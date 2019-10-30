Драгоценности Людмилы Зыкиной передали на московский аукцион

В Москве продадут с молотка драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Их уже передали на "мемориальный аукцион", который намечен на начало декабря.

- Часть полученных от аукциона денег будет направлена на увековечивание памяти Людмилы Георгиевны, - сообщает пресс-служба аукционного дома "12-й стул".

На аукционе обещают представить 40 лотов, в которые войдут личные драгоценные вещи певицы. Топ-лотом обещают стать любимые серьги Зыкиной, которые она называла «Мои серьги». Стартовая цена этих сережек с бриллиантами старинной огранки и сапфирами огранки кабошон в 17 карат составил миллион рублей. Еще одним таким топ-лотом станет колье в белом и желтом золоте с 127 природными бриллиантами, созданное бакинскими мастерами и якобы преподнесенное певице президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым.

Топ-лотом обещают стать любимые серьги Зыкиной, которые она называла «Мои серьги». Фото: Аукционный дом "12-й стул"

Действительно Людмила Зыкина часто бывала в Баку, и не раз выступала перед семьей Алиевых.

"Я очень счастлива, что у меня есть друзья-азербайджанцы. Со многими я общаюсь в Москве. Люблю Баку, меня очень ценил президент Азербайджана Гейдар Алиев. Я приглашаю его сына, нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева на свой юбилей. А он приглашает меня в сентябре в Баку. С удовольствием принимаю его приглашение. Я очень сопереживаю азербайджанскому народу, пережившему тяжелейшую войну. Мы все рождены в одной стране, мы единая семья, нас невозможно разлучить", - говорила журналистам Людмила Георгиевна накануне своего 80-летия.

На аукционе обещают представить 40 лотов, в которые войдут личные драгоценные вещи певицы. Фото: Аукционный дом "12-й стул"

- Также на торгах будет представлена малая парюра (набор ювелирных украшений) – колье, серьги и кольцо из белого и желтого золота: колье со 112 бриллиантами по 1,4 карата, серьги с 32 бриллиантами и кольцо с 16 бриллиантами, - говорится в сообщении аукциона.

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