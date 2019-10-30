Претензии цензуры к Корнею Чуковскому: Муха-цокотуха флиртует с Комаром, а Крокодил - переодетый Деникин

Сказки Чуковского «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Айболит», «Краденое солнце» и другие знают все. Тираж его книг и сегодня превышает два миллиона экземпляров в год! «КП» поговорила с внуком писателя - заслуженным деятелем искусств РФ режиссером-документалистом Дмитрием Николаевичем Чуковским.

- Сказки мой дедушка писал на лету, между делом. А вообще Корней Иванович всю жизнь занимался критикой, переводами, - говорит внук писателя Дмитрий Чуковский. - Первая сказка деда «Крокодил» вышла в 1917 году. Написана она была для его сына Коли - моего отца. Они поехали в Хельсинки. Корней Иванович хотел показать мальчику горы. Там то ли извозчик не справился, то ли лошадь дернула, в общем, маленький Коля упал и получил легкое сотрясение мозга. Поехали домой поездом. Чтобы как-то развеселить сына, Корней Иванович стал сочинять на ходу сказку: «Жил да был Крокодил. Он по улицам ходил, папиросы курил...» Потом записать ее помог мой отец, который запомнил многие строчки наизусть.

Пережил смерть троих детей

- Корней Иванович - человек, который пережил смерть троих детей из четырех, - рассказывает Дмитрий Чуковский. - Самым страшным для деда стала смерть дочки Маши - Мурочки: в 11 лет она умерла от туберкулеза. Дочка была героиней многих его стихов («Дали Мурочке тетрадь, стала Мура рисовать», «Мурочку баюкают милую мою, баюшки-баю»). Для нее написан «Айболит».

Она умирала мучительно. Можете себе представить: сначала у девочки отказывает нога, потом перестает видеть глаз... И это все на глазах родителей!

Вот что писал Чуковский в дневнике 7 сентября 1930 года. «Боль у Муры дошла до предела. Так болела у нее пятка, что она схватилась за меня горячей рукой и требовала, чтобы я ей рассказывал или читал что-нб., чтобы она могла хоть на миг позабыться, я плел ей все, что приходило в голову... Она забывалась, иногда улыбалась даже, но стоило мне на минуту задуматься, она кричала: ну! ну! ну! - и ей казалось, что вся боль из-за моей остановки...»

- Младший сын Корнея Ивановича Борис был убит на фронте под Москвой, - продолжает его внук. - Второй сын - мой отец. Он умер своей смертью, но тоже на глазах Корнея Ивановича. За четыре года до его ухода.

Был арестован и расстрелян муж Лидии (дочки писателя), замечательный физик, друг и подвижник Ландау Матвей Бронштейн...

Дочка классика Мария (Мура) умерла в 11 лет. Фото: wikipedia.org

Крупская против буржуазной мути

- Изводила деда и советская цензура. Корней Иванович все критические статьи о своих сказках вырезал, складывал. И в 60-е годы самые ругательные повесил у себя на лестнице на даче.

Предвестником гонений стала критика Льва Троцкого (в 1922 году в «Правде») книги Чуковского об Александре Блоке.

Но настоящая травля началась после статьи Надежды Крупской, опубликованной в 1928 году в «Правде». Вдова Ленина писала: «Такая болтовня - неуважение к ребенку. Сначала его манят пряником - веселыми, невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть (...). Я думаю, «Крокодила» ребятам нашим давать не надо». Это было равносильно запрещению книг Корнея Ивановича.

За деда тогда вступился Максим Горький. Но и это особо не помогло. «Крокодила» выкинули из сборника сказок.

- Есть миф, что Тараканище - это образ Сталина. («Он рычит и кричит, и усами шевелит: «Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу! Проглочу, проглочу, не помилую»). Кто это первый придумал?

- Кто первый, неизвестно. Но сейчас, например, другая теория есть. Слышал доклад литературоведа. Мол, когда Чуковский писал «Тараканище» (1921 год), Сталин еще был мало кому известен, а гремело имя Троцкого, поэтому есть версия, что это написано о Троцком.

Желтая кофта для Маяковского

- В 1929 году было опубликовано коллективное письмо родителей воспитанников кремлевского детского сада: «Мы призываем к борьбе с чуковщиной». Высокопоставленные дамы писали, что сказки Чуковского вредны для детей, они не отражают советской жизни (см. «Конкретно»).

Чуковский был вынужден опубликовать письмо, в котором покаялся, назвал свои сказки «старинными» и пообещал написать сборник «Веселая колхозия». Правда, обещания так и не выполнил.

- Он нуждался в деньгах?

- Да, у него были серьезные периоды безденежья. Когда мой дедушка женился, после венчания его коллеги по редакции принесли ему цветы на свадьбу. И дедушка им говорил: «Лучше бы деньгами».

У него достаток появился только после того, как он переехал в Петербург и стал работать в газете «Речь». Бросил репортерскую работу, начал печатать фельетоны, выступать с лекциями. Выступал вместе с Владимиром Маяковским. Кстати, полиция запрещала Маяковскому появляться перед публикой в желтой кофте, которая тогда считалась вызовом общественному вкусу. У входа в Политехнический музей проверяющий впускал Маяковского только тогда, когда убеждался, что на нем пиджак. Но перед тем как футуристы читали свои стихи, Корней Иванович выступал со вступительным словом. И вот как-то мой дедушка пронес под мышкой завернутую в газету желтую кофту для Маяковского, и тот в ней выступил.

Крупская обличала сказку «Крокодил» в «Правде». Фото: wikipedia.org

«Я сюда больше не вернусь»

Не сразу, но власть все-таки оценила талант писателя. Корней Иванович был отмечен орденом Ленина и четырьмя орденами Трудового Красного Знамени. А за книгу «Мастерство Некрасова» получил Ленинскую премию.

- Корней Иванович умер в 87 лет. В этом своем возрасте он был крепок, работоспособен. Но несчастье поджидало его в виде инъекции, которую ему сделали недобросовестные медработники. Тогда не было одноразовых шприцев, и его заразили желтухой (гепатитом). Когда наконец поставили диагноз - острая форма гепатита, - решили положить его в Кунцевскую больницу. За ним в Переделкино приехал доктор. Корней Иванович еще неплохо себя чувствовал. Моя жена его собирала. Уходя, он оглядел свой кабинет и сказал: «Анечка, я, видимо, сюда больше не вернусь».

Когда деда положили в больницу, он еще немного продолжал работать, но потом стал угасать. Был очень слаб, понимал свое состояние, но шутил. Мы с женой и детьми тогда вместе с ним жили в Переделкине. И был у нас младший ребенок - сын, восьми месяцев. Корней Иванович, моя жена держали ребенка, включали в разных углах комнаты свет и говорили: «Покажи, где лампочка?» Малыш показывал, и все радовались. И вот моя жена зашла в палату и спросила: «Ну как вы, Корней Иванович?» А он, уже очень слабый, ей показал на лампочку и сказал: «Еще могу».

Буквально через пару дней его стали поддерживать искусственно. И было ясно, что это только мучение человеку. Надо отдать должное Лидии Корнеевне (дочери. - Ред.), которая посоветовавшись с нами и врачами, взяла на себя ответственность сказать медикам: «Выключайте аппаратуру, не надо мучить человека». Для этого была нужна большая смелость.

28 октября 1969 года его не стало.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Бармалей с улицы Бармалеева

- Настоящее имя писателя - Николай Корнейчуков. Его мама - крестьянка, работавшая прислугой у его отца, почетного гражданина Одессы Эммануила Левенсона. Поскольку Чуковский был незаконнорожденным, ему не полагалось в метрике даже отчества. Из своей фамилии он придумал псевдоним - Корней Чуковский, к которому присоединилось фиктивное отчество - Иванович. После революции писатель сделал псевдоним официальными фамилией, именем, отчеством.

- Английский язык Чуковский выучил по самоучителю. Закрепил свои знания, когда в 1903 году был отправлен корреспондентом «Одесских новостей» в Лондон. И потом стал прекрасным переводчиком, знакомившим читателей с творчеством Марка Твена, Оскара Уайльда, Редьярда Киплинга и др.

- Многие произведения Некрасова мы знаем благодаря Чуковскому. Писатель дружил со знаменитым юристом Анатолием Кони, который ему передал сундук с рукописями Некрасова (а Кони рукописи передала сестра поэта). Оказалось, царская цензура многое убирала из стихотворений поэта-гражданина. Корней Иванович восстановил около 50 тысяч строк рукописей Некрасова.

- Имя для кровожадного разбойника Чуковский придумал, прогуливаясь по Петроградской стороне с художником Мстиславом Добужинским. Приятели шли по улице Бармалеева и задались вопросом: откуда такое название? Имя так понравилось Корнею Ивановичу, что он позаимствовал его для литературного персонажа. К слову, улица Бармалеева есть в Питере до сих пор. По одной из версий, она названа в честь купца Бармалеева, державшего здесь склады еще в начале царствования Екатерины Великой.

- В 1980-е годы в СССР был популярен анекдот о том, как Чуковский пытается опубликовать свою «Муху-цокотуху», приходя к каждому из вождей начиная с Ленина. Одним кажется подозрительным, что на колхозном поле валяются деньги, других смущает позолоченное брюхо... А Юрий Андропов не дает дочитать даже первую строчку: «Что-что у вас там про ЦК?»

КОНКРЕТНО

«Оскорбил трубочистов»

Писатель жаловался, что его считают фальшивомонетчиком

Советские критики считали, что в сказках Чуковского происходили возмутительные вещи: «Крокодил расхаживал по Невскому, умывальник самоуправно гонялся за грязнулей, а на дереве росли чулки с башмаками, - и это в то время, когда в стране такая напряженка с обувью!»

Автор с горечью писал: «В «Крокодиле» под давлением пришлось заменить строчку «по?немецки говорил» на «по?турецки говорил». Видимо, цензура считала, что обидеть турок значительно политкорректнее, чем немцев».

Ленин улыбался

Чуковский вспоминал: «Сказка «Мойдодыр», например, была осуждена Главсоцвосом за то, что в ней я будто бы оскорбил... трубочистов. С этим приговором согласилась обширная группа тогдашних писателей, в числе 29 (!) человек, которая так и заявила в «Литературной газете»: «Нельзя давать детям заучивать наизусть:

А нечистым трубочистам Стыд и срам, стыд и срам! - и в то же время внедрять в их сознание, что работа трубочиста так же важна и почетна, как и всякая другая».

«Крокодил» находится на рассмотрении в Главном ученом совете, - писал в ноябре 1927 года в дневнике Корней Чуковский. - Я к Крупской. Приняла любезно и сказала, что сам Ильич улыбался, когда его племяш читал ему моего «Мойдодыра». Я сказал ей, что педагоги не могут быть судьями литературных произведений, что волокита с «Крокодилом» показывает, что у педагогов нет твердо установленного мнения, нет устойчивых твердых критериев, и вот на основании только одних предположений и субъективных вкусов они режут книгу, которая разошлась в полумиллионе экземпляров и благодаря которой в доме кормится девять человек.

Эта речь ужаснула Крупскую. Потом я узнал, что она сказала: «Был у меня Чуковский и вел себя нагло».

Возмутило чиновников от искусства и наличие в сказке «Крокодил» городового. Например, киношники для сценария требовали заменить его на милиционера, а храброго мальчика Ваню Васильчикова сделать комсомольцем.

Эротический подтекст

Чуковский добивался, чтобы в детских книжках было как можно больше картинок. Но и к иллюстрациям его книг придиралась цензура: например, в «Мухе-цокотухе» нашли эротический подтекст.

Чуковский писал в дневнике: «По мнению Гублита, «муха есть переодетая принцесса, а комар - переодетый принц», «рисунки неприличны: комарик стоит слишком близко к мухе», она «улыбается слишком кокетливо», «они флиртуют». Сказка подрывает веру детей в торжество коллектива, в ней выражено сочувствие кулацкой идеологии («А жуки рогатые, мужики богатые»), она восхваляет «мещанство и кулацкое накопление», «Мойдодыр» «развивает суеверие и страхи», а «Тараканище» и «Крокодил» «дают неправильное представление о мире животных и насекомых»...

Почему у комарика в «Мухе-цокотухе» гусарский мундир? Дети, увидев комарика в гусарском мундире, немедленно затоскуют о монархическом строе. Почему мальчик в «Мойдодыре» побежал к Таврическому саду? Ведь в Таврическом саду была Государственная дума. Почему героя «Крокодила» зовут Ваня Васильчиков? Не родственник ли он какого-то князя Васильчикова, который, кажется, при Александре II занимал какой-то важный пост. И не есть ли вообще Крокодил переодетый Деникин? В каком унижении находится детский писатель, если имеет несчастье быть сказочником. Его трактуют как фальшивомонетчика, и в каждой его сказке выискивают тайный политический смысл».