2019-10-30T18:44:52+03:00
Общество

Зарплата в два миллиона рублей и возможность посетить 40 стран: В Британии открылась вакансия мечты

Претендентам на заветную работу предстоит пройти творческий конкурс
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Появилась вакансия путешественника с зарплатой два миллиона рублейПоявилась вакансия путешественника с зарплатой два миллиона рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Отправиться на целый год в захватывающее путешествие, и вернуться домой с горой денег - не об этом ли мечтает каждый порядочный человек? Именно такую вакансию разместил у себя на сайте британский агрегатор скидок Wowcher. Для привлечения новых клиентов, компании срочно понадобился путешественник. Он должен будет целый год посещать различные уголки нашей планеты, а свои впечатление отражать в тревел-блоге. Надо сказать, что обязанностей у такого сотрудника отнюдь не мало. От него требуется и контент для соцсетей, и фотографии, и ролики на Youtube. Но оно того стоит.

За год путешественник сможет объехать 40 самых разных направлений. Среди них США, Таиланд, ОАЭ, Италия и Исландия. А чтобы не путешествовать в одиночку, с собой можно взять друга, между прочим, тоже за счет конторы. В конце года путешественник получит приличную зарплату – 25 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей).

От кандидата на работу требуется ровно три вещи: ему должно быть 18 лет, у него должен быть паспорт и сильное желание путешествовать. Но конкурс пройти, все же, придется. Претенденты должны выложить в социальных сетях 30-секундный ролик с ответом на вопрос «Почему я идеальный кандидат для этой работы?». В хэштегах нужно отметить сайт компании и трех своих друзей. Заявки принимаются до 30 декабря, после чего жюри выберет самого креативного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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