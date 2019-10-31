Победит ли Россия бедность, если людям раздадут деньги просто так

ОТ 1 ДО 10 ТЫСЯЧ ДАРОМ

С этого года 320 жителей Калининградской области получают от 1 до 10 тысяч рублей наличными. Каждый месяц. Просто так. Помните, как в советском мультике про переходящий по лесу букет цветов: «Это мне? А за что? - Просто так!»

Так называемый безусловный базовый доход (ББД) - популярная нынче идея, что государство должно обеспечить всем своим жителям минимальный заработок без необходимости обязательных работ - можно тратить на что угодно и ни за что не отчитываться. Каждую неделю право на получение халявы выигрывают еще 11 участников.

- Это социальная помощь людям. Пол, возраст, социальное и материальное положение не важны (право участия с 14 лет. - Ред.), - объясняет руководитель проекта Денис Баталин. - Мы хотим понять, насколько жизнеспособна теория безусловного дохода в России и готово ли к идее общество.

По словам Баталина, раздача денег за просто так может спасти людей от массовой безработицы из-за автоматизации труда и умирания многих профессий.

- Промежуточный итог - люди начинают понимать, что безусловный базовый доход - не халява, а неотъемлемое право человека, - рассказывает Денис. - В основном люди готовы к идее равного распределения общественного богатства. Большинство участников считают, что такая система должна повсеместно вводиться на государственном уровне.

ФИННЫ УЖЕ ПЛАТЯТ БЕЗДОМНЫМ, А ШВЕЙЦАРИЯ ПРОГОЛОСОВАЛА ПРОТИВ

Эксперименты с выплатой ББД проводят с 1970-х годов. Но только в этом десятилетии, когда искусственный интеллект все чаще стал вытеснять человека, эти опыты стали действительно массовыми. Италия, Кения, Уганда, Германия, Канада, Индия уже выплачивают базовый доход части населения. Но пока нет ни одной страны, где деньги получают все без исключения. Как это предполагает сама концепция.

- В Финляндии с начала 2017 года ББД в размере 560 евро (около 40 тысяч рублей по текущему курсу, но это в 6,5 раза меньше средней финской зарплаты. - Ред.) получают 2 тысячи безработных в возрасте от 25 до 58 лет, - приводит пример Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра». - Некоторые финны рады новации, но программой недовольны финские профсоюзы. Ведь это отучает людей работать. А еще страдает бюджет страны.

В 2016 году Швейцария идею безусловного дохода вынесла на референдум, но народ не поддержал.

- Дело в том, что при введении ББД в Швейцарии пришлось на 55 млрд швейцарских франков сократить социальные пособия, - рассказывает Блинов. - Сторонники безусловного дохода утверждали, что цель - не повышение уровня благосостояния, а чтобы дать гражданам дополнительные возможности для личностного развития. Но за внедрение безусловного дохода проголосовали только 23% участников референдума.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

А БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ ПРИДЕТСЯ ОТМЕНИТЬ

Рано или поздно государство будет вынуждено вводить ББД, считает Олег Кривокурцев, основатель компании по производству роботов.

- Через 50 лет во всем мире огромные поля будут бороздить беспилотные комбайны, беспилотные грузовики будут перевозить зерно в цеха без людей, машины будут перерабатывать его в муку, автоматизированные печи превратят его в хлеб, а дроны доставят его в каждый дом, - предрекает Кривокурцев. - Мы будем жить в умных домах с голосовым управлением для любого устройства. Тяжелый физический труд для человека уйдет в прошлое, и, если государство сможет обеспечить прожиточный уровень всем без исключения, люди смогут реализовываться творчески, больше заниматься спортом, своим здоровьем. Жизнь будет дольше и качественнее.

Но есть и подводные камни, убежден экономист Никита Кричевский.

- Выплачивая безусловный доход, государство снимет с себя все остальные обязанности по выплате пособий и субсидий. Например, будет отменен бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров или детей, квоты на бесплатную высокотехнологичную медпомощь и так далее, - размышляет Кричевский. - Любой гражданин будет везде платить за себя сам.

Экономист добавил, что опасения надвигающейся безработицы из-за автоматизации труда преувеличены.

- Ученые подсчитали, что благодаря развитию робототехники мир потеряет 76 млн рабочих мест, но новых будет создано 131 млн, - продолжает Кричевский. - Просто одни специальности исчезнут, другие придут. Разве в России наблюдается потеря рабочих мест? У нас дефицит работников, к нам массово приезжают все больше мигрантов.

Больше всего специалисты опасаются того, что раздача денег породит тунеядство.

- Как показывает практика, люди, получающие базовый доход, не ищут себе работу, - говорит Антонио Фаллико, председатель совета директоров банка «Интеза». - Зачем что-то делать, если тебе хватает на жизнь? Это опасно, потому что люди просто отвыкнут трудиться.

Получается, как в старинной притче: если хочешь накормить человека один раз - дай ему рыбу, а если хочешь, чтобы он питался каждый день, - дай удочку.

Вопрос - ребром

Сколько это будет стоить бюджету?

Все население России на 1 января 2019 года составляло 146,7 млн человек, в том числе всего 28,5 млн несовершеннолетних.

- Если платить каждому ребенку в месяц хотя бы 7,5 тысячи рублей, а каждому взрослому - 15 тысяч рублей, то в год на выплату безусловного базового дохода потребуется почти 25 трлн рублей. Это втрое больше, чем годовой бюджет Пенсионного фонда России. И столько же, сколько за 6 лет собираются потратить на нацпроекты, - рассуждает Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade. - Поэтому всеобщая выплата БДД в стране - это утопия. В крайнем случае такие выплаты возможны только для беднейших слоев общества. Но не для всех подряд.

ВОПРОС ДНЯ

Что лучше - раздать бедным деньги или найти им хорошую работу?

Наталья МОСКВИТИНА, руководитель Фонда «Женщины за жизнь»:

- Кому-то нужна работа, кому-то - билет на поезд, чтобы вернуться домой. Всегда разговариваю с людьми. А деньги стараюсь не давать - вдруг потратят на алкоголь. Покупаю им еду и одежду. Помогать так учу и детей, а у меня их четверо.

Елена ЛЕВАШОВА, пенсионерка, Киров:

- Конечно, лучше работа. Все же это пусть небольшой, но стабильный заработок, прибавка к пенсии. А финансовая помощь, даже если это пособие, - она разовая и нестабильная.

Николай ВАЛУЕВ, политик, экс-чемпион мира по боксу:

- И я за то, чтобы давать человеку не рыбу, а удочку, если вспоминать присказку. Это как с нашими детьми - если мы их не приучим работать и зарабатывать, они будут сидеть у нас на шее. В случае со взрослыми этот принцип тоже действует.

Ярослав НИЛОВ, глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике:

- Взять у богатых и раздать бедным? Нет, надо адресно помогать тем, кто нуждается, чтобы повышать покупательную способность. Тогда деньги будут работать на экономику страны.

Что лучше - раздать бедным деньги или найти им хорошую работу?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей ШЕВЧУК, старший научный сотрудник Высшей школы экономики:

- Сегодня в России - «нестандартная занятость», когда люди работают непостоянно, на несколько компаний или неофициально. А система соцгарантий выстроена с привязкой к работодателям, которые делают отчисления в фонды. Госпомощь «просто так» поможет перестроить эту систему.

Ян АРТ, эксперт российской IT-компании Xcritical:

- Если помогать материально, люди не захотят получать мало. Это вызовет волну сдвигов по всей цепочке зарплат, что создаст трудности для бизнеса, который будет вынужден их поднимать. В итоге это подстегнет развитие всей экономики, ведь волна повышения зарплат вызовет и рост потребительского спроса - главного двигателя развития...

Ольга МАТВЕЕВА, мать троих детей, Пермь:

- Никто не ценит то, что сверху упало. «Везунчики» ложатся под пальму и ждут, когда кокос упадет. Мы хотим работать!

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