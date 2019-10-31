Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим

Окончание. Начало см. Часть 1

В предыдущей части мы рассказывали, как районный прокурор заштатного поселка возбудил обычное уголовное дело против собственников незаконного карьера и так перешел дорогу Семье экс-губернатора Мордовии и Самары Николая Меркушкина. Это рядовая для России история вдруг привела к неожиданным последствиям...

«АРИСТОКРАТИЯ»

- Не выйдет, зря стучите. - Сосед Куликовых делал вид, что смотрит в поле, а сам косил зеленым глазом на аккуратный (даже слишком для этих мест) дом.

- Не смотрите туда! - советует. - Она наблюдает! Из-за занавески.

- Кто?

- Жена Алексея - Евгения. Ну того, чей карьер... Эх, Куликовы-Куликовы, - сосед сокрушенно качал головой. - Хорошие же люди. Алексей был директором колхоза, супруга - в интернате для престарелых. И сына их, Олега, бог в макушку поцеловал: женился на родственнице (палец вверх) самого губернатора Меркушкина. И Куликовы испортились. Решили - коль породнились с экс-губернатором, то теперь аристократия. Евгения стала заносчива. Даже бросила чем-то тяжелым в директора интерната - за что потом его же и уволили... Алексею Меркушкины карьер выдали, тот сразу дом отремонтировал... (сосед снова косится в сторону Куликовых, пока я колочу в дверь), Не, дверь не откроет.

- Почему?

- Стыдно. Узнало село, что из-за Куликовых прокурора выгнали. Да и быть родственником Меркушкина нынче... (морщится). Как в анекдоте: «Николая Ивановича спрашивают: можете ли вы управлять Россией? Он отвечает - смогу. А Евросоюзом? Смогу. А в мировом масштабе? Нет. Родственников не хватит...

К ВАМ ЕДУТ РЕВИЗОРЫ

Сейчас в Мордовии «хрущевская оттепель».

Кто восславлял Солнцеликого, теперь старательно затаптывает его в грязь. У газет, когда-то славивших Строителя и Созидателя, вдруг открылись глаза. И те, кому Николай Иванович дарил деньги и должности, трубят: ату Меркушкина, ату его!

Теперь можно.

В Саранск приезжала бригада из 13 представителей Генпрокуратуры. С задачей расследовать, «как выдавались многомиллиардные кредиты и как львиная доля саранских предприятий оказались в руках ближнего круга Семьи Меркушкина».

Прокурорский десант состоял из очень важных персон силовых ведомств Башкирии, Воронежской, Тверской областей, и возглавлял его замначальника экономического управления Генпрокуратуры Владимир Чернышов. Возбудили несколько уголовных дел - например, по «Корпорации развития Республики Мордовия», выдавшей «безвозвратных» займов «нужным людям» на миллиард рублей.

Но Саранск взволновало другое - ревизоров интересовал вовсе не украденный миллиард. Они изучали родственников экс-губернатора...

Комиссия ревизоров вдруг нагрянула туда, куда местным силовикам заходить категорически запрещалось.

На предприятия Семьи. Офисы кампаний «Ламзурь», «СДС», «Актив-Банк»...

Более того - они зачем-то пришли в гимназию № 19, которую возглавляет родная сестра Меркушкина, чья дочь - внимание! - и была выдана замуж за «поцелованного богом» деревенского парня Олега Куликова.

Тот, кто читал предыдущую часть статьи, помнит, что эту кашу с ревизорами (вероятно) заварил «маленький» районный прокурор Филиппов, который всего лишь пытался закрыть незаконный песчаный карьер у села Поводимово.

Он написал в Генпрокуратуру:

«Когда была начата фиксация фактов вывоза и продажи песка из карьера, мне поступил звонок от судьи Ленинского райсуда г. Саранска Инны Куликовой, которая пояснила, что она дочь родной сестры бывшего главы Мордовии Меркушкина... что я влез в их семейный бизнес и, если не прекращу проверку по карьеру, принадлежащему их семье, меня ждут большие проблемы».

«В 2014 году, - пишет Филиппов, - началась реконструкция автодороги Саранск - Ульяновск на сумму почти три миллиарда рублей. Для реконструкции необходимо большое количество песка, и как же может Семья упустить доход?! А тут мешает какой-то районный прокурор... Ведь только по двум контрактам и только с одного карьера Семья незаконно получила не менее 500 миллионов рублей».

Проследив за банковскими проводками, Филиппов увидел, как деньги с карьера, а также со многих предприятий стекались в определенные фонды. Мелкие фирмы брали кредиты, обналичивали деньги через «семейные» предприятия и благополучно банкротились (что и случилось в итоге с карьером «Поводимовский»).

Донкихотство Филиппова попытался повторить другой районный прокурор (Октябрьского района) - Парамонов. Он обнаружил еще один незаконный «семейный» карьер, где работала компания «Тавла» (была создана к чемпионату мира по футболу и контролировалась младшим сыном экс-губернатора Алексеем). Прокурор подал иск в суд, но вдруг получил отказ.

Наверное, потому что выносила решение судья Инна Куликова, племянница Меркушкина. Решение племянницы руководство прокуратуры вопреки традиции даже не обжаловало. Но нахальный поступок запомнило. Однажды Парамонов разбил в неслужебное время служебный автомобиль и был обязан срочно компенсировать своему ведомству 600 тысяч рублей. Взял у знакомого бизнесмена взаймы 300 тысяч. И тут же сел на семь лет. За взятку.

Племянница экс-губернатора - судья Инна Куликова. Фото: leninsky.mor.sudrf.ru

И Филиппова за его письма в Генпрокуратуру тоже, конечно, уволили. Но мятежного прокурора федералы заметили. И, видимо, удивились златоглавые.

Конечно, в национальных республиках Семьи и не так чудят, но чтоб уважаемый в Москве клан из губернатора-судей-силовиков-олигархов так по-щедрински гонялся за каким-то маленьким прокурором!

Думаю, Москва из любопытства прислала ревизорскую разведку, чтобы всю эту трагикомичную историю разглядеть поближе.

ОШИБКА ГУБЕРНАТОРА

А в это время у главы Семьи Николая Меркушкина случились две неприятности сразу.

Хотя после назначения Николая Ивановича на новую должность - главы Самарской области - все шло штатно. Мордовское нашествие успешно покоряло аборигенов. Цементно-продуктовые предприятия Семьи хлынули в «завоеванную» область, и скоро в магазинах была сплошная Мордовия. Нужные строительные компании возводили к чемпионату мира еще один (после саранской гигант-арены) стадион, который тут же подорожал (от согласованной с Москвой проектной стоимости) почти на 11 миллиардов рублей. Казалось, пройдет пара-тройка губернаторских сроков и Семья с помощью кредитов поднимет и самарскую экономику.

Но как гром средь ясного неба - предательство Мордовии!

Хотя Николай Иванович подстраховался крепким тандемом, оставив в Саранске свою правую руку - Владимира Волкова и прикрепив к нему вице-премьером своего младшего сына - Алексея. Меркушкин управлял двумя регионами сразу. Он наведывал Семью и со свойственной непосредственностью проводил планерки мордовского правительства. И спрашивал с местного главы Волкова - что тут и как.

Младший сын экс-губернатора - бывший вице-премьер Мордовии Алексей Меркушкин. Фото: facebook.com

Тандем развалился из-за пустяка.

- Меркушкин мне рассказывает: ты представляешь, какую Волков ошибку допустил, - вспоминает депутат Госдумы Александр Хинштейн. - Приезжаю я на матч. И диктор объявляет, мол, у нас присутствует почетный гость - и называет сначала его (Волкова) и только потом меня. Стадион как засвистит!

- Я - ему: Волков - действующий глава, - смеется Хинштейн. - А Меркушкин: но я же стадион строил! Вы, мол, не понимаете, как относятся ко мне люди, я для них авторитет!

Но скоро с Меркушкиным случается еще одна неприятность: арестовывают придворного блогера Бегуна. Тот дает показания: будто бы губернатор лично заказывал у него публикацию компромата на ряд таких ослепительных лиц, как глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава «Роснефти» Игорь Сечин, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов и почему-то лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

А тут, как назло, стало запаздывать к чемпионату мира возведение стадиона (по словам Хинштейна, из-за «семейной» 11-миллиардной накрутки на строительство).

Пораженная таким забористым сюром Москва отправляет Меркушкина в отставку. Словно в отместку на престраннейшую должность - спецпредставителем по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Николай Иванович возвращается на благодарную, как ему кажется, родину, ездит по республике, собирает совещания. Не понимая, видимо, что Мордовия изменилась.

- Бывало, идет Меркушкин по территории семейной фабрики, - рассказывают очевидцы. - Спрашивает у охранников: «Как жизнь, мужики?»

- Так себе, Николай Иванович.

- Какая зарплата?

- 18 тысяч, - вздыхают в уверенности, что бывший глава сейчас посочувствует.

- Много что-то, - вдруг хмурится тот. - Балуют тут вас.

Раньше бы люди, восхищенные фонтанами и футболом, это съели. А сейчас обедневший народ размышляет: а не Меркушкин ли виноват?

В итоге вслед за изгнанным районным прокурором Филипповым непокорность Семье стали глухо высказывать даже те, кто был ей обязан. После приезда ревизоров саранская пресса начинает кампанию по борьбе с «культом личности».

Что мудро, верно, безупречно. Ведь «вовремя предать - это не предать, а предвидеть».

Мордовии давно было пора объяснить Москве, как у нее накопились такие безумные долги. А тут такой удобный случай!

Гигантский стадион - открылся в Саранске к чемпионату мира по футболу. Фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

КОРОЛЬ ЛИР

Местные власти свое предательство Отца-Основателя не то что отрицают. Они выразительно проводят рукой по горлу. Достал!

Один из местных чиновников (его имя я поклялся забыть) даже сказал в сердцах, указывая на один из спортивных дворцов:

- Соратники Меркушкина чуть ли не на коленях стояли, уговаривая отменить хотя бы этот проект. Убеждали - Семья Семьей, но бедная республика не потянет ни строительство, ни обслуживание. Бесполезно. А потом Валенитина Матвиенко, приехав в Саранск, назвала этот дворец памятником неуемного тщеславия. Сейчас мы запускать эту громадину боимся, представляя, сколько миллионов рублей «коммуналки» она сразу съест... А теперь в Москве нам тычут - вы супербанкроты. Вы, мол, по отношению долга к собственным доходам самые крупные в России должники (194,2%. - Ред.) Мы, говорят, больше не будем списывать вашу астрономическую задолженность, и только при жесточайшем соблюдении графика платежей можно рассчитывать на какие-то послабления. Теперь среди этого великолепия (обводит рукой ослепительный Саранск) мы ходим с протянутой рукой - то там что-то за долги обесточат, то там - отсоединят...

- Мы говорим федералам, - хмурится чиновник. - Допустим - мы банкроты! Забирайте все это (снова тычет пальцем в великолепие вокруг) себе в счет долга, оцените реально наши возможности. Не хотят! Они не могут привыкнуть, что мы благонадежные плательщики, которых не надо душить...

На вопрос, поможет ли республике возврат Семьей денег, чиновник вздыхает:

- Тут как бы не угробить кучу предприятий - начнет их лихорадить, республика потеряет больше, чем получит.

Правда, сторонники Николая Ивановича замечают, что он оставил республику с 24 миллиардами рублей долга, а теперь - 49 миллиардов. Что занимать за год почти 10 миллиардов на чемпионат мира, да еще в коммерческих банках под бешеные проценты - нехорошо. Кто будет отдавать? Будущее поколение? Одно? Два? Три?

Говорят, что при Меркушкине было единоначалие, где каждый мордовский клан знал свое место. А теперь, мол, приворовывают хаотично, без дисциплины. И главное - подросшие кланы теснят Семью.

- Ты думаешь, если бы сейчас в Мордовии появился сумасшедший прокурор вроде Филиппова, - сказал мне знакомый, работающий в Семье, - и наехал на предприятие ну, например ... (называет высокопоставленного члена правительства Мордовии, у которого, как и у Меркушкина, официально ничего нет), с ним бы не произошло то же самое?!. Вспомни хоть историю с предпринимателем Маловым.

Но построен еще один стадион. Его уже боятся открывать: «Сколько миллионов «коммуналки» он съест?!»

Вспоминаю. Бизнесмен вкладывает в нефтебазу 30 миллионов рублей, ее заставляют по-хорошему отдать.

Слушаю запись, сделанную Маловым.

«- Ты хочешь, чтобы тебя закрыли? Я не пугаю, просто не мое такое желание будет, понимаешь? И все рухнет у тебя. Ты подумай о своей семье... Говоришь: «Базу я не отдам, на панель я пойду». Ты заставляешь глупость совершать. Подумай о себе. Это надо сделать сегодня. Сегодня надо все переписать.

- Мы никаких претензий к тебе иметь не будем, если вы отдадите сейчас эту базу государству. Если это не будет сделано, мы откроем процесс незаконного предпринимательства. И я гарантирую, что мы незаконное предпринимательство докажем».

В итоге базу забрали.

А теперь представим, чьи голоса на записи. Меркушкина? Кого-то из Семьи?

Суд, кстати, забрал нефтяную базу по интересному основанию. Мол, к Малову претензий нет. Он законный арендатор. Было оспорено право на собственность того, кто сдал участок в аренду. И завод отдали муниципалитету.

Так вот... Первая часть записи очень похожа на голос вице-премьера Мордовии Владимира Руженкова.

А вторая - на голос главы Мордовии Владимира Волкова...

P.S. Что будет теперь с Мордовией - спросите.

Да, ничего. Никого, скорее всего, сильно не накажут. И Семья, поделившись активами (в мордовском правительстве очень ждут возврата 5 миллиардов), оставшиеся деньги переведет в столицу. Благо в Подмосковье она уже построила особняки для своих детей. В худшем случае - уедет в какой-нибудь Брюссель... А если уж по совести, по справедливости русской (в ней позволяется беззаконие и воровство ради общего блага), наказывать Семью не за что.

И дело не в том, что тогда надо пересажать почти всю элиту нашу чадолюбивую.

Мордовия поймет по-настоящему, кто такой Меркушкин (если выкарабкается из долгов), когда будет жить по средствам. Без Депардье, без Рональдо, без других способов освоения московских миллиардов...

В ближайшие годы Саранску, похоже, суждена бедная провинциальная жизнь, среди которой зачем-то будут стоять ненужные дворцы и гигантские стадионы, как надгробия уходящей эпохе. Когда чиновники-отцы учили детей «по князю Меншикову» не только пилить, но и строить. Теперь Семьи в регионах стали современнее, умнее. И строить им уже незачем.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Николай МЕРКУШКИН родился в 1951 году. По национальности мокша. Учился в Мордовском государственном университете, где ректором был его родной дядя. Был избран секретарем комитета комсомола, в 1982-м становится первым секретарем Мордовского областного комитета ВЛКСМ.

В 1991 году - председатель Фонда госимущества, в 1995-м - глава Мордовии. Республику возглавлял 17 лет. В 2012 году становится губернатором Самарской области. 25 сентября 2017 года был отправлен в отставку и назначен специальным представителем по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

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