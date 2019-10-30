«Пульс Земли» дал глобальный сбой

В конце октября пульс Земли сбился на несколько часов. Люди в соцсетях пишут, что почувствовали это на себе – у гипертоников выросло давление, старикам вовсе худо было. Что это за пульс, отчего колбасит матушку-Землю, откуда взялось новое заболевание под названием «гул», и причем тут Никола Тесла, который испытал мистический опыт и разговаривал по радио с марсианами?

Ничего интересного, расходимся

Земля – живой организм, а у живого есть пульс. Это утверждение верное, но излишне художественное. Земля «живая» не в том смысле, в каком живая лягушка или человек, и ее пульс тоже не похож на наш пульс. Его сначала теоретически предсказали Джордж Фицджеральд и Никола Тесла в начале ХХ века, а уловил только в 1950-е годы профессор Винфрид Шуман из Мюнхена. Поначалу казалось, что речь идет о чисто электрическом явлении – понятном и не очень интересном.

В вашей розетке есть «земля» - все приборы мира заземлены. Земля считается носителем бесконечного отрицательного заряда, и мы туда с чистой совестью сбрасываем весь свой электромагнитный «мусор». Выйдете на улицу с мультиметром, суньте один щуп в почву, другой возьмите в руки, и все сами увидите. Тестер покажет небольшое, но заметное напряжение.

Над нашей планетой на высоте в 80-100 км существует проводящий слой, ионосфера, в нем хранится колоссальный положительный заряд. Физики быстро поняли, что электромагнитная волна при определенных условиях оказывается как бы запертой между Землей и ионосферой, и «живет» там бесконечно, образуя стоячую волну. На Земле каждую секунду сверкают тысячи молний, их-то энергия и подпитывает эту стоячую волну. Частота такой волны определяется только размером Земли и высотой ионосферы, то есть она уникальна – на другой планете все будет по-другому. Запомните эту цифру – 7,83 герца, но еще есть гармоники (как бы тени основной частоты) – 14,1 герца, 20,3 герца, и так далее.

Вот, все объяснили, и даже научно предсказали, в чем тут тайна? Оказалось, она есть.

Земля – живой организм, а у живого есть пульс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ХХХ

В 1960-е годы ученые принялись изучать мозг, и поняли, что он работает на основе электромагнитных импульсов. Эти импульсы назвали альфа-волнами. Неожиданно оказалось, что частота этих волн совпадает с резонансами Шумана – от 8 до 14 герц. Эволюция зачем-то «подстроилась» под естественный пульс Земли. То ли мы подпитываемся от резонансов Шумана, то ли, напротив, слившись с мировым гулом, защищаемся от него.

Отсюда следовало два вывода. Во-первых, если с пульсом Земли что-то случится, случится и с нами. В самом деле, когда резонанс Шумана «плывет», людям плохо. Во-вторых, когда человек поселится на другой планете, например, на Марсе, где все по-другому, он погибнет не от голода или плохого воздуха на станции: другие, не земные резонансы убьют его намного быстрее.

Коммерсанты подсуетились, и вы можете купить на Али-Экспрессе «генераторы резонансов Шумана». Люди, дескать, Землю испортили, а вот вам чистый звук, настраивайтесь, как камертон. Одна американская компания, напротив, продает устройство, «защищающее» владельца от резонансов. «Дайте мозгу отдохнуть от собственной болтовни», сказано в рекламном буклете. Толку от этого, конечно, никакого нет.

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Когда Земле плохо

Маги и шарлатаны так любят резонансы Шумана, что у серьезных ученых на эту тему уже аллергия. Даже меня достали. Как-то ко мне приехали в гости приятные молодые люди, одна беда – слишком много смотрят квазинаучные ролики на ю-тьюбе. И давай мне заливать, что Шуман уже не тот. «Пошли», коротко сказал я. Мы проследовали в сарай, там гости увидели пластиковый контейнер для продуктов, в котором светился зеленый огонек. Рядом стоял компьютер. «Вот они, резонансы Шумана, видишь, все в порядке?» - я показал на экран.

Поймать резонансы Шумана и убедиться, что чаще всего с ними все хорошо, в домашних условиях не то чтобы просто, но – посильно. Схем приемников в Сети полно, радиодетали самые обычные, паять – где-то неделю, а мастеру быстрее. Главная трудность – в антенне, это просто висящий высоко над землей очень длинный провод. Я знаю подвижников, которые спустили такой провод с балкона и привязали к крыше трансформаторной будки во дворе. Ловит! – хотя в городе полно помех.

Такой простой опыт хорошо прочищает мозги, и ты начинаешь фильтровать дичь от правды. Скажем, этим летом ученые Томского университета прибыли на Таймыр и с удивлением обнаружили, что там все цветет. Глобальное потепление! Западные СМИ тут же раструбили, что в России расцвела ледяная пустыня, а все Шуман виноват.

Но резонансы Шумана иногда действительно скачут. В 1999 году на Тайване случилось страшное землетрясение. В тот же момент взбесились резонансы Шумана. Так ученые поняли, что пульс Земли – отчасти в самом деле пульс. Когда Земля болеет, пульс прыгает. Но далеко не всегда все так понятно. Что раскачало резонансы Шумана в конце октября, никто не знает.

«Сигналы с Марса» - крик нашей планеты?

Знаменитый Никола Тесла рассчитал резонанс Земли около 1990 года, и у него сразу появилась куча планов. Человек должен превратить Землю в колоссальный передатчик. Некий мировой центр (Тесла принялся позже строить его под Нью-Йорком) передает энергию на всю планету, и весь мир от нее питается. Мы заставим всю Землю колебаться так, как надо нам. Мы поменяем климат, отменим землетрясения и ураганы (заодно и войны). И заставим ее передавать сигналы братьям по разуму! В первую очередь на Марс – ученые тогда думали, что там есть разумная жизнь.

Учёный-физик Никола Тесла.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну а пока надо было хотя бы послушать, как дышит Земля, и Тесла собрал в Колорадо-Спрингс особый приемник. Это было радио, но… не радио. Тесла считал Герца и Маркони коммерческими конъюнктурщиками и чуть ли не шарлатанами. Приемник Теслы не содержал в себе ни философского камня, ни секретных компонентов, однако принцип его работы был совсем другой, чем у Маркони или Попова.

Тесла надевал наушники и ночами, один, слушал, что ему говорит Вселенная. Он был потрясен. «Мне казалось, что я присутствовал при рождении нового знания или откровений великой истины… Мои первые наблюдения напугали меня, поскольку в них было что-то загадочное, сверхъестественное», писал он. Тогда эфир был еще девственно чистым. Ни ЛЭП, ни «долбящих» в эфир радиостанций, ни даже заметного числа электрических приборов. И Тесла слушал мать-природу как она есть. Шорохи, щелканье, свисты. Когда он понял, что услышал ураган в сотнях милях, он был просто в восторге! Однажды ночью в наушниках раздалось ритмическое постукивание. Один-два-три, один-два-три… Тесла решил, что слышит сигналы марсиан. Значит, они уже оседлали Марс, сделали его одним огромным передатчиком, и пытаются с нами связаться! Сегодня мы знаем, что Тесла, скорее всего, стал свидетелем грандиозного сбоя в дыхании Земли.

Нас предупреждали

Ну как «знаем»… Сигналов-то он не записал, нечем было. И они не повторились. Собрать бы такой приемник, да послушать, что он ловит. Но тут затык. Он вроде простой: катушки, реле… Но механически сделан так тщательно, что на коленке не повторишь. В Сети полно самоделок, народ меняет механические детали на полупроводники, но выходят лишь забавные игрушки. Наконец недавно профессор Кеннет Корум уперся, и сделал модель. Тоже, правда, с упрощениями. Результаты его потрясли. Приемник показал выдающиеся свойства и работал, как оказалось, на частоте около 20 килогерц. Теперь можно и погадать, что же он слышал.

Корум предположил, что Тесла поймал… Юпитер. Возле этой планеты работает природная «радиостанция» невероятной силы. Спутник Юпитера Ио производит радиовсплески, напоминающие шум прибоя. Проблема в том, что это вовсе не щелчки. И частота – 20 мегагерц, Тесла ее не ловил.

Фотография Ио, спутника планеты Юпитер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Я пытался собрать приемник Теслы, упрощая все и вся. Как раз в ночь, когда взбесился с Шуман, я сидел и комбинировал катушки, стержни, а потом присоединил ко всему этому огромный воздушный конденсатор. Конденсатор я купил на радиобарахолке и его, скорее всего, вырвали из старого самолета. Вдруг при очередном соединении проводов в наушниках раздался рев, словно глубоко под водой кричал кит. Я замер, держа пальцами провода. Это было действительно страшно. «Кит» продолжал «кричать», и показалось, что его рев переливается в осмысленную речь. Тесла тоже писал, что иногда как будто слышит голоса (радиопередач голосом тогда не было)! С полчаса все это было, пропало и не повторилось.

Скорее всего, Тесла слышал аномальные резонансы Шумана. В норме ухо их не чует, слишком низкие частоты. Но в аномалии они поднимаются до 20-30 герц, и мы их слышим.

Вездесущие электросети

Получается, Земля «предупредила» Теслу. Ведь он собирался сделать «как бы насос, который качает энергию из планеты, а потом с колоссальной скоростью вдавливает назад, в Землю». И даже начал строить свой «центр мировой энергии». Но инвесторам нужны были коммерчески значимые результаты, они прекратили финансирование, а потом Теслу забрали к себе военные, и что он делал дальше, мы знаем плохо. Факт, что таких грубых экспериментов, как он планировал, никто не делает.

Но мы делаем другое. По всей планете, даже в тайге, слышится шум 50 (или 60 – в США) герц. Это гудит мировая энергетическая сеть. Казалось бы, по частоте она выше Шумана и ему не мешает. Но проблема в том, что люди включают и выключают приборы, города засыпают и просыпаются, и эти колебания потребления заставляют гул сети меняться с частотой 5-10 герц. То есть электросеть «опускается» в зону резонансов Шумана. И Альфа-волн нашего мозга. Имеет ли это последствия?

На планете стремительно распространяется новое заболевание, hum (шум). Люди слышат постоянный гул, от которого невозможно избавиться. Сон разрушен, голова болит. Считается, что некоторыпе люди по каким-то причинам начинают воспринимать или низкий гул сети, или резонансы Шумана. Что-то ломается в нас, наш союз с собственной планетой трещит по швам.