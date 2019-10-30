2019-10-30T14:15:04+03:00
Звезды

Драгоценности Людмилы Зыкиной передали на московский аукцион

Коллекцию ювелирных украшений народной артистки продадут в декабре тому, кто даст за них наибольшую сумму
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
В Москве продадут с молотка драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Фото: Микляев Сергей/ТАССВ Москве продадут с молотка драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Фото: Микляев Сергей/ТАСС
Изменить размер текста:

В Москве продадут с молотка драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Их уже передали на "мемориальный аукцион", который намечен на начало декабря.

- Часть полученных от аукциона денег будет направлена на увековечивание памяти Людмилы Георгиевны, - сообщает пресс-служба аукционного дома "12-й стул".

На аукционе обещают представить 40 лотов, в которые войдут личные драгоценные вещи певицы. Топ-лотом обещают стать любимые серьги Зыкиной, которые она называла «Мои серьги». Стартовая цена этих сережек с бриллиантами старинной огранки и сапфирами огранки кабошон в 17 карат составил миллион рублей. Еще одним таким топ-лотом станет колье в белом и желтом золоте с 127 природными бриллиантами, созданное бакинскими мастерами и якобы преподнесенное певице президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым.

Топ-лотом обещают стать любимые серьги Зыкиной, которые она называла «Мои серьги». Фото: Аукционный дом "12-й стул"

Топ-лотом обещают стать любимые серьги Зыкиной, которые она называла «Мои серьги». Фото: Аукционный дом "12-й стул"

Действительно Людмила Зыкина часто бывала в Баку, и не раз выступала перед семьей Алиевых.

"Я очень счастлива, что у меня есть друзья-азербайджанцы. Со многими я общаюсь в Москве. Люблю Баку, меня очень ценил президент Азербайджана Гейдар Алиев. Я приглашаю его сына, нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева на свой юбилей. А он приглашает меня в сентябре в Баку. С удовольствием принимаю его приглашение. Я очень сопереживаю азербайджанскому народу, пережившему тяжелейшую войну. Мы все рождены в одной стране, мы единая семья, нас невозможно разлучить", - говорила журналистам Людмила Георгиевна накануне своего 80-летия.

На аукционе обещают представить 40 лотов, в которые войдут личные драгоценные вещи певицы. Фото: Аукционный дом "12-й стул"

На аукционе обещают представить 40 лотов, в которые войдут личные драгоценные вещи певицы. Фото: Аукционный дом "12-й стул"

- Также на торгах будет представлена малая парюра (набор ювелирных украшений) – колье, серьги и кольцо из белого и желтого золота: колье со 112 бриллиантами по 1,4 карата, серьги с 32 бриллиантами и кольцо с 16 бриллиантами, - говорится в сообщении аукциона.

В ТЕМУ

Племянница Зыкиной отсудила серьги певицы стоимостью 89 миллионов рублей

Эксперты не исключают: это украшение, возможно, когда-то принадлежало императрице Марии Федоровне (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Людмила Зыкина: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Хотиненко: В молодости жена Ленина была секси!
31 октября в прокат выходит фильм Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность». Это киноверсия телесериала, который был показан по телевидению в 2017 году, сначала под названием «Демон революции», а потом - «Меморандум Парвуса»
«Глеб Жеглов, образ собирательный, но характер и подход к делу списали с Володи Корнеева»: экс-руководитель МУРа Федоссеев
Коллеги прототипа киногероя уверяют: «вор должен сидеть в тюрьме» придумали не сценаристы, а легендарный сыщик, дослужившийся до начальника МУРа
Бернар Вербер: Я столкнулся с необъяснимыми явлениями и, кажется, знаю, что происходит с человеком после смерти
В интервью КП популярный писатель впервые рассказал о собственном опыте выхода за пределы сознания, о Мерилин Монро, о Грете Тунберг и о том, почему лучше не разговаривать с мертвыми [эксклюзив КП]
В Польше есть люди, желающие отвергнуть автора под любым предлогом - только потому что их идеологические воззрения не совпали
Профессор польского университета Кшиштоф Шатравски о том, поссорятся ли польские ценители литературы из-за "Нобелевки" Ольги Токарчук
Новости 24
В Кремле сообщили об отсутствии итогового текста законопроекта о пропаганде наркотиков в Интернете
Актрису Лидию Вележеву высадили из самолета
Зеленский назвал три этапа для завершения конфликта в Донбассе
В Минфин предложили установить предел по стоимости гаджетов для чиновников
Зеленский назвал главные ценности современной Украины
В Госдуму внесли законопроект о пропаганде наркотиков в Интернете: нарушителю грозит до 7 лет
В Москве нашли водителя-рекордсмена: Он накатал штрафов на миллион рублей
В Москве начали бесплатно выдавать не зарегистрированный в России препарат «Фризимум»
В Турции американские санкции назвали «стратегической близорукостью»
Посольство Израиля в России временно закрыли из-за нехватки денег
На концерте американской певицы в Москве зал скандировал «Русские, вперед!»
Россия развернула радиолокаторы «Подсолнух» на трех направлениях
«Ни родители, ни солдаты не жаловались никогда»: В комитете солдатских матерей прокомментировали стрельбу в части в Забайкалье
Замглавы Минфина Леонид Горин: число нацпроектов может вырасти с 12 до 15
Грета Тунберг отказалась от премии Северного Совета
ВВС США планируют использовать на учениях Ми-24
В России изменились правила ОСАГО
Росстат назвал регионы с самыми хорошими дорогами
Грудинин сообщил, что у него нет денег на оплату по иску акционеров
Автоэксперты рассказали, как подготовить авто к зиме и сэкономить