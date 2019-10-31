Самые «богатые» и «бедные» районы столицы

Если спросить любого жителя Москвы, где навскидку живут самые богатые горожане, тот наверняка ответит: в центре, на Тверской, и на западе - на Рублевке. А где самые скромные по доходам?

Скорее всего, прозвучат названия условных Гольянова, Капотни или Бирюлева. Понятно, что разные районы неоднородны по уровню благосостояния. Но насколько?

Эксперты из консалтинговой компании RRG, которая занимается исследованиями в области геомаркетинга (говоря по-простому: анализом перспективности территорий для развития бизнеса), составили карту потребительских расходов Москвы. То есть подсчитали, сколько жители тех или иных районов в среднем ежемесячно тратят на товары и услуги - оплату жилья, питание, мобильную связь и так далее.

В итоге получается, что больше всех тратят (значит, соответственно и по заработкам они в лидерах) москвичи, живущие на Тверской улице. В среднем - по 109,9 тысячи рублей в месяц.

«Люди с высокими доходами ожидаемо выбирают для проживания центр, юго-запад и запад Москвы, - говорится в исследовании. - За пределами Садового кольца выделяются кластеры (в исследовании город поделен не на районы, а на кластеры, сформированные вокруг крупных инфраструктурных объектов. - Ред.) западного направления - Пресненский, «Москва-Сити», Киевский и Фрунзенский, где на каждого жителя приходятся ежемесячные траты в размере 65 - 75 тысяч рублей. Свыше 60 тысяч рублей в месяц тратят жители Крылатского, Покровского-Стрешнева, а также районов юго-запада Москвы в пределах МКАД».

Самыми «бедными» районами города эксперты называют Западное Бирюлево, Капотню и Очаково. То есть здесь предпочитают селиться люди с самыми небольшими доходами. И тут прямая взаимосвязь с тем, что до станции метро далеко, много действующих промышленных предприятий вокруг и с экологией не очень.

«На окраинах Москвы четко прослеживается связь между стоимостью жилья и удаленностью от станций метро… Восток города демонстрирует значения расходов в пределах 41 - 45 тысяч рублей на душу населения. Схожие показатели за редкими исключениями отмечаются в Волгоградском и Каширском мегакластерах».

В итоге получается, что расходы жителей Тверской (109 тыс.) в 2,5 раза выше, чем у «резидентов» районов, расположенных, например, по Шоссе Энтузиастов (40 тысяч).

По сталинскому Генплану

«Буржуйский» запад и «пролетарский» восток

Урбанисты давно делят Москву на условные престижный запад и более «пролетарский» восток. Посмотрите на карту города. Развитие двух частей столицы, по сути, было заложено в сталинском Генплане. На западном направлении создавали фасадные магистрали - Ленинский, Ленинградский, Кутузовский проспекты. На востоке строили большое количество заводов и фабрик, а вокруг них - эконом-жилье для рабочих.

Впрочем, по мнению аналитиков RRG, в последние годы в Москве наметился явный тренд на размытие границ. На месте бывших промзон строят новые жилые кластеры, (например, район бывшего ЗИЛа), а вместо старых ветхих хрущевок по реновации - жилые комплексы более высокого уровня. Следовательно, здесь появляется больше горожан с более высокими доходами и «средняя температура по больнице» меняется.

Самыми «бедными» районами города эксперты называют Западное Бирюлево, Капотню и ОчаковоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конкретно

Как это считалось?

Потребительские расходы жителей тех или иных территорий высчитывали по специальной формуле.

- В нее закладывалась стоимость аренды жилья, цены на квартиры, данные по зарплатам в разных районах, застройка новым жильем, - объясняет директор департамента геомаркетинга и ГИС-анализа компании RRG Вадим Каминский. - Но цифры по зарплатам в тех или иных районах больше говорят о «дневном» населении - людях, которые здесь работают, чем о тех, кто здесь реально живет. Поэтому этот параметр все-таки второстепенный, он в итоговых результатах имел небольшой вес.

КСТАТИ

В магазин - по доходам

Уровень доходов можно определить и по расположению торговых сетей. Самые популярные супермаркеты в Москве - «Пятерочка», «Дикси», «ВкусВилл», «Перекресток» и «Азбука Вкуса». Их можно разделить на три ценовые категории. Посчитаем на примере упаковки макарон. Чем больше разброс минимальной и максимальной цены, тем выше статус магазина.

Премимум-сегмент - «Азбука Вкуса». Макароны здесь стоят 42 - 693 рубля.

Средний ценовой сегмент - «Перекресток». Макароны - от 13 до 434 рублей. И «ВкусВилл» - 37 - 125 рублей.

Масс-маркет - «Пятерочка» и «Дикси». Цена макарон не так сильно отличается, 12 - 99 рублей.

«Пятерочки» равномерно распределены по всем районам города. Если смотреть на карту, где отмечены магазины этой сети, проплешины только в двух районах - в границах Садового кольца и на западе Москвы. То есть, по мнению авторов исследования, о котором мы пишем, в самых богатых районах. Зато «Пятерочка» с новой концепцией и расширенным ассортиментом появилась прямо за деловым центром «Москва-Сити», недалеко от выезда на Рублевское шоссе. «Дикси» тоже не слишком распространены в центре, на западе и юго-западе Москвы.

А вот элитная «Азбука Вкуса», наоборот, сосредоточена в ЦАО - в том числе в торговом центре «Охотный Ряд». Чуть меньше «Азбуки» на юге и юго-западе. И немножко в Покровском-Стрешневе - как раз там, где среднедушевые расходы (см. карту) выше среднего.

«Перекресток» и «ВкусВилл» тоже распределены примерно одинаково, но на востоке и юго-востоке (Царицыно, Люблино, Вешняки) этих сетей заметно меньше, чем, например, в Хорошевском районе, который считается куда более обеспеченным.

Мария ШЕСТЕРИКОВА