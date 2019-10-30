2019-10-30T15:18:35+03:00
Экономика

Поликлиники не дождетесь: каждая десятая стройка за счет бюджета — долгострой

Счетная палата выяснила, что и почему у нас в стране не достраивают
Елена ОДИНЦОВА
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Счетная палата нашла проблемы - с каждой десятой государственной стройкой.Счетная палата нашла проблемы - с каждой десятой государственной стройкой.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В России 5,7 тысяч брошенных строек и 3,3 тысячи долгостроев, в которые когда-то было вложено в общей сложности 1,5 триллиона бюджетных денег. Жилье, которого не дождались обманутые дольщики, в эти цифры не входит. Речь именно о стройках, затеянных за госсчет, - ведомствами, региональными властями и т. п. Это, в частности, социальная инфраструктура — весьма нужные людям поликлиники, детские сады и т. п. Вместо них граждане получили всем мешающую стройплощадку, на которой годами - или даже десятилетиями — ничего или почти ничего не делается.

Учесть такие объекты по всей стране попыталась Счетная палата. Проблемы - с 12,7% от всех незавершенных «бюджетных» строек, то есть более чем с каждой десятой.

- Несмотря на принимаемые меры, существенного улучшения ситуации нет, - рассказала журналистам на круглом столе, посвященном итогам подсчетов, аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. - Это безрезультатно потраченные бюджетные средства. Кроме того, невозможно использовать землю, которая занята такими стройками — а это зачастую оптимальное место для социальных объектов. А то, что начали строить, на сегодня уже морально устарело. Скажем, к поликлиникам уже предъявляются другие требования. И, наконец, такие объекты портят городскую среду и мешают людям.

Среди замороженных строек — десятки зданий, которые начали возводить еще на закате советских времен и бросили в 90-е. Но есть и вполне современный долгострой, появление которого эксперты связывают, в частности, с плохим планированием, а также с особенностями проведения конкурсов на строительство — их выигрывают не те, кто лучше построит, а те, кто запросит меньше денег. Ну, так и строят.

Одно из предложений Счетной палаты — создать государственный портал, где будет информация по всей строительной незавершенке. Портал должен быть открытым для всех, включая обычных граждан, — с тем, чтобы лишить чиновников возможности подсовывать недостоверные данные, как сплошь и рядом делается сейчас. Возможно, такой ресурс появится уже в декабре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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