2019-10-30T15:50:25+03:00
Происшествия

Жительница Подмосковья получила серьезные травмы во время секса у себя дома

Женщину прямо из постели экстренно доставили на операционный стол
Иван РУНЕВ
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жуткий инцидент произошел 16 октября в подмосковном поселке Часцы, Одинцовского района. Светлана В.* решила уединиться у себя дома со своим парнем, однако близость пары закончилась совсем не тем, чем они ожидали — прямо из постели Свету экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами половых органов.

"В скорую помощь поступил вызов из поселка Часцы, где в одном из домов произошло серьезное травмирование женщины. Медики экстренно доставили пострадавшую 48-летнюю Светлану В. в Клиническую больницу No 123 в Одинцово, где женщину госпитализировали в гинекологическое отделение с диагнозом: проникающее ранение брюшной полости, полученное во время полового акта, разрыв влагалища. Как пояснила врачам сама пострадавшая, травмы она получила непосредственно во время полового акта," - рассказ KP.RU источник в здравоохранении области

После полученных травм, Светлана пролежала в больнице целую неделю. Женщина была выписана домой 23 октября.

* имя пострадавшей изменено - прим. ред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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