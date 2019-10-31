Правда и мифы о псориазе

Комсомольская Правда провела опрос и выяснила, что читатели знают о псориазе.

Отношение общества к людям с кожными заболеваниями становится более ровным, это выяснилось в ходе проведенного опроса. Абсолютное большинство участников при общении с человеком с внешними проявлениями псориаза сопереживают ему, а многие и вовсе не обращают внимания. Чувство брезгливости и неудобство испытывают менее 15% респондентов.

Население достаточно осведомлено о заболевании: большинство опрошенных не только слышали о такой болезни как «псориаз», но и в общих чертах понимают, что это.

Обычно люди непроизвольно избегают тех, кто страдает кожными заболеваниями. Псориаз долгое время считался «стыдной» болезнью и многие полагали, что она заразна. Немало мифов о заболевании распространено и до сих пор.

Псориаз заразен

Миф об инфекционной природе болезни псориаза распространен в меньшей степени, чем ранее. Результаты опроса показывают, что более 85% считают, что псориаз незаразен. При этом около 7% респондентов думают, что именно кожа и вещи больного представляют опасность.

В немалой степени предвзятое отношение к больным объясняется страхом заразиться. На самом деле псориаз абсолютно не заразен, поскольку не является инфекцией. Он возникает из-за нарушений в работе иммунной системы, которые вызывают активное деление клеток кожи. Срок жизни клеток укорачивается с 28 дней до 3. Из-за ускоренного апоптоза – гибели клетки, и активного деления образуется излишек, и кератиновый слой кожи не успевает слущиваться. Таким образом, формируются типичные для псориаза бляшки.

Псориаз возникает от стресса

Стресс может спровоцировать первое проявление болезни или вызвать новую вспышку, если диагноз был установлен ранее.

Но одного стресса для возникновения псориаза недостаточно. Если после стрессовой ситуации псориаз впервые проявил себя, это значит, что человек уже был болен. Причин псориаза множество, это целый комплекс – от наследственности до внешних факторов.

Псориазом болеют от недостаточной гигиены и вредных привычек

Распространен миф о том, что псориазом болеют исключительно те, кто пренебрегает гигиеной и имеет вредные привычки: курит, пьет.

Заболевание имеет множество причин, и алкоголь и курение лишь провоцируют уже существующую болезнь. Недостаточный уход за кожей приводит к тому, что симптомы псориаза проявляются ярче. Гигиена при псориазе должна быть особенно тщательной, но болезнь возникает не из-за недостаточного ухода за собой. Более того, избыточная гигиена, активные распаривания и жесткие средства ухудшают состояние кожи.

Псориаз передается по-наследству

Большинство респондентов отметили, что наследуется лишь предрасположенность к болезни. Окончательно провоцируют болезнь другие факторы. Псориаз не обязательно проявится, даже при установленном диагнозе у родственников.

При этом нет никакой связи с полом болеющего родственника – наследственный фактор одинаково передается как по материнской, так и по отцовской линии.

Псориаз чаще встречается у женщин, чем у мужчин

Около половины участников опроса считают, что к псориазу больше предрасположен определенный пол: либо женщины, либо мужчины.

Большее количество гормона эстрогена у женщин может служить пусковым крючком для аутоиммунных заболеваний. Это делает женщин более уязвимыми для псориаза, но по статистике количество заболевших обоих полов примерно одинаково.

Дети не болеют псориазом

Чаще всего заболевание проявляется в подростковом и зрелом возрасте. Но в отдельных случаях псориаз выявляется у детей и даже новорожденных. Часто болезнь провоцируют стресс или инфекция. В 75% случаев детского псориаза первые признаки возникают в возрасте до 5-ти лет.

Псориаз неизлечим

Псориаз является хроническим заболеванием и полное излечение действительно невозможно. Большинство участников опроса проголосовало за этот вариант.

При этом заболевшие псориазом иногда отказываются проходить лечение, подолгу не обращаются к врачам, потому что считают, что на хроническую болезнь повлиять нельзя. В периоды обострений больные занимаются самолечением, так как не видят смысла в очередном посещении специалиста.

Существует эффективная биологическая терапия, которая полностью избавляет от проявлений псориаза на коже, ногтях, и достигается длительная ремиссия. Важно, чтобы больной был осведомлен о том, что с псориазом можно бороться, и проходил лечение. Например, в Петербурге в 2018 году было зарегистрировано 12 тысяч пациентов с псориазом, и только 7 тысяч находились на диспансерном наблюдении. Почти половина пациентов не получала профессиональную медицинскую помощь.

Псориаз – редкое заболевание

В результате опроса выяснилось, что больше половины респондентов считают, что псориазом страдают 10-15% населения.

Официальные цифры скромнее, 2 - 4%. В России процентное соотношение заболевших варьируется в разных регионах от 0,72 до 11,8 %. Но фактически очень многие заболевшие не обращаются к врачу и не становятся на учет, принимая редкие появления пятен на коже за аллергию или экзему. Псориаз не всегда быстро прогрессирует, и на него могут долго не обращать внимания.

Трудно оценить, сколько людей страдает от псориаза. Заболевание относительно редкое, но распространенное. Примерно 10 человек из 100 имеют генетическую предрасположенность к псориазу – но не у всех из них болезнь проявится.

Подробнее о псориазе можете узнать на сайте psoriaz.life.