостолбнячную терапию, так как кошка была бездомной. Все это полицейский изложил в рапорте. В итоге было возбуждено уголовное дело.

- Ведется расследование по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Санкции предусматривают штраф и до пяти лет лишения свободы, - пояснили источники в следствии.

Москвича уже опросили, но свою вину он не признал. По его версии, бездомный кот сам набросился на полицейского.