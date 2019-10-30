В Барвихе обокрали банкира-миллионера, которого подозревали в нелегальном обналичивании денег

17 октября в полицию обратился 56-летний миллионер, бывший председатель совета директоров одного из крупных банков. Мужчина сообщил правоохранителям, что неизвестные проникли в его особняк и обокрали.

"В полицию поступило заявление о краже, произошедшей в элитном коттеджном поселке Сады Майендорф в ночь с 16 на 17 октября. Пострадавший, владелец особняка, указал точный промежуток времени - с 18 вечера до 03.30 утра. Он сообщил полицейским, что из всего имущества, воры похитили только часы. На данный момент проводится проверка, точная сумма ущерба устанавливается", — сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

Примечательно, что в 2017 году потерпевший занимал должность председателя совета директоров банка и мог стать фигурантом уголовного дела, связанного с деятельностью своего детища. В марте сотрудники ФСБ, Следственного комитета и УЭБиПК МВД дружно искали следы "Организации преступного сообщества", к которому, по их мнению, могла быть причастна финансовая организация. Через нее, якобы, обналичивались деньги.

Уже в мае того же года у банка отозвали лицензию. Чем занимается с тех пор бывший топ менеджер сказать сложно. Он продолжает жить в одном из самых дорогих посёлков Подмосковья — деревне Жуковка в элитном коттеджном посёлке Сады Майендорф. Стоимость дома в этом посёлке, расположенном рядом с легендарным санаторием Барвиха, может достигать 60 миллионов долларов (3,8 миллиарда рублей) и более.