Травля в школе и насилие в семье - как с этим справиться

Одноклассники каждый день обзывают и высмеивают, выкладывают в соцсети оскорбительные фотожабы, на уроках и переменах провоцируют конфликт. Таким кошмаром обернулась жизнь московского пятиклассника Пети после перехода из младшей школы в гимназию. Английским словом «буллинг» (bullying, от bully - хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник) обозначают запугивание, физический или психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого страх и тем самым подчинить его себе.

Тема непростая и актуальная во все времена и в любой стране. С травлей сталкиваются не только российские школьники, но и ученики по всему миру.

- Самое важное, что я поняла в этой ситуации, - во многом это моя вина: я долго не вмешивалась, слушала других, что «дети сами должны разобраться», - говорит Наталья Цымбаленко, мама Пети. - Сейчас у нас в классе нет проблем с буллингом. Нет, потому что в ситуацию вмешались взрослые. Теперь, изучив множество литературы на тему буллинга, я знаю, повод для травли может быть абсолютно любой, и даже если убрать якобы причину травли, буллинг не прекратится.

Наталья составила памятку для родителей, дети которых оказались в такой же ситуации, как и ее сын (см. «Вырежи и сохрани»). У нее вышла книга «Буллинг. Как остановить травлю ребенка» (можно купить в книжных магазинах или скачать и почитать онлайн, например, в ЛитРес).

ПОРА ВМЕШАТЬСЯ

По трем основным признакам, как объясняет Наталья Цымбаленко, можно отличить конфликт от травли и понять, что требуется немедленное вмешательство родителей, школы, психологов.

Первый признак - в отличие от конфликта, который тоже может закончиться дракой или оскорблениями, буллинг - это намеренное и продуманное причинение страдания и вреда.

Второй признак - буллинг - это долгосрочный процесс постоянно повторяющегося насилия. Конфликт, каким бы острым и жестким он ни казался окружающим, - это одномоментное событие.

Третий и очень важный признак - буллинг начинается только в том случае, если в коллективе есть ребенок или группа детей, которых назначили на роль жертвы.

«И вывод - буллинг не закончится, пока в ситуацию не вмешаются взрослые, третьи силы. Пока травящие не поймут и не выхватят ответственности по полной. Поэтому подключайте школу, департамент образования, полицию, прокуратуру», - говорит Наталья. В ее истории никто не стал устраняться, и проблему решали сообща - родители, учителя и директор гимназии, инспектор по делам несовершеннолетних.

ДЕТИ В СЕТИ

Драки, порча или кража вещей, бойкот - этим современный буллинг не ограничивается. Гаджеты и соцсети создали такое явление, как подростковый виртуальный террор, или кибербуллинг. От травли в интернете невозможно спрятаться. Но есть и другая сторона - кибербуллинг проще доказать, поскольку в интернете каждое слово фиксируется и может быть использовано против обидчиков.

По мнению Натальи Цымбаленко, за исключением очень редких случаев, не бывает такого, что виновата только школа или только семья. То, что ребенок столкнулся с буллингом, - это общая ответственность, общая проблема, и решать ее надо вместе.

«Полностью перекладывать ответственность на школу тоже неверно, - пишет мама пятиклассника. - Очень часто причины буллинга коренятся в семье. Как бы ни была важна роль школы в социализации детей и подростков, первый и самый важный опыт взаимоотношений с другими людьми дети получают в семье».

Главное, чтобы родители понимали и смогли объяснить ребенку, что проблема не в нем, ребенок ни в чем не виноват и ситуацию сам изменить не сможет. Здесь необходимо вмешательство родителей, школы. Только совместными усилиями можно остановить буллинг и нормализовать ситуацию.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

С насилием и дети, и взрослые, особенно женщины, порой сталкиваются и дома, в своей семье. Психологи в подобных ситуациях применяют термин «абьюз» (англ. - abuse) - плохое обращение, оскорбление. Чаще его используют для обозначения насилия - психологического, морального, физического и сексуального. Муж-абьюзер регулярно набрасывается на жену и детей с кулаками, унижает и гонит из дома. Специалисты рекомендуют не ждать, что все как-то образуется, а сразу обратиться в столичный «Кризисный центр помощи женщинам и детям» (ст. м. «Тимирязевская», ул. Дубки, 9А, в пяти минутах от парка «Дубки»).

Центр помогает москвичкам, пострадавшим от всех видов семейного насилия (психологическое, физическое, экономическое, сексуальное).

«Когда женщина приходит к нам, наша задача - мобилизовать ее, сформировать у нее мотивацию к жизни и повысить самооценку, - говорит Наталья Завьялова, директор Кризисного центра помощи женщинам и детям. - Целая команда центра - психотерапевты, психологи, юристы, специалисты по реабилитационной работе и по работе с семьей - помогают женщине восстановиться и начать новую жизнь».

Кроме этого, в столице работают также филиал «Надежда» (ст. м. «Сходненская», ул. Новопоселковая, д. 3Б) и филиал «Маленькая мама» для несовершеннолетних мам с их детьми (ст. м. «Славянский бульвар», ул. Нежинская, д. 10).

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Не стоит делать вид, что проблемы не существует»

- Главное - не замалчивать ситуацию, - говорит Вероника Тимошенко, клинический психолог, медиатор Ресурсного центра «Отрадное». - При этом родителям нужно разобраться в том, что происходит, и не занимать полярную позицию - либо только обвинять всех, либо принимать только чью-то одну сторону. Ребенок должен ощущать, что родители его слышат, понимают и поддерживают.

Конечно, семье потребуется консультация психолога. Дома нужно усилить внимание на состоянии и чувствах ребенка, чтобы он не ощущал себя профессиональной жертвой. Родители могут и заранее научить его выходить из конфликтных ситуаций. Они бывают разные, иногда нужно ответить, проявить активность или просто уйти. Самый крайний вариант - выбрать другую школу. Но сначала нужно использовать все возможности и ресурсы своего учебного заведения, поскольку в новой школе может повториться то же самое. Сейчас во многих школах внедряется система медиаторов - подготовленных сотрудников, которые помогают решать именно такие конфликты. Кроме того, они есть в психолого-педагогических центрах при Департаменте образования, куда школа и родители всегда могут обратиться за помощью. В Департаменте социальной защиты столицы также работают центры поддержки семей и детей «Мой семейный центр». Родители могут получить здесь бесплатные рекомендации по возрастным особенностям детей, консультацию психолога, в том числе прийти к нему и с ребенком.