Платная трасса Москва - Питер: Готовим кошелек

А пока в Автодоре обнародовали тарифы. Стоимость проезда зависит от дня недели, габаритов автомобиля и наличия транспондера (это специальный прибор для бесконтактной оплаты проезда). Не повышать цены обещают как минимум до конца 2020 года (см. «Вырежи и сохрани»).

Новая трасса будет самой быстрой в России. Разрешенная скорость - 130 км/час, а на отдельных участках - 150 км/час. По подсчетам экспертов, среднее время в пути от Москвы до Питера составит 5 часов 30 минут.

НА ПОЕЗДЕ ИЛИ НА МАШИНЕ?

1 человек

«Сапсан»: 3000 руб. + 500 руб. такси до вокзала (в среднем для тарифа «эконом») + 500 руб. такси от вокзала. Итого: 4000 руб.

М11 (новая платная трасса): 7000 руб. расход на бензин (700 км - для авто экономкласса объемом двигателя не более 1,8 литра) + 2020 руб. за платную трассу (выходной день).

Итого: 9020 руб.

2 человека

«Сапсан»: 3000+3000+ 500+500.

Итого: 7000 руб.

М11: 9020 руб.

3 человека

«Сапсан»: 3000+3000+ 3000+500+500.

Итого: 10 000 руб.

М11: 9020 руб.

- Ехать одному дешевле на поезде. Но если у вас большая семья и три пассажира, ситуация кардинально меняется (см. расчеты). Однако я лично готов переплачивать просто за удовольствие свободно ехать на авто, - прокомментировал Петр Шкуматов, лидер движения автомобилистов «Общество синих ведерок».