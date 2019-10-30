2019-10-30T15:33:29+03:00
Звезды

Москва поэтическая: в столице вновь заработали поэтические кружки, семинары и модные курсы

Осень 2019 года ознаменовалась поэтическим бумом. Молодых стихотворцев зовут повсюду
Сергей СЕЛЕДКИН
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Фото: Creative Writing School / Литературные мастерскиеФото: Creative Writing School / Литературные мастерские
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Эту осень можно назвать Болдинской. Поэзия медленно, но верно отвоевывает утраченные позиции. Скоро на экраны выйдет фильм Лунгина "Большая поэзия", главные герои которого влюблены в рэп. Но это не главное. Гораздо более важно то, что эта осень открыла для начинающих, продолжающих и разных других поэтов новые возможности. До конца октября еще можно успеть подать свои работы на семинары Союза писателей Москвы. Это одни из лучших семинаров в городе, проводятся абсолютно бесплатно. Приятных бонусов два. Первый: семинары будут проходить в красивейшем месте, парке-отеле Ершово в Подмосковье. Второй: в этом году шести участникам семинара поэзии будут изданы поэтические сборники в издательстве "Воймега". (Кто не знает - "Воймега" - ведущее поэтическое издательство, выпустить книгу в котором - большая честь для автора).

Заявки принимаются с 16 сентября по 31 октября 2019 года. Кроме поэзии, можно податься на драматургию, прозу критику. Главное - успеть, а подробности можно увидеть вот здесь.

Вторая важная новость связана уже с курсами Майи Кучерской. Знаменитая мастерская Creative Writting School долгие годы специализировалась только на прозе, драматургии и сценаристике, но в нынешнем учебном году решила изменить себе. Последние дни идет набор на онлайн-курс "Поэзия" под руководством поэта Дмитрия Быкова и критика Михаила Эдельштейна. Проект длится 8 недель, старт был 27 октября, но еще можно постучаться. Занятия построены в формате онлайн-лекций и еженедельных заданий. Слушатели будут учиться сочинять стихи о любви, баллады, оды и элегии. Особенно приятно, что ни одно выполненное задание не останется незамеченным: на каждое стихотворение будут написаны рецензии, а по итогам курса подборки опубликуют в альманахе школы "Пашня". Подробнее можно узнать тут.

Третья новость в том, что курсы писательского мастерства появились в доме Нирнзее. Они называются "Пишем на крыше" и проводятся в редакции журнала "Вопросы литературы". Поэтический модуль ведет знаменитый поэт Дмитрий Воденников. Курсы платные, но есть гибкие возможности выиграть конкурс и не платить, либо платить меньше, либо запросить скидку. Приятный бонус заключается в том, что можно не только слушать, но и смотреть в окно. А из окон "Вопросов литературы" открывается знаменитый вид на Москву с высотки Нирнзее. Здесь на Москву смотрели Маяковский, Булгаков и мымра из "Служебного романа", когда выходила из квартиры Басилашвили на балкон. Важно, что других возможностей побывать на крыше знаменитой высотки - вообще нет.

Ну и последняя новость в том, что Майя Кучерская не собирается останавливаться на достигнутом. В конце февраля школа CWS организует уже очную поэтическую школу. Причем, руководителем ее будет без преувеличения легендарный Леонид Костюков. Много лет Костюков вел в Москве курсы, ставшие одной из достопримечательностей столицы. Через эти курсы прошли многие наши известные сегодня писатели. Спустя годы Костюков решил вернуться. Новый курс будет рассчитан не только на начинающих поэтов, но и на реабилитацию тех, кто писал когда-то и столкнулся с трудностями.

В качестве вишенки на тортике предлагаем одно из стихотворений Костюкова.

Памяти тестя

В суете простых скоротечных дел

я случайно куртку его надел

и пошел в ларек покупать муку

по размытой глине и по песку.

Дождь с утра грозился - и вот пошел.

Я в кармане куртки его нашел

шапку из материи плащевой,

по краю прошитую бечевой.

Он сложил ее, как бы я не смог, -

я бы просто смял, закатал в комок,

обронил в лесу, позабыл уйдя,

никого б не выручил от дождя.

Там очки - для его, а не чьих-то глаз,

валидол, который его не спас,

пара гнутых проволок - потому,

что так нужно было ему.

Дождь всё лил, сводя ручейки в ручей,

и в сиротстве бедных его вещей,

в каждой мелочи проступала смерть,

как когда-то из вод - твердь.

И с тех пор доныне влекут меня

две стихии - воздуха и огня,

что умеют двигаться в никуда -

без названия и следа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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